„Žiedų valdovo“ režisierius kuria dokumentinį filmą apie „bitlus“

„Žiedų valdovo“ (Lord of the Rings) režisierius Peteris Jacksonas (Piteris Džeksonas) ketvirtadienį paskelbė kuriantis dokumentinį filmą apie tai, kaip prieš 50 metų buvo kuriamas klasika tapęs „The Beatles“ albumas „Let It Be“.

Naujosios Zelandijos režisierius sakė, kad filmas kuriamas naudojantis 55 valandomis niekada anksčiau neskelbtos vaizdo medžiagos ir 140 valandų garso įrašų, padarytų garsiajam ketvertukui įrašinėjant šio albumo dainas.

Medžiaga suteikė beprecedenčių galimybių pažvelgti į grupės kūrybos procesą ir „bitlų“ tarpusavio bendravimą studijoje.

„Šis filmas bus geriausia „slaptos kameros“ patirtis, apie kurią „bitlų“ gerbėjai seniai svajojo, – sakoma P. Jacksono pareiškime. – Tarsi laiko mašina nukeltų mus atgal į 1969-uosius ir mes atsisėstume toje studijoje stebėti keturių draugų, kartu kuriančių puikią muziką.“

„Let It Be“ buvo įrašytas 1969-ųjų sausį, bet išleistas tik kitų metų gegužę, „bitlams“ išleidus „Abbey Road“ ir išsiskirsčius, tad tai buvo paskutinis pasirodęs grupės albumas.

Studijoje buvo filmuojama norint parengti specialią televizijos laidą, bet ji taip ir nebuvo surkurta. Dalis medžiagos anksčiau buvo panaudota Michaelo Lindsay-Hoggo (Maiklo Londsėjaus-Hogo) dokumentiniam filmui, taip pat pavadintam „Let It Be“.

Gerbėjai ilgą laiką manė, kad minimo albumo įrašymą temdė konkurencija ir tarpusavio vaidai, galiausiai išdraskę grupę, bet P. Jacksonas sakė, kad tai tėra mitas.

„Tikrai esama dramos akimirkų, bet nėra jokios nesantaikos, su kuria šis projektas ilgą laiką buvo siejamas“, – sakė jis.

„Stebėti Johną (Džoną), Paulą (Polą), George'ą (Džordžą) ir Ringo (Ringą) dirbančius drauge, nuo nulio kuriančius dabar klasika tapusias dainas, ne tik žavu, bet ir smagu, netikėtai intymu“, – pridūrė režisierius.

P. Jacksono kino studijoje Velingtone sena medžiaga bus restauruota panaudojant technologijas, ištobulintas su Britų kino ir televizijos meno akademijos (BAFTA) apdovanojimams nominuota jo dokumentine juosta apie Pirmąjį pasaulinį karą „Jie niekada nepasens“ (They Shall Not Grow Old).

Filmas apie „The Beatles“ kuriamas bendradarbiaujant su dar gyvais ketvertuko nariais Paulu McCartney (Polu Makartniu) ir Ringo Starru (Ringu Staru), taip pat su velionių George'o Harrisono (Džordžo Harisono) ir Johno Lennono (Džono Lenono) šeimomis.

Filmo išleidimo data dar nenustatyta.