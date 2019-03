Ž. Kropaitė: nėra sunkesnio darbo už motinystę

Praėjusių metų gegužės pabaigoje mama tapusi LRT radijo ir televizijos laidų vedėja Ž. Kropaitė su vyru teisininku Liudu Basiuliu ir sūnumi Vėju vos radę laisvą minutę skuba kuo toliau nuo miesto šurmulio. Gamtos ramybę pamilusius jaunus tėvus dažnai sutiksi parkuose ar užmiestyje. Pora juokiasi jau dabar auginanti keliauninką – sūnus per 9 gyvenimo mėnesius lėktuvu skrido jau 10 kartų, o ką jau kalbėti apie žygį baidarėmis, kai Živilei kūdikį maitinti teko tiesiog upėje.

„Man atrodo, kad tik pradžioje, kai dar nežinai, kaip kelionėje elgtis su vaiku ir kiek daiktų pasiimti, yra sudėtingiau. Iš pradžių mes viską bandydavome vežtis, net gultuką, kuris yra be galo sunkus, ir vonelę. Paskui išmokome suprasti vaiko santykį su daiktais ir paaiškėjo, kad gal nebūtinai visus namus vežtis su savimi. Kai kas mano, kad mažas vaikas neatsimins, kur keliavo. Bet mes dabar ne per daug dirbame, nes Liudas išėjęs tėvystės atostogų, labai daug dėmesio skiria vaikui, tad mes mėginame laisvas dienas išnaudoti. Jeigu Lietuvoje labai šalta ir visi serga gripu ar kitomis ligomis, mes pasinaudojame galimybe pabūti kur nors, kur yra daugiau vitamino C ir D, kurį daktaras labai rekomenduoja vartoti. Tad šis laikotarpis mums tikrai yra šviesus ir gražus. Bet nereikia manyti, kad keliavimas su vaiku yra toks pat paprastas, kaip keliavimas be jo“, – pasakoja laidų vedėja.

Tėvystei juodu atsakingai ruošėsi nuo pat nėštumo pradžios. Vėjo atėjimas į šį pasaulį nebuvo paprastas – gimdymas truko parą ir labai išvargino Živilę, bet ji prisipažįsta, kad Liudas pirmomis sūnaus gyvenimo dienomis puikiai susitvarkė su tėvo pareigomis.

Živilė žinojo, kad gimus vaikui kasdieniame gyvenime daug kas pasikeis. Nors žinoma žurnalistė iki pat gimdymo aktyviai dalyvavo viešajame gyvenime, vedė renginius, tačiau širdyje tikrai buvo pasiruošusi perdėlioti vertybes ar išgryninti prioritetus. Kad ir kaip sėkmingai klostėsi karjera, ji norom nenorom kuriam laikui nukeliavo į antrą planą.

Tiesa, žurnalistė į darbą eteryje grįžo, kai Vėjui buvo 4 mėnesiui ir sako, kad tai buvo gerai apgalvotas jos šeimos sprendimas, dėl kurio sūnaus priežiūra nė kiek nenukenčia. Jai pritaria ir sutuoktinis teisininkas L. Basiulis. „Mūsų situaciją lėmė tai, kad Živilės darbo grafikas gana lankstus, ji turi galimybę nesėdėti darbe nuo 8 iki 17 val. Gali nuvykti į laidos filmavimą ir grįžti namo, pasiimti atostogų, laisvų dienų. Mano darbas nebūtų toks palankus – tektų tiesiog dirbti nuo ryto iki vakaro. Vėją matyčiau valandą dvi prieš miegą“, – pasakoja Liudas.

