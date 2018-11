V. Genytė prabilo apie slaptą savo aistrą: galvojau, kad tai darysiu visada

Prieš pat šv. Kalėdas ji dalyvaus koncerte, kuriame atliks bene mėgstamiausios ir milijonus gerbėjų pasaulyje turinčios Enya kūrinius.

"Kažkada buvau įsitikinus, jog ir aš tokiam stiliuje dainuosiu ir kursiu. Tai, ką Enya perduoda klausytojams, mane traukė, kerėjo, užbūrė ir iki šiol nepaleido", – atviravo pašnekovė.

Pirmą kartą ji vienos garsiausių Airijos autorių muziką bei balsą išgirdo dar 1988 metais.

"Mistiška, užburianti, pasakiška, nežemiška – tai tik dalis epitetų, kuriuos galiu pasakyti apie mane sužavėjusią muziką", – sakė V. Genytė, paklausta, kaip jai sekasi ruoštis vienam jautriausių, emocionaliausių bei įspūdingiausių šventinių koncertų šįmet, vyksiančių Vilniuje prieš pat šv. Kalėdas.

Atlikėja neslėpė – sudainuoti tai, kas reikalauja ne tik vokalinių sugebėjimų, bet ir išskirtinio emocionalaus nusiteikimo, yra tikras, bet itin malonus iššūkis.

"Enya kūryba mano viduje skamba iki šiol. Neįsivaizdavau, kad jausmai, girdint šį pasakišką skambesį, ne tik nesilpnės, bet kaskart taip įtrauks, jog atrodys – be to negaliu gyventi", – atviravo V. Genytė.

Gruodžio 23 d. Vilniaus "Compensa" arenoje bus surengtas "Enya dainų kalėdinis koncertas", kuriame nepakartojamų unikaliosios atlikėjos Enya dainų repertuarą atliks geriausių Lietuvos atlikėjų komanda – 2017 metais "Eurovizijoje" dalyvavusi ir visų širdis pavergusi dainininkė Ieva Zasimauskaitė, garsi dainininkė bei televizijos projektų dalyvė Rūta Ščiogolevaitė, džiazo atlikėja, 2011 metais taip pat atstovavusi Lietuvą "Eurovizijoje" Evelina Sašenko, šviesiausios karmos bei angeliško balso Vaida Genytė ir daugelio projektų dalyvė, "69 danguje" grupės solistė Karina Krysko.

Kartu su solistėmis scenoje pasirodys maestro dirigentas Donatas Katkus bei jo vadovaujamas Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, padėsiantis atskleisti stebuklingą dainų skambesį. Aranžuočių autoriai yra muzikos prodiuseris, atlikėjas Linas Adomaitis bei kompozitorius Jievaras Jasinskis.

"Enya kalėdinis koncertas" suteiks peno ne tik ausims ar sielai, bet ir akims. 100 kvadratinių metrų LED ekrane žiūrovai išvys kiekvienai dainai sukurtas originalias vaizdo vizualizacijas, kurias montavo ir kūrė žymi režisierė Jurga Naraškevičiūtė.

Prie užburiančių bei puikiai kalėdinius Enya kūrinius papildančių vaizdų prisidės ir išskirtinis dainininkių stilius – juo rūpinasi žinoma Lietuvos dizainerė Daiva Urbonavičiūtė. Kiekvienai solistei yra siuvamos išskirtinio dizaino suknelės.

Enya yra viena populiariausių Airijos atlikėjų pasaulyje, kuri beveik nekoncertuoja, todėl jos angelišką balsą ir giesmes primenančius kūrinius galima išgirsti tik klausantis įrašų.

"Kalėdiniame Enyjos Dainų koncerte" skambės dainos: "Fairytale", "Caribbean Blue", "Flow Sail Away" (Orinocco Flow), "Book Of Days", "Celts", "Only Time", "Anywhere Is", "Only If", "Floras Secret", "Amarantine", "Watermark", "Boadicea", "Silver Inches", "Sun In The Stream", "Angels", "On My Way Home", "I Want Tomorrow", "China Roses", "May It Be", "A Day Without The Rain", "One by One".

1980 m. muzikinę karjerą pradėjusi Enya (Eithne Ní Bhraonáin) visame pasaulyje išgarsėjo savo unikalaus skambesio dainomis, kuriose girdimi folk bei sintezuotų fonų ir klasikinių motyvų garsai. Ji yra daugiausiai albumų parduodanti atlikėja Airijoje, keturis kartus nominuota "Grammy" apdovanojimui bei Oskarui.