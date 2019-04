R. Masiulis apie audito viešinimą: tai buvo mano pažadas mokytojams

Jis taip pat tikina, kad tai nebuvo viešųjų ryšių akcija ir pabrėžia, kad nepaisant nuo Arvydo Vaitkaus atleidimo istorijos besitęsiančios įtampos norėtų tęsti darbus ministro kėdėje.

Susisiekimo ministras R. Masiulis šią savaitę savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pakomentavo audito, atskleidusio pažeidimus švietimo sektoriuje, išvadas. Ir nors jis sulaukė dalies visuomenės teigiamos reakcijos, į ministrą taip pat atskriejo kritikos strėlės iš švietimo, mokslo ir sporto ministro (ŠMSM) A. Monkevičiaus. Savo poziciją išsakė ir premjeras su prezidente.

Daug kas akcentuoja, kad mokytojai norėjo daugiau pinigų, tačiau dar daugiau mokytojai norėjo teisybės. Teisingumas jiems yra pats svarbiausias dalykas, dėl to, kad jie jautėsi negerbiami.

Anot R. Masiulio, viešinti audito išvadas buvo jo moralinis įsipareigojimas mokytojams, su kuriais daug laiko praleido ir ministerijoje, ir mokyklose. Jo teigimu, mokytojai žinojo, kad vyksta neskaidrūs dalykai, tačiau niekas garsiai to negalėjo pasakyti. Ministras tikino, kad vienas esminių dalykų, ko, pasak jo, norėjo streikuojantys mokytojai, buvo ne didesni atlyginimai, bet teisingumas. O tam, pažymėjo R. Masiulis, ir reikėjo audito.

„Daug kas akcentuoja, kad mokytojai norėjo daugiau pinigų, tačiau dar daugiau mokytojai norėjo teisybės. Teisingumas jiems yra pats svarbiausias dalykas, dėl to, kad jie jautėsi negerbiami, - Eltai sakė laikinai švietimo sritį kuravęs R. Masiulis. - Todėl (auditas - ELTA) buvo mano moralinis įsipareigojimas, aš jiems pažadėjau, kad mes tą padarysime. Dėl to, kai pasibaigė auditas, aš privalėjau pranešti, ką pamačiau“.

Ministras teigia, kad žinutė feisbuke nebuvo politinio žaidimo pavyzdys, jam esą rūpėjo pateikti informaciją, kad mokytojai nebūtų nuvilti.

„Išskyrus tą pranešimą, kiek mane kvietė televizijos, aš niekur nėjau. Tai nebuvo kažkokia viešųjų ryšių akcija. Jei to būčiau norėjęs, būčiau daręs spaudos konferencijas ir jose rodęs faktus, ir visus negerus dalykus. Ką padariau - tai bendrais bruožais pakomentavau pačią situaciją. (...) Mano nuomone, šis „Facebook“ įrašas buvo būtinas, kad jie (mokytojai - ELTA) patikėtų, kad tikrai kažkas jais rūpinasi. Be to, aš nesikišu į švietimo sektorių, nekomentuoju, neliečiu“, - teigė R. Masiulis.

Komentuodamas atliktą auditą dabartinis švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius tvirtino, kad pateiktose audito išvadose nemato faktų, kurie verstų kalbėti apie galimą baudžiamąją atsakomybę. Jis taip pat „Lietuvos ryto“ televizijai sakė esąs nustebęs tokiu R. Masiulio elgesiu: „ministras net nėra įsigilinęs į daugelį dalykų, bet jis apie tuos dalykus, net nežinau, ar turi tiesę kalbėti“.

Atsiradusią įtampą pripažįsta ir pats R. Masiulis teigdamas, kad „Monkevičius truputį supyko“. Anot susisiekimo ministro, jie turėjo pokalbį, tačiau susipriešinimo jis nesušvelnino.

„Aš su juo kalbėjau, jis replikavo, kad pats būtų viską sutvarkęs ir tikiu, kad nori sutvarkyti, matysim, kokie bus rezultatai. Bet tikiuosi, kad jis žmogiškai supras, kad jeigu aš būčiau nutylėjęs ir nepasakęs, ką pamatėm audito metu, ir vėliau viskas būtų tyliai sprendžiama - rezultatai yra ar jų nėra - be viešo kalbėjimo, tai net ir mano pažadas mokytojams būtų buvęs tuščias“, - teigė jis pabrėždamas, kad paviešinus faktus viskas yra išsisprendžia greičiau. Be to, pridūrė jis, viešumas padės ir pačiam A. Monkevičiui susitvarkyti su tuo, kas yra ne taip.

Dviejų ministrų susikirtimą viešojoje erdvėje pakomentavo ir premjeras Saulius Skvernelis. Anot jo, kiekvienas ministras turi komentuoti tik savo srities problemas. Atsakydamas į tai susisiekimo ministras R. Masiulis teigė, kad neprieštarauja premjero išsakytai minčiai, tačiau dar kartą pabrėžė, kad turėjo tesėti mokytojams duotą pažadą.

„Nenorėčiau būti priešinamas su premjeru, aš jį puikiai pažįstu. Jo tikslas yra išskaidrinta sistema, kad neteisybė būtų ištaisyta. Tai aš pritariu premjero komentarui, kad ministrai neturi kištis į vieni kitų sritis. Tik dar kartą norėčiau užtvirtinti, kad tai buvo mano asmeninis įsipareigojimas mokytojams už tą laikotarpį“, - Eltai tvirtino ministras.

Pasak R. Masiulio, įrašas feisbuke apie auditą, kiek anksčiau atleistas Arvydas Vaitkus iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigų nėra politinė taktika - veikiau nepatogus sutapimas, kuomet Savivaldos rinkimai ir auditas pasirodė panašiu metu.

„Dėl A. Vaitkaus įtampos yra. Jis vis dėl to dalyvavo rinkimuose su valdančiąja partija. Manau, kad ne iš piktumo tos įtampos gali kilti. Dėl to, kad partija vienaip ar kitaip turi savo žmonėmis rūpintis, juos saugoti. Šioje vietoje „nebaisiai“ ką galiu padaryti - mano nuomone, objektyvūs argumentai buvo mano pusėje, dėl to sprendimas ir buvo priimtas. Dėl politinės karjeros jau esu sakęs - kad rizika gali iškilti, čia jau klausimas mano vadovams“, - sakė R. Masiulis, patikinęs, kad nepaisant konfliktų norėtų tęsti darbus susisiekimo ministro kėdėje ir po Prezidento rinkimų.

ELTA primena, kad praėjusių metų gruodžio pabaigoje susisiekimo ministras R. Masiulis, laikinai ėjęs švietimo ir mokslo ministro pareigas, pavedė atlikti auditą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje bei 17-oje jos reguliavimo srities įstaigų.

Susisiekimo ministras R. Masiulis trečiadienį pranešė, kad švietimo sistemos pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų auditas atliktas. Po mokytojų streiko be vadovo likusiai ministerijai vadovavęs R. Masiulis sakė, kad švietimo sistemoje yra „labai negerų dalykų“.

„Vyrauja neskelbiami pirkimai, vieno tiekėjo protegavimas, tiekėjai už laimėtus pirkimus įstaigoms atsilygina „parama“, masiškai naudojama schema „perkame paslaugas iš savų darbuotojų“, kurių tiesioginės pareigos yra tokios pačios, kaip ir pirkimo objektas, pirkimo galutinė suma procedūrų metu išauga kelis kartus ir t.t“, - teigė jis.

Atsakydamas į tai A. Monkevičius akcentavo, kad auditą atlikę pareigūnai nenustatė nė vieno pažeidimo, kuris būtų susijęs su konkrečia personalija. Kiek anksčiau savo poziciją išsakė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Auditas, atskleidęs galimai neskaidrius sandorius švietimo sistemoje, nemaloniai nustebino. Audituotas dabartinės Vyriausybės veiklos 2016-2018 m. laikotarpis. Vyriausybė turi rimtai įvertinti audito išvadas ir nedelsdama imtis priemonių susidariusiai padėčiai taisyti“, - sakė šalies vadovė.