D. Grybauskaitei – apdovanojimas iš vaikų rankų

Kaip praneša Prezidentės spaudos tarnyba, siekis padėti sunkumus išgyvenantiems vaikams, jų problemų sprendimas buvo nuolatinis šalies vadovės prioritetas abiejų kadencijų metu. Tam, kad pagalba būtų dar efektyvesnė, prieš trejus metus startavo prezidentės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“.

Ypatingas dėmesys skirtas vaikų dienos centrams. Per 3 kampanijos gyvavimo metus matomi ženklūs pokyčiai šioje srityje: dienos centrų ėmė sparčiai daugėti (atsidarė 135 nauji), gerėja teikiamų paslaugų kokybė, vis labiau įsitraukia visuomenė. Vien kampanijos partneriai - nevyriausybinės organizacijos, socialiai atsakingas verslas - per pastaruosius metus įsteigė apie 20 tokių įstaigų, dar keliasdešimties veikla sustiprinta, jiems surasti mentoriai. Nors per kampanijos veiklos metus vaikų dienos centrų skaičius išaugo nuo 250 iki 387 ir juos lanko beveik 10 tūkstančių sunkumus patiriančių vaikų, vis dėlto dar trūksta apie 110 naujų centrų, kad juos galėtų lankyti visi 18 500 vaikų, įtrauktų į rizikos grupes.

Pasak prezidentės, vaikų dienos centrai - veiksminga priemonė kurti Lietuvą be vaikų namų. Stiprindami jų veiklą, apsaugome vaikus ir suteikiame pagalbą visai vaiko šeimai. Naujų dienos centrų atsiradimas, jau esančių stiprinimas - įrodymas, kad visuomenė suprato jų reikšmę, svarbą ir ėmėsi atsakomybės už šalies vaikus.

Per šiuos metus taip pat sukurti teisiniai įrankiai, pagreitinę globą ir įvaikinimą, padedantys mažinti patyčias, užtikrinantys pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms. Įgyvendinant tikslą Lietuva - be globos namų, su šalies savivaldybėmis ėmė dirbti ir jas konsultuoti kampanijos suburta specialistų ir ekspertų komanda.

Prezidentės iniciatyva startavo „Tėvų linija“. Profesionalūs psichologai telefonu tėvams padeda surasti atsakymus į vaikų auklėjimo ir raidos klausimus, taip pat spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą. Šiuo metu linija išplėtė savo veiklą ir specialistai pajėgūs atsakyti jau beveik į visus besikreipiančiųjų skambučius.

Per visą kampanijos laikotarpį sėkmingai vykdyta akcija „Padovanok vaikui vasarą“ suteikė galimybę apie 8000 vaikų, augančių sunkumus patiriančiose šeimose, pirmą kartą atostogauti.

Šalies vadovės pastangomis Lietuva tapo pirmąja Šiaurės Europos valstybe, kurioje įdiegta elektroninė socialinių tinklų vaikų paieškos sistema „Facebook Amber Alert“.