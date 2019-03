G. Paluckas: „valstiečių“ kritika R. Masiuliui – kerštas

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis valdančiųjų kritikos dėl savo darbo dabar sulaukia dėl to, kad atleidęs Klaipėdos jūrų uosto direktorių Arvydą Vaitkų nutraukė ydingus verslo ir politikos ryšius, pareiškė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

„Ministras padarė tai, ką turėjo padaryti daug anksčiau. Gaila, kad sprendimas atleisti A. Vaitkų priimtas tik po rinkimų. Tai, kas dėjosi Klaipėdoje, buvo akivaizdus oligarchizacijos pavyzdys, kuomet verslas ir politika susitapatina - rinkimuose su „valstiečiais“ dalyvaujantis valstybės įmonės vadovas iš nuo jo veiklos priklausančių įmonių vadovų rinkosi pinigus“, - sakė G. Paluckas.

Valdantieji „valstiečiai“, reiškiantys nepasitenkinimą ministro darbu, pasak G. Palucko, dabar elgiasi neadekvačiai.

„Tai yra akivaizdus susierzinimas ir pagrindinė viso to priežastis - „valstiečių“ A. Vaitkui žadėtas politinis „stogas“ buvo nuimtas. Jie žadėjo: tu nebijok, dalyvauk rinkimuose, viskas bus gerai. O dabar paaiškėjo, kad to „stogo“ nėra. Ir tai yra politinis smūgis ir „valstiečių“ autoriteto pažeminimas“, - komentavo G. Paluckas.

LSDP pirmininko nuomone, valdantieji supranta, kad ministro už „oligarchinių ryšių“ traukiojimą kritikuoti negalima - to nesuprastų visuomenė. Taigi, „valstiečiai“ ieško kitų būdų.

„Jis kritikuojamas per aplinkui - randama daugybė priežasčių, dėl ko ministrą dabar reikia kviesti „ant kilimėlio“. Mes visi žinome, už ką jis dabar viso to sulaukia ir yra tampomas po valdančiųjų frakcijas. Priežastis to elementari - sudraskė verslo ir politikų samplaiką, iš kurios naudos tikėjosi Ramūnas Karbauskis. Jis norėjo užimti valdžią Klaipėdoje“, - sako G. Paluckas.

Jis primena, kad socialdemokratai dėl Klaipėdos mero posto su „valstiečiais“ siekusio A. Vaitkaus prieš kurį laiką kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), tačiau ši skundą persiuntė Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Susisiekimo ministras R. Masiulis pirmadienį pranešė atšaukiantis A. Vaitkų iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio direktoriaus pareigų.

Kaip ELTA jau skelbė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas R. Karbauskis nesiima vertinti, ar susisiekimo ministras R. Masiulis gali likti poste, nes jis dar neatsakė į raštu pateiktus klausimus, kurie, anot politiko, visiškai nesusiję su A. Vaitkaus atleidimu iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio direktoriaus pareigų.

Anot jo, R. Masiuliui raštu yra pateikti klausimai dėl problemų jo kuruojamuose srityse.

„Kiek žinau, Socialdemokratų darbo frakcija yra pateikusi 18 klausimų. Mūsų klausimai buvo dėl žvyrkelių asfaltavimo programos. (...) Iš tikrųjų padėtis su žvyrkelių asfaltavimo programa yra tragiška. Jeigu žiūrėtume į kitas programas, ir „Lietuvos paštas“, ir kelių priežiūros įmonių reforma - daug yra klausimų, kurie kyla“, - sakė R. Karbauskis.

Jis pakartojo, kad ministro atsakomybės klausimas nekeliamas, kol negauti jo atsakymai.