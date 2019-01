Seimas planuoja rudens sesiją pratęsti iki vasario

Pagal Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio registruotą nutarimo projektą, rudens sesiją norima pratęsti iki vasario 14 dienos.

Planuojama, kad vasario 11 – 14 dienomis vyks keli parlamento plenariniai posėdžiai.

Valdančiųjų „valstiečių“ seniūno Ramūno Karbauskio teigimu, pratęsti sesiją reikia, kad būtų priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, siekiant sumažinti galimybes vaikus paimti iš šeimų.

Be to, tikimasi, kad per pratęstą sesiją galės prisiekti naujai paskirti švietimo, mokslo ir sporto bei aplinkos ministrai.