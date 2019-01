Per gaisrą nukentėjusi šeima: norime tik vieno – galėti apkabinti tris savo vaikus

„Sudegusį namą mes įsirenginėjome patys. Padėjo tėvai, daugybė draugų, kurie organizuodavo talkas. Dėl šių priežasčių namai buvo kupini gerų emocijų ir prisiminimų, tad puikiai žinome, kad būtent namus galima pastatyti iš naujo. Tačiau padaryti taip, kad nebūtų nukentėjęs sūnus, mes, deja, nebegalime“, – pasakoja trijų vaikų mama Edita Atkucevičiūtė-Ilina. Per gaisrą labiausiai nukentėjo vyriausias, penkiametis, sūnus Tomas. Jo būklė – kritinė.

Nudegė 52 proc. kūno

E. Atkucevičiūtės-Ilinos ir jos vyro Vladimir namuose Šapnagių kaime, Šiaulių rajone, ugnis įsisuko sausio 20 d. Moteris užsimena, kad jie liko basi pliki – namas visiškai sudegė, jo neparemontuosi, nesulopysi.

„Ačiū Dievui, kad mano tėvai gyvena dideliame name, tad nelikome stovėti ant pliko lauko, glaudžiamės pas juos“, – sako pašnekovė, kuri pati maitina jauniausią, vos mėnesio, dukrelę Indrę.

Tiesa, moters ir jos šeimos galvose dabar dažniau sukasi mintys ne apie tai, kaip atstatyti namą. „Padėti norintys žmonės sako, kad padės mums atstatyti namą, tačiau aš suvokiu, kad sudegusio namo, kol nepaklausia, aš net neprisimenu. Tikrasis košmaras, kuris vis sukasi ir iš jo neįmanoma pabusti, yra sūnaus būklė“, – sako E. Atkucevičiūtė-Ilina.

Edita Atkucevičiūtė-Ilina/„Facebook“ nuotr.

Penkiametis Tomas šiuo metu yra Kauno klinikų reanimacijos skyriuje. Kaip sako jo mama, berniuko būklė sunki: mažyliui sukelta dirbtinė koma, 52 procentai kūno patyrė nudegimus, jie gilūs. „Vakar sūnui pirmą kartą buvo išvalyti mirę audiniai, atlikta odos persodinimo operacija. Gydymas truks ilgai, reikės daug operacijų“, – moteris džiaugiasi, kad po pirmosios operacijos sūnui nepablogėjo. Tačiau, kaip sako E. Atkucevičiūtė-Ilina, medikai prognozių irgi nežarsto, nes kiekvieną minutę sūnaus būklė gali pasikeisti.

„Prognozės, kurias norėtume girdėti, šiam atvejui nelabai ir galioja. Medikai labai atsargūs, – kadangi Edita pati maitina mažąją Indrę, tad Kaune, šalia sūnaus, būna vyras Vladimir. – Vyrą pas sūnų leidžia trumpam, tik kartais, nes Tomui atliekama gausybė procedūrų. Tad mes kiekvieną dieną gyvename laukimu. Neturime kito pasirinkimo, tad ne viliamės, o tikime, kad viskas privalo būtų gerai.“

Aplinkinių palaikymas sustiprina

E. Atkucevičiūtė-Ilina tikina, kad tikėti būtų daug sunkiau, jei ne žmonių gerumas. Pašnekovė neslepia, kad jiems pagalbos ranką ištiesė daugybė žmonių. „Kas kaip moka, tas šį tikėjimą ir parodo: vieni užsako mišias, kiti siunčia geriausias mintis, treti prisideda realiais veiksmais. Tarkim, mūsų draugai sugalvojo rinkti finansinę paramą – jie tai „užkūrė“, koordinuoja. Be jų nieko nebūtų, nes mes dabar nepajėgiame apie tai galvoti, planuoti. Dabar mūsų šeima nori tik vieno – galėti apkabinti visus savo vaikus“, – sako pašnekovė. Socialiniuose tinkluose pasklidus šeimos pagalbos šauksmui, anot moters, jie sulaukė žaibiškos, masinės, teigiamos aplinkinių reakcijos. E. Atkucevičiūtė-Ilina neslepia, toks palaikymas labai įkvepia ir sustiprina.

Sesei brolis – visas pasaulis

Kol tėtis Vladimir seka sūnaus būklę Kaune, šeima dienas leidžia atskirai. Mama Edita su dukromis – jauniausiąja Indre ir trejų Rūta – be galo ilgisi šeimos vyrų. „Mūsų šeimoje abu su vyru auginame vaikus, tad matosi, kaip viduriniajai dukrai yra sunku. Ji matė, kaip nukentėjo brolis, kuris jai yra visas pasaulis. Jai dėl to, kas įvyko yra labai baisu. Namuose nėra ir tėčio, kuris vaikams sekdavo pasakas prieš miegą, mažiukus nešiodavo. Rūta taip norėtų perduoti tėčiui linkėjimus nuo mūsų visų, papasakoti, kiek daug žmonių jį palaiko ir išgirsti jo sekamų pasakų“, – jautriomis akimirkomis dalijasi jauna moteris. Laimė, dukros, kaip ir tėvai, per gaisrą fiziškai nenukentėjo.

Tomas/ „Facebook“ nuotr.

„Tačiau emociškai nukentėjome visi. Gyti teks visiems... Ilgai...Tiesiog reikia laikytis ir sulaukti, kad sūnui pagerėtų. Suvokiu, kad išgyvensim sukrėtimus, bet negreit. Tačiau tai padaryti yra dėl ko“, – pokalbį baigia dukras migdyti skubanti moteris.