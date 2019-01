A. Kubilius: T. May balsavimą dėl nepasitikėjimo atlaikys

Į Europos Tarybos (ET) generalinio sekretoriaus pareigas Vyriausybės teikiamas konservatorius Andrius Kubilius teigia, kad Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May atlaikys trečiadienį vyksiantį balsavimą dėl nepasitikėjimo.

Pasak A. Kubiliaus, ministrę pirmininkę palaiko tiek konservatoriai, tiek unionistų partija iš Šiaurės Airijos.

Antradienį Didžiosios Britanijos parlamento Bendruomenių rūmai didžiąja balsų dauguma atmetė sutartį su Europos Sąjunga dėl „Brexito“ sąlygų. Opozicijos lyderis Jeremy`is Corbynas paskelbė, kad oficialiai siūlo pareikšti nepasitikėjimą vyriausybe. Dėl nepasitikėjimo T. May Vyriausybe parlamentas balsuos trečiadienį 21.00 val. Lietuvos laiku.

Pasak konservatoriaus A. Kubiliaus, mažai tikėtina, kad būtų pareikštas nepasitikėjimas T. May.

„Bus nepasitikėjimo balsavimas Teresa May parlamente. Manau, kad ji tą nepasitikėjimą atlaikys, jos nenuvers. Nematau tokių požymių, kad T. May atsistatydintų (...). Kiek suprantu, tiek konservatoriai, tiek unionistų partija iš Šiaurės Airijos, kurie palaiko jos Vyriausybę, balsuos už tai, kad ji toliau liktų“, - Eltai sakė A. Kubilius.

Gali būti pasiūlyta iniciatyva rengti antrą referendumą. Mano manymu, ta iniciatyva nebus palaikyta ir nebus jai pritarta.

Kita vertus, pasak politiko, galimi keli „Brexito“ tolesnės raidos scenarijai. A. Kubilius teigia, kad galimai T. May bandys vykti į Briuselį iš naujo derėtis dėl sutarties sąlygų, tačiau, kad ES nusileistų dėl sutarties keitimo, - mažai tikėtina.

„Prognozuoti toliau yra labai sunku, ypač Didžiosios Britanijos pusės situaciją. T. May bandys važiuoti į Briuselį, bandydama kažką naujo išsiderėti, greičiausiai vėl negaus nieko naujo. Sutartis liks ta pati, gal daugiau kokių paaiškinimų iš ES“, - teigė opozicijos atstovas.

T. May ir ES lyderiai sako, kad dabartinė „Brexito“ sutartis yra geriausias įmanomas variantas. Taip pat, nepaisydama pralaimėjimo, premjerė antradienį sakė, kad šis susitarimas yra apskritai vienintelė galima išeitis. Todėl A. Kubilius neatmeta galimybės, kad, JK parlamente paskelbus antrąjį balsavimą, parlamentas vis dėl to pritars ,,Brexito“ susitarimui.

„T. May tuo atveju grįžusi pasakys parlamentui - nieko naujo mes neturime: arba balsuojame už tą variantą, kuris buvo atmestas, arba neturime nieko. Manau, antrasis balsavimas būtų jau kitoks negu vakarykštis balsavimas. Duočiau 50 proc. tikimybę, kad antru balsavimu parlamentas pritartų“, - teigė A. Kubilius.

Jeigu vis dėlto parlamentas ir po antrojo balsavimo nepritartų šiam ,,Brexito“ susitarimui, pasak A. Kubiliaus, galimas ir išstojimo laikotarpio pratęsimas, kuris teoriškai gali būti pratęstas nuo kovo 29 dienos dar keletui mėnesių.

Didžiosios Britanijos vyriausybėje vis daugėjant pasiūlymų dėl antrojo referendumo rengimo, A. Kubiliui tokios iniciatyvos atrodo mažai tikėtinos. Pati T. May šią idėją kategoriškai atmeta, teigdama, kad rengti referendumą antrą kartą būtų rizikuojama demokratijos bei valdžios tvarumo principais.

„Gali būti pasiūlyta iniciatyva rengti antrą referendumą. Mano manymu, ta iniciatyva nebus palaikyta ir nebus jai pritarta“, - sakė konservatorius bei pridūrė, kad dar vienas galimas scenarijus, - kad Didžioji Britanija gali bandyti atšaukti savo prašymą išstoti iš ES pagal 50 sutarties straipsnį ir kovo 29 dieną tiesiog neišstoti.

Antradienį Didžiosios Britanijos parlamento Bendruomenių Rūmai didžiąja balsų dauguma atmetė sutartį su Europos Sąjunga dėl „Brexito“ sąlygų. Prieš jį balsavo 432 parlamentarai, 202 buvo už. Tai istorinė nesėkmė T. May. Tokio pralaimėjimo britų vyriausybė nėra patyrusi nuo praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio.

Nepaisant to, T. May nesutinka atsistatydinti. Iš karto po balsavimo J. Corbynas paprašė balsuoti dėl nepasitikėjimo premjere. Šis balsavimas numatytas trečiadienio vakarą 21.00 val. Lietuvos laiku. Ministrė pirmininkė patyrė „katastrofišką“ pralaimėjimą, pabrėžė opozicijos lyderis.

Vis dėlto T. May turi labai gerus šansus atlaikyti balsavimą dėl nepasitikėjimo. Jos sąjungininkė Šiaurės Airijos partija DUP, antradienį balsavusi prieš „Brexito“ susitarimą, paskelbė, kad trečiadienio vakarą parems T. May. Už premjerę ketina balsuoti ir kritikai jos konservatorių partijoje.

Jei T. May atlaikys balsavimą, ji iki kito pirmadienio ketina pateikti naują planą. Ji gali mėginti gauti daugiau nuolaidų iš ES ir tada „Brexito“ susitarimą dar kartą pateikti balsavimui.

Jei, nepaisant visų mėginimų, parlamentas nepritars susitarimui, kovo pabaigoje gresia chaotiškas Londono išstojimas iš ES be sutarties. Šalyje reikalaujama antro referendumo, tačiau T. May jį kategoriškai atmeta. Be to, tokiu atveju reikėtų atidėti išstojimo datą.