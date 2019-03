Premjero akiratyje – Lietuva be tabako dūmų

Premjero teigimu, tvirta užsienio investuotojų padėtis valstybėje yra vienas iš prioritetų siekiant ekonominio augimo.

„Glaudus valstybės, verslo bei mokslo bendradarbiavimas – itin svarbus veiksnys kuriant tvirtą valstybės pamatą. Tokie strateginiai investuotojai ne tik ženkliai prisideda prie bendro šalies biudžeto, bet ir atneša daug kitokių naudų – kuriamos darbo vietos, formuojama aukšto lygio darbo kultūra“, – sakė S. Skvernelis.

Susitikimo metu premjeras susipažino ir su šiuo metu kompanijoje vykstančia verslo transformacija, kai nuo cigarečių gamybos pereinama prie inovatyvių bedūmių tabako gaminių, mažinančių rūkymo žalą.

Pasak „Philip Morris Baltic“ generalinio direktoriaus Mindaugo Dacio, sparčiai besivystančios technologijos padeda spręsti rūkymo ir su juo susijusias pasyvaus rūkymo problemas. Pastaruoju metu dalis kompanijos gamyklų Europoje pertvarkomos, pritaikant jas gaminti bedūmius tabako gaminius.

„Klaipėdos fabrikas dėl savo kokybinių parametrų ir aukštos kvalifikacijos specialistų galėtų būti viena tų vietų, kur būtų galima gaminti ir naujoviškus produktus. Tik tam, žinoma, reikia ne tik verslo, bet ir valdžios institucijų suinteresuotumo“, – apie kompanijos planus dėstė M.Dacys.

Premjeras su „Philip Morris“ atstovais aptarė ir visuomenės sveikatingumo bei priklausomybių prevencijos aktualijas. Susitikimo dalyviai išreiškė viltį, kad diskusijos šia tema Lietuvoje bus tęsiamos, surandant visuomenės sveikatai naudingiausių sprendimų.

Premjeras neatmetė galimybės, kad 2020-2030 Lietuvoje galėtų būti įgyvendinta prieš cigarečių rūkymą nukreipta programa „Lietuva be tabako dūmų“.

„Philip Morris“ – pirmasis užsienio investuotojas nepriklausomoje Lietuvoje. Nuo 1993-iųjų bendrovė jau investavo per 310 mln. eurų.

„Philip Morris“ yra trečias didžiausias mokesčių mokėtojas šalyje, per pastarąjį dešimtmetį į valstybės biudžetą sumokėjęs daugiau nei 2 mlrd. eurų mokesčių. Kasmet įmonė išlieka ir daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių trejetuke. Per 2018 m. į šalies biudžetą sumokėta 191 mln. eurų įvairių mokesčių. Bendrovė per savo veiklos metus iš viso Lietuvoje sukūrė daugiau nei 1200 darbo vietų.