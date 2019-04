Po skandalingo audito švietimo ministras žada pertvarką

„Mes numatę balandžio mėnesio eigoje jau pateikti projektą Vyriausybei, kad ji patvirtintų ir mes pradėtume jį įgyvendinti. Tai daug metų buvo galvojama padaryti, tačiau dėl įvairių priežasčių strigdavo tie dalykai. Šiuo metu planas – arti pabaigos“, – BNS sakė A. Monkevičius.

„Palikimas tikrai sudėtingas ir per trumpą laiką mes padarysim tai, kas nebuvo padaryta per daug metų. Tai bus ryžtinga reforma ir per trumpą laiką pabaigsim šitą projektą“, – pridūrė ministras.

Penktadienį ministerija paviešino pavaldžių įstaigų funkcijų vidaus auditą, kuris atskleidė funkcijų dubliavimą, nebūdingų funkcijų vykdymą, neracionalų žmogiškųjų išteklių valdymo atvejus. Ministras sako, kad šis auditas taps įstaigų reorganizavimo pagrindu.

Palikimas tikrai sudėtingas ir per trumpą laiką mes padarysim tai, kas nebuvo padaryta per daug metų.

Anot A. Monkevičiaus, šiuo metu visų 19-kos ministerijai pavaldžių įstaigų išlaikymui per metus išleidžiama apie 14 mln. eurų. Po pertvarkos A. Monkevičius tikisi, kad išlaidas pavyks sumažinti 3-4 mln. eurų, tačiau daugiau detalių, pasak jo, paaiškės po kaštų naudos analizės.

„Galutinė pertvarka nebus padaryta iš karto, ji vyks etapais. Kažkokia dalis šiemet. Tai yra ekonominis skaičiavimas ir mes galvojame, kad galutiniame etape sutaupysime ne mažiau ketvirtadalį visų išleidžiamų lėšų – kažkur 3-4 mln. eurų, kuriuos nukreipsim į švietimą, tačiau pirmiausia noriu sulaukti ekonomistų skaičiavimų“, – teigė A. Monkevičius.

Jis įsivaizduoja, kad Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras galėtų tapti viena įstaiga, o Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras galėtų būti integruotas į Lietuvos mokslų akademiją, tačiau daugiau konkretumo turėtų paaiškėti po susitikimų su įstaigų vadovais ateinančią savaitę.

„Neformaliojo švietimo paslaugų centrai bus reorganizuoti į vieną nedidelį, o kitos paslaugos atiduotos Vilniaus savivaldybei, bet vėlgi, čia – derybos. Turi būt susitarta su savivaldybe. Dėl Mokslų ir enciklopedijų leidybos centro derinam klausimą su Lietuvos mokslų akademija, kad būtų galima integruoti su jų biblioteka ir jų mažu leidybos centru“, – sakė A. Monkevičius.

„Jų jungimas yra derinamas ir yra keli variantai, kuriuos dabar svarstom. Tačiau kol nėra galutinio sprendimo, labai nenorėčiau įsivelti į variantų svarstymus. Planuojame balandžio viduryje paskelbti konkretų projektą, kurį pasiųsime derinti nustatyta tvarka ir jame viskas bus matyti“, – pridūrė jis.

Pavaldžių įstaigų funkcijų auditą atliko Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Jis penktadienį paskelbtas ministerijos puslapyje. Tuo metu susisiekimo ministro Roko Masiulio iniciatyva, jam laikinai einant švietimo ministro pareigas, buvo atliekamas ir įstaigų viešųjų pirkimų auditas.

Susisiekimo ministerijos atliktas auditas parodė, kad dalis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų sudarydavo viešųjų pirkimų sandorius su savo darbuotojais, kai kurie įsigijimai vykdomi neefektyviai, o kai kur tvyro didelis nepotizmo lygis.

Pavaldžios įstaigos atliko daug konkurenciją galbūt ribojusių neskelbiamų pirkimų, dažnai institucijos prekes ir paslaugas įsigydavo iš vieno konkretaus tiekėjo, o viešuosius pirkimus atlikę darbuotojai neturėdavo tinkamos kompetencijos, rašoma audito ataskaitoje.

Dokumente teigiama, kad įstaigos nesugebėdavo įvertinti pirkimų apimčių, vertės ir turimų išteklių, todėl įsigijimai vykdyti ne pagal poreikį, o gautas lėšas, kurias siekta maksimaliai įsisavinti.

Dėl pastarojo audito švietimo ministras A. Monkevičius ketvirtadienį kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Viešųjų pirkimų tarnybą prašydamas įvertinti audite minimus faktus.