Prezidentiniai debatai: ko vienas kito klausė kandidatai? (įdomiausi pasisakymai)

Per pirmadienio vakarą vykusius debatus Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje populiariausi kandidatai prezidento rinkimuose Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir Saulius Skvernelis turėjo galimybę vienas kitam užduoti klausimų.

BNS pateikia įdomiausius pasisakymus.

Apie tarnybinę nuobaudą

Gitanas Nausėda: Skirtingai nuo mano oponento pono Skvernelio, kurio turbūt kartais padėjėjai pameta mano CV pirmąjį puslapį, mes pasikėlėme jūsų abiejų dešimtmečių veiklos puslapius ir 1999 metus, jūs gal patikslinsite, kur jūs gavote tą nuobaudą, apie kurią dabar yra plačiai kalbama. Man tiesiog norėtųsi sužinoti, kokia buvo tos nuobaudos gavimo priežastis? Nes žinote, pikti liežuviai prisigalvoja visokių prasimanymų, kalba labai negražiai (...).

Saulius Skvernelis: Ačiū labai, geras klausimas, turiu tikrai puikią auditoriją atsakyti. 20 metų senumo istorija, tiek teisėjai, apie kuriuos šiandien kalbėjome, tiek pareigūnai, nagrinėdami administracines bylas (...) atlieka įrodymų vertinimą. Tai noriu priminti, kad tuo metu buvau pareigūnas ir nagrinėjau, nepravarinėjau, bet nagrinėjau labai daug administracinių bylų. Ir kada buvo atliktas (mano) veiklos patikrinimas, tai irgi yra įprasta praktika, buvo nuspręsta, kad buvo neteisingai kvalifikuota viena administracinėje byloje esanti veika. Pabrėžiu, viena iš šimtų ir tūkstančių bylų.

Gitanas Nausėda: O galima ją įvardinti?

Saulius Skvernelis: Žinoma, kad įvardinsiu. Jeigu kas dar prisimena, eismo įvykiai tokie būdavo, kada reikėdavo kviesti policiją į įvykio vietą, kada vairavo automobilį vairuotojas, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio, apvirto, sugadino savo transporto priemonę ir kelią, kelio sankasą. Tai tuo metu tikrintojams neužteko teisinių žinių pripažinti, kad pareigūno tarnybinis pranešimas, kuris įvykio vietoje būna ir parašo, kokia žala padaryta, kad buvo sugadinta ir kelio sankasa.

Buvo pareikalauta po to (...) specialios pažymos iš kelininkų. Ji buvo gauta, aišku, bet vėlai, ir aš nubaudžiau tą žmogų griežčiau, negu numato įstatymas. Ne per švelniai, bet per griežtai. Tai yra tuo metu sankcija buvo nuo 100 iki 500 litų už 127 straipsnio 2 dalį. Reikėjo bausti pagal šeštą dalį su ženkliuku „prim“, kadangi žalos lyg nebuvo padaryta, ir skirti 20 litų baudą. Tai vienas atvejis.

Antras atvejis, (...) galiu ir šiandien įvardyti ir asmenį, jo jau nėra gyvo jau, tai ponas Kęstutis Jaskelevičius. Išnagrinėjus bylą, matyt, nemažai čia jūsų esančių, turėjo santykių su policija, kur nagrinėja bylą policininkas ir ant nutarimo uždeda antspaudą, kuriame yra jo vardas, pavardė ir dedamas parašas. Tai ant to nutarimo aš antspaudo savo neuždėjau, nors ir yra kvitas, čekis, sumokėta 2000 litų bauda už pažeidimą, susijusį su transporto priemonės vairavimu esant neblaiviam.

(...) Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius man apskundus sprendimą konstatavo, kad pažeidimai yra nešiurkštūs, paprastai ir dėl to, kas yra spekuliuojama dėl griežto papeikimo, jis buvo panaikintas, buvo pakeistas į pastabą. Dar daugiau – su šita nuobauda aš buvau paaukštintas į Policijos departamentą tų pačių žmonių. Dar daugiau – po keturių mėnesių anksčiau laiko tą pastabą panaikino.

Tai mano vienintelė pastaba per 25 metų tarnystę Lietuvos policijoje ir apie 30 įvairiausių apdovanojimų tiek žinybinių, tiek ir tarpvalstybinių.

Apie G. Nausėdos ryšį su Valdu Sutkumi

Saulius Skvernelis: Jūs neseniai savo pasisakymu, mano galva, pažeidėt teisinės valstybės konstitucinį principą, kariuomenės depolitizavimą, paminėdamas šiuo metu pareigas einantį kariuomenės vadą kaip potencialų jūsų būsimos komandos narį. Taip pat žinomas faktas, kad jūs buvot susitikęs su kariuomenės vadu. Ar tiesa, kad vasario 18 dieną į kariuomenės vado kabinetą jus atvedė įtakingas verslo lobistas (Verslo konfederacijos prezidentas – BNS) Valdas Sutkus, kuris yra tuo pačiu atstovaujantis ir stambias verslo įmones?

Gitanas Nausėda: Manęs niekur nereikia vesti, aš turiu savo kojas ir savo galvą ir einu, kur man patinka.

Apie kariuomenės vado darbo perspektyvą, jūs puikiai žinote, kad jo kadencija baigiasi, bet tai nereiškia, kad aš vedžiau kažkokius pokalbius klausdamas, ar sutiktų užimti konkretaus patarėjo poziciją. Tai buvo pasakyta kaip galimybė, jei laimėčiau prezidento rinkimus, kreiptis į šį asmenį, nes aš jį norėčiau matyti savo komandoje. Ir tik jo paties pasirinkimas lemtų, ar jis tuo patarėjų taptų.

Be jokios abejonės, turėdamas tokią milžinišką patirtį, jis galėtų būti puikus patarėjas šioje pozicijoje. O dėl depolitizavimo, kiek man žinoma, kariuomenės vadas generolas Jonas Vytautas Žukas yra išreiškęs poziciją, kad jis susitiktų mielai su visais kandidatais, kurie norėtų apsilankyti pas jį, pakalbėti apie kariuomenės reikalus, gauti visą ekspertizę, jei ji nėra konfidenciali, tai galite padaryti ir jūs, ir gerbiama I. Šimonytė, ir visi kiti kandidatai, taip kad jis yra vienodai visiems prieinamas.

Saulius Skvernelis: Aš noriu patikslinti, ar jūs buvot dviese, ar turėjot tarpininką?

Gitanas Nausėda: Taip, buvo ponas Valdas Sutkus. Bet aš nematau, kodėl šitą žmogų staiga įvardinote visokiausiais pasaulio baisumais...

Saulius Skvernelis: Aš sakiau verslo, stambaus verslo.

Gitanas Nausėda: Jūs ten kabėjot ir apie kažkokį banko atstovavimą, neįsivaizduoju apie ką jūs kalbate, kaip jums žinoma, tai yra Verslo konfederacijos prezidentas, ir jūs pats asmeniškai, neneigsite, su juo dažnai susitinkate...

Saulius Skvernelis: Kaip ministras pirmininkas. Esminis dalykas, pas kariuomenės vadą jus veda verslo struktūrų atstovas, aš pas kariuomenės vadą neinu su verslo lobistais.

Apie antikonstitucinius sprendimus

Saulius Skvernelis: Gerbiama Ingrida, jums teko dalyvauti Vyriausybės veikloje, kuri priiminėjo sunkius sprendimus, nemažai jų pripažinti Konstitucinio Teismo (KT) kaip antikonstituciniai, buvo padaryta žala, mokamos kompensacijos. Ar jums tai nebūtų moralinė kliūtis priiminėjant ar dalyvaujant Vyriausybei priimant antikonstitucinius sprendimu, labai jautrius, pretenduoti arba būti šalies vadove turinti tokį Konstitucinio Teismo konstatavimą?

Ingrida Šimonytė: Na, tiesą sakant, jūsų Vyriausybė irgi turi visą pluoštą Konstitucinio Teismo sprendimų...

Nežinau, ar čia bus kliūtis, ar ne. Tiesą sakant, aš šiek tiek dvejoju, ar jūs skaitėte KT nutarimus, apie kuriuos kalbate. Jūs, be abejo, kalbate apie nutarimus dėl pensijų mažinimo, nutarimus dėl darbo užmokesčio mažinimo. Ir aš jums pasakysiu labai paprastai: aš gerbiu KT nuomonę, bet apgailestauju, kad šį kartą negaliu palaikyti tos nuomonės, kadangi KT pasakė labai įdomių dalykų.

KT pasakė, kad jeigu Ingrida Šimonytė ir Andrius Kubilius būtų pasiūlę sumažinti visus atlyginimus, visas pensijas – mažiausias, didžiausias – vienodu procentu, tada KT doktrinos požiūriu viskas būtų buvę gerai. Vienintelis dalykas, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, tai yra didesnis tekimas naštos žmonėms, kurie gaudavo didesnes pajamas. Tiesą sakant, aš nežinau, ką KT pasisakytų apie progresinius mokesčius šitoje šviesoje.

Mano nuomone, tie sprendimai buvo priimami siekiant solidarumo, siekiant, kad tie žmonės, kurie gali lengviau pakelti finansinės krizės naštą, ją prisiimtų didesnę, na, KT pasakė, kad to daryti negalima. Ateityje, tikiuosi, tokių sprendimų nereikės, o jeigu reikės, tada iš jų bus pasimokyta.

S. Skvernelis: Ačiū. Skaičiau KT sprendimus.

I. Šimonytė: Smagu.