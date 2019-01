Žinomos mamos atvirai prabilo apie motinystę: gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis

Komisijos teisėjų kėdes užėmusios trys žinomos mamos – Elena Puidokaitė-Atlanta, Anžela Adamovič-Gečienė bei Vaida Skaisgirė prisiminė ir savo vaikystę, santykius su tėvais bei atskleidė, kuo pačios vadovaujasi ugdydamos savo vaikus.

Vaikų drąsą atskleisti savo sugebėjimus skatinančio renginio komisijoje buvusi dainininkė, verslininkė Elena Puidokaitė-Atlanta džiaugėsi ne tik į šou susirinkusių vaikų talentais bei drąsa, bet ir karštai juos palaikiusių tėvų užsidegimu. Žinoma moteris teigia, jog motinystė – ne tik džiaugsmai, bet ir didelės atsakomybės.

Motinystė gyvenimą apverčia aukštyn kojomis.

„Jokia naujiena, jog motinystė gyvenimą apverčia aukštyn kojomis. Tik vėliau, kuomet apsipranti su tuo jausmu bei užklupusiomis pareigomis, supranti, kad tai yra didelė atsakomybė bei sunkus darbas, norint suteikti vaikui tai, kas jam reikalinga, padėti atsiskleisti. Gebėjimų turi visi vaikai, juos reikia vystyti ir lavinti ir be tėvų pagalbos to tikrai nebūtų“, – teigia E. Puidokaitė-Atlanta.

Paklausta, ar pati vaikystėje sulaukė tėvų palaikymo bei skatinimo užsiimti mėgstama veikla, žinoma moteris neslepia – kai kuriais užsiėmimams teko atsidėti ne vien savo noru, tačiau galiausiai visos įdėtos pastangos atsipirko su kaupu.

Elena Puidokaitė-Atlanta, Organizatorių nuotr.

„Vaikystėje mane tėvai leido į muzikos mokyklą ir galbūt neklausė ar aš to noriu, tačiau dabar suprantu, kad tie dalykai, išmokti besimokant muzikos mokykloje, yra be galo naudingi. Tai mano išmokė atsakomybės, pareigingumo, disciplinos, organizuotumo planuojant savo laiką“, – pasakojo Atlanta.

11 metų dukterį Saulę auginanti moteris tikina, kad visada palaikysianti ją nesvarbu, kokia veikla ji beužsiimtų, tačiau neslepia džiaugsmo dukters noru mokytis muzikos mokykloje bei nenusigręžti nuo muzikos.

„Mano Saulė taip pat lanko muzikos mokyklą ir aš ją labai dėl to skatinu. Nors manau, kad ateityje bus susidomėjimas ne viena veikla, stačiau dabar pastebiu, kad jai patinka mokytis groti fortepijonu, dainuoti, pati bando kažką kurti, paieškoti daugiau dalykų nei yra būtina padaryti ir tai iš tikrųjų labai džiugina. Jeigu Saulė nuspręstu sekti mano pėdomis ir eiti muzikos keliu, tikrai ją palaikyčiau, tačiau jeigu ji to nenorėtų, tikrai nebūčiau ta mama, kuri verstų mokytis ją per prievartą. Visada sakiau, ji mokysis tol, kol pati to norės ir jeigu tik tai bus kažkoks prieštaravimas, savo pėdomis tikrai jos nesiųsiu. Nesvarbu, kokią veiklą ji bepasirinktų – aš ją palaikysiu ir padėsiu jai to pasiekti“, – teigia E. Puidokaitė-Atlanta.

Neseniai pirmagimio Žako susilaukusi kita komisijos narė dainininkė Anžela Adamovič-Gečienė taip pat prisiminė savo vaikystę ir nors dėl tam tikrų aplinkybių ji visomis norimomis veiklomis užsiimti negalėjo, tačiau tai niekada nesutrukdė realizuoti savęs bei savo muzikinio talento.

„Palaikymo iš tėvų visada sulaukdavau. Nors vaikystėje norėjau lankyti muzikos mokyklą, tėvai nenorėjo manęs ten leisti dėl didelio atstumo nuo namų, tačiau tos veiklos, kurios vykdavo greta namų, visada buvo atviros, todėl lankydavau ir šachmatus, ir chorą. Apskritai, skatinti vaiką veikti, daryti, save realizuoti ir mokytis daug naujų dalykų yra būtina, nes ateityje tai atsiliepia. Vaikas įgauna daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi kai pasirodo kažkokiuose konkursuose, parodo, ką jis moka, kuo domisi. Drąsinti vaikus yra būtina“, – pasakojo Anžela.

Anžela Adamovič-Gečienė, Organizatorių nuotr.

Nors tėvystės džiaugsmai Anželą ir Žygimantą Gečus užklupo neseniai, tik prieš pusmetį, tačiau moteris tikra, jog vos gimęs vaikas jau ima mokytis, tobulėti, jį reikia pažindinti su pasauliu, supančia aplinka, lavinti jį.

„Nors Žakui dar tik 5 mėnesiai, dabar yra tas etapas, kuomet kartu mokomės pažinti pasaulį, todėl kartu lankomės įvairiuose centruose, kur jisai turi galimybę matyti kitus vaikus, bendrauti su jais. Jeigu prireikia kažkur važiuoti su darbais, filmavimais, Žaką irgi stengiamės imti kartu, kad jis galėtų bendrauti su kitais žmonėmis, matyti kaip kas vyksta. Tokia yra mūsų pradžia, bet ateityje yra tikslas leisti jį į mokyklėles bei ugdyti jo turimus talentus ar tai, kas jam ateityje patiks. Tačiau niekada nesistengsiu kažko daryti prieš vaiko valią. Jeigu jisai norės eiti į sceną ir dainuoti – tebūnie, svarbiausia kad jisai būtų laimingas dėl to. Jeigu norės veikti kažką kitą – mes taip pat jį palaikysime ir stengsimės, kad jam kuo labiau sektųsi pasirinktoje srityje“, – teigė A. Adamovič-Gečienė.

TV laidų vedėja bei prodiuserė Vaida Skaisgirė taip pat pasidalino savo patirtimi. Moteris tikina – motinystė visais etapais turi ir savų džiaugsmų, ir iššūkių.

Tapus mama viskas gyvenime pasikeičia kardinaliai.

„Tapus mama viskas gyvenime pasikeičia kardinaliai. Iššūkių netrūko nei pradžioje, nei dabar, kuomet sūnui Atui jau šešeri. Jam gimus dar studijavau universitete, todėl teko išmokti kaip derinti mokslus su motinystės džiaugsmais, tačiau šis iššūkis liko iki šio. Vis dar mokausi kaip protingai susidėlioti darbus, kad užtektų laiko ir veiklai, ir laikui su sūnumi. Kartu su Atu turime daug bendros veiklos – gaminam valgyti, statom įvairias dėliones, konstruojam, žiūrim filmus, mokomės skaityti. Stengiuosi jį įtraukti į kuo daugiau veiklų, nes tai labai suartina ir stiprina ryšį“, – pasakojo V. Skaisgirė.

Vaida Skaisgirė, Organizatorių nuotr.

Neslėpdama didelio susižavėjimo dalyvavusių vaikų pasirodymais, Vaida neslepia, jog palaikyti ir skatinti vaikus atrasti save yra viena pagrindinių tėvų užduočių.

„Mano sūnus yra išties žingeidus ir aktyvus berniukas. Šiuo metu papildomai, be darželio reikalų, jis lanko krepšinio treniruotes bei anglų kalbos mokylėlę. Ir nors būna, jog jis pritingi, kartais nenori eiti į užsiėmimus, kaip įmanydama stengiuosi įtikinti, jog nevalia pasiduoti tinginiui, reikia vykdyti savo pareigas. Man svarbu, kad mano vaikas tobulėtų, džiaugtųsi mėgstama veikla. O tam, kad vaikui nepritrūktų noro ir energijos savo veikloje, labai svarbu suteikti jo organizmui viską, kas geriausia“, – pasakoja moteris.

Pasak vaikų talentų šou organizatorių, renginio tikslas – ne azartiška kova dėl prizinių vietų, o siekis paskatinti vaikus nebijoti atskleisti savų sugebėjimų bei įgyti drąsos pasirodyt prieš auditoriją.