Pretendentams prezidento rinkimuose baigiasi terminas pateikti parašus

Parašus pretendentai galėjo rinkti daugiau nei mėnesį popieriniuose parašų lapuose, taip pat buvo galima pasirašyti elektroniniu būdu rinkėjo puslapyje jungiantis per el. valdžios vartus.

Kaip yra sakiusi VRK vadovė Laura Matjošaitytė, komisija netikrins visų pretendentų surinktų parašų: ties 20 tūkst. patikrintų galiojančių parašų riba bus konstatuojama, kad įstatymo reikalavimas įvykdytas.

Galutinį kandidatų į prezidentus sąrašą VRK skelbs balandžio 12 dieną.

Parašus elektroniniu būdu yra surinkę du pretendentai iš trylikos: parlamentarė Ingrida Šimonytė (per 38 tūkst. parašų) bei ekonomistas Gitanas Nausėda (per 24 tūkst. parašų).

G. Nausėda taip pat VRK jau yra įteikęs ir popierinius parašų rinkimo lapus su maždaug 40 tūkst. parašų, I. Šimonytės štabas juos teikia ketvirtadienį.

„Valstiečių“ kandidatas premjeras Saulius Skvernelis parašus VRK įteikė trečiadienį, popieriniuose lapuose surinkta apie 30 tūkst. parašų. Elektroninėje erdvėje už S. Skvernelį pasirašė per 6 tūkst. žmonių.

Parašus VRK taip pat jau įteikė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos vadovas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis. Partija pranešė, kad jis surinko apie 30 tūkst. parašų.

Surinkęs reikiamą parašų skaičių taip pat skelbė socialdemokratas eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis. Elektroniniu būdu jis surinko per 10 tūkst. parašų. Parašus lapuose jo štabas įteiks ketvirtadienį.

Parašų lapus ketvirtadienį VRK taip pat teikia filosofas Arvydas Juozaitis, pranešė štabas. Elektroniniu būdu jį parėmė per 13 tūkst. žmonių.

Parlamentaras Naglis Puteikis elektroniniu būdu yra surinkęs per 9 tūkst., Seimo narys Mindaugas Puidokas – per 11 tūkst. parašų, europarlamentaras Valentinas Mazuronis – netoli 7 tūkst., europarlamentaras Petras Auštrevičius – per 9 tūkst. parašų, Seimo narys Petras Gražulis – per 2 tūkst. parašų. Pretendentais taip pat registravęsi Kazimieras Juraitis ir Alfonsas Butė yra surinkę apie 6 tūkst. parašų.

Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 dieną.