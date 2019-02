Po gaisro komoje gulėjusio berniuko mama: mažais žingsneliais, bet vis judame pirmyn

Ne tik pats kvėpuoja

„Praėjus 10 dienų po gaisro, Tomas pagaliau pats kvėpuoja, valgo – nepilnai, nes dar reikia zondo – ir miega. Bando kalbėti ir reikšti savo pageidavimus. Gavęs šokoladinį kokteilį, kitam kartui užsisakė braškinį“, – šypteli berniuko, kuris vis dar guli Kauno klinikų Reanimacijos skyriuje, mama.

Vakar mažylį apžiūrėjusi okulistė pranešė puikią žinią – berniuko akys yra sveikos, joms gydymo nereiks.

Pašnekovė teigia, kad reanimatologų darbas eina į pabaigą, o tuomet prasidės ilgas kelias per įvairių specializacijų chirurgų kabinetus. Šiandien berniukui planuojama atlikti pilną perrišimo procedūrą, o pirmadienį laukia dar viena iš daugelio operacijų.

„Medikai užsiminė, kad gydymo ciklas užtruks ne mažiau nei 100 dienų. Tomo būklė vis dar išlieka sunki, medikai pranešė, kad į vieną žaizdą įsimetė infekcija. Tiesa, gydytojai sako, jog tai yra normalu, mat juk oda ir yra tam skirta, kad žmogų apsaugotų nuo įvairiausių infekcijų ir kitų išorinių veiksnių. Tad kad ir kaip stengtumės laikytis sterilumo, tačiau tikimybė, kad nudegus odai į organizmą pateks užkratas, yra didžiulė. Neramina ir tai, kad Tomui nudegė toks didžiulis odos plotas, kad sveikos odos neužtenka persodinimo operacijoms. Todėl jos bus daromos tik tuomet, kai ataugs oda, – tai, kas laukia berniuko, pasakoja E. Atkucevičiūtės-Ilina. – Taigi, mažais žingsneliais, bet į priekį!“

Pirks ir specialius tvarsčius

E. Atkucevičiūtė-Ilina praėjusio pokalbio metu džiaugėsi, o dabar dar kartą pabrėžia, kad tikėti būtų daug sunkiau, jei ne žmonių gerumas.

Pašnekovė neslepia, kad jiems pagalbos ranką ištiesė daugybė žmonių. „Kas kaip moka, tas šį tikėjimą ir parodo: vieni užsako mišias, kiti siunčia geriausias mintis, treti prisideda realiais veiksmais. Tarkim, mūsų draugai sugalvojo rinkti finansinę paramą – jie tai „užkūrė“, koordinuoja. Be jų nieko nebūtų, nes mes dabar nepajėgiame apie tai galvoti, planuoti. Dabar mūsų šeima nori tik vieno – galėti apkabinti visus savo vaikus“, – antradienį pasakojo pašnekovė. Socialiniuose tinkluose pasklidus šeimos pagalbos šauksmui, anot moters, jie sulaukė žaibiškos, masinės, teigiamos aplinkinių reakcijos. E. Atkucevičiūtė-Ilina neslepia, toks palaikymas labai įkvepia ir sustiprina.

„Tikrai nesitikėjome, kad tiek žmonių rašys, skambins, siūlys visko – pradedant daiktais ir baigiant paslaugomis – aukos pinigus. Pinigus jau pradėsime leisti pagal paskirtį – reikės pirkti specialius tvarsčius, skirtus nudegimams gydyti. Su jais medikams patogiau dirbti, greičiau vyksta perririšmai, o ir gijimo procesas vyksta sparčiau. Ligoninė gali sau leisti tik paprastesnius. Ir čia tik pradžia, kuria mes labai džiaugiamės“, – emocijų neslepia moteris.

Sesei brolis – visas pasaulis

Kaip jau buvo rašyta, E. Atkucevičiūtės-Ilinos ir jos vyro Vladimir namuose Šapnagių kaime, Šiaulių rajone, ugnis įsisuko sausio 20 d. Moteris tėigė, kad jie liko basi pliki – namas visiškai sudegė, jo neparemontuosi, nesulopysi.

„Ačiū Dievui, kad mano tėvai gyvena dideliame name, tad nelikome stovėti ant pliko lauko, glaudžiamės pas juos“, – antradienį pasakojo pašnekovė, kuri pati maitina jauniausią, vos mėnesio, dukrelę Indrę.

Tiesa, moters ir jos šeimos galvose dabar dažniau sukasi mintys ne apie tai, kaip atstatyti namą. „Padėti norintys žmonės sako, kad padės mums atstatyti namą, tačiau aš suvokiu, kad sudegusio namo, kol nepaklausia, aš net neprisimenu. Tikrasis košmaras, kuris vis sukasi ir iš jo neįmanoma pabusti, yra sūnaus būklė“, – sako E. Atkucevičiūtė-Ilina.

Penkiametis Tomas šiuo metu gydymos Kauno klinikose. „Pirmadienį sūnui pirmą kartą buvo išvalyti mirę audiniai, atlikta odos persodinimo operacija. Gydymas truks ilgai, reikės daug operacijų“, – moteris džiaugiasi, kad po pirmosios operacijos sūnui nepablogėjo. Tačiau, kaip sako E. Atkucevičiūtė-Ilina, medikai prognozių irgi nežarsto, nes kiekvieną minutę sūnaus būklė gali pasikeisti.

„Prognozės, kurias norėtume girdėti, šiam atvejui nelabai ir galioja. Medikai labai atsargūs, – kadangi Edita pati maitina mažąją Indrę, tad Kaune, šalia sūnaus, būna vyras Vladimir. – Vyrą pas sūnų leidžia trumpam, tik kartais, nes Tomui atliekama gausybė procedūrų. Tad mes kiekvieną dieną gyvename laukimu. Neturime kito pasirinkimo, tad ne viliamės, o tikime, kad viskas privalo būtų gerai.“

Kol tėtis Vladimir seka sūnaus būklę Kaune, šeima dienas leidžia atskirai. Mama Edita su dukromis – jauniausiąja Indre ir trejų Rūta – be galo ilgisi šeimos vyrų. „Mūsų šeimoje abu su vyru auginame vaikus, tad matosi, kaip viduriniajai dukrai yra sunku. Ji matė, kaip nukentėjo brolis, kuris jai yra visas pasaulis. Jai dėl to, kas įvyko yra labai baisu. Namuose nėra ir tėčio, kuris vaikams sekdavo pasakas prieš miegą, mažiukus nešiodavo. Rūta taip norėtų perduoti tėčiui linkėjimus nuo mūsų visų, papasakoti, kiek daug žmonių jį palaiko ir išgirsti jo sekamų pasakų“, – jautriomis akimirkomis dalijasi jauna moteris. Laimė, dukros, kaip ir tėvai, per gaisrą fiziškai nenukentėjo.

„Tačiau emociškai nukentėjome visi. Gyti teks visiems... Ilgai...Tiesiog reikia laikytis ir sulaukti, kad sūnui pagerėtų. Suvokiu, kad išgyvensim sukrėtimus, bet negreit. Tačiau tai padaryti yra dėl ko“, – sakė moteris.