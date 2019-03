KT: negalima reikalauti, kad apeliacinį skundą surašytų advokatas

Atitinkama Civilinio proceso kodekso norma pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai.

Anot Konstitucinio Teismo, bendra taisyklė, kad apeliacinį skundą surašo advokatas, neproporcingai riboja asmens teisę kreiptis į teismą.

„Asmenų, kurie kreiptis į advokatą negali, be kita ko, dėl finansinių priežasčių arba nenori dėl to, kad byla nėra sudėtinga, arba dėl to, kad faktines bylos aplinkybes pats asmuo žino geriau, galimybės įgyvendinti konstitucinę teisę kreiptis į apeliacinės instancijos teismą civilinėse bylose yra apribotos“, – rašoma teismo pranešime spaudai.