Žinomi žmonės apie paviešintus nuogos K. Meschino vaizdo įrašus: kodėl gėda?

„Šie vaizdo įrašai buvo skirti mano buvusiam vaikinui Jonui, su kuriuo draugavome beveik 3 metus, o tuo laikotarpiu, kai siunčiau jam tai, mokiausi Italijoje ir draugavome per atstumą. Jaučiausi įsimylėjusi, planavau su žmogumi likti visą gyvenimą, dėl to pasitikėjau ir net nebūčiau pagalvojusi, kad kada nors liksiu tokia įskaudinta ir pažeminta“, – apie nemalonią situaciją socialiniuose tinkluose rašė pati K. Meschino. Mergina tikina, kad niekam nelinki patirti to, ką ji jaučia pastarąsias kelias dienas.

„Facebook“ įrašas

Daugelis internautų linki Karolinai stiprybės, o reklamos specialistas Saugirdas Vaitulionis tikina, kad ji neturėtų jausti ir gėdos jausmo.

„Aš tai nesuprantu, kur problemos? Mergina savo mylimam vaikinui nusiuntė seksi vaizdo įrašą. Kas čia blogai? Gėda? Kodėl turėtų būti? Gėda tiems, kas nutekino vaizdo įrašą. 99 proc. panų nužudytų kaimyną ir dar jo jorkšyrą vardu guči už tai, kad šitaip atrodytų. Taip kad, Karolina Meschino, baik nervuotis ir eik šampano įsipilti, nes atrodai turbo! O šiaip visoms moralizuotojoms aš galiu pasakyti tik tiek, kad jūs dar ne tokių žinučių savo buvusiems vaikinams prirašot trečią valandą nakties. Va ten tai tikrai gėda ryte skaityt būna, ane?“, – socialiniame tinkle „Facebook“ savo mintis liejo S. Vaitulionis.

Karoliną palaiko ir dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu. „Karolina, palaikau tave! Nepasiduok ir kovok iki galo, kad ir teisiniais būdais – tavo kūnu negali naudotis bet kas. Ir tavo akivaizdžiu seksualumu, kol nenori to pati. Seksualumas yra jėga, bet kiti žmonės negali mumis naudotis! Jei reikės bet kokios pagalbos – sakyk. Emocinės ar teisinės, tiesiog apsikabinti – aš visada būsiu čia. Nepasiduok emocijoms. O tas žmogus ar jo draugeliai yra tikri gyvuliai. Nesinori linkėti niekam patirti skausmo, bet žmonės turi atsakyti už savo veiksmus ir išmokti pamokas“, – rašė J. Arlauskaitė-Jazzu.