V. Bareikis ir grupė „8 Kambarys“ pristato dainą apie „sulūžusius“ momentus

Metų pradžioje šovęs su komiška daina apie žvaigždžių plaukus ir ją pavertęs visų Lietuvos plikių himnu, dabar jis meta visai kitokią kortą. Kartu su populiaria repo grupe „8 Kambarys“ Vidas įrašė labai asmenišką ir jautrų kūrinį „Ežero dugne“. Šiandien – šios dainos premjera.

„Jau prieš kelis mėnesius žinojau, kad naują etapą ir kelią link naujojo savo albumo pradėsiu būtent nuo šios dainos. Ją sukūriau prieš pusmetį ir iškart pajutau, kad ši daina man yra neeilinė. Be to, jos priedainis labai kabinantis ir lengvai dainuojamas kartu. Pastebėjau tai iš pirmųjų pagrojimų draugams. Gimė ši daina labai paprastai. Tiesiog vieną dieną žiūrėjau į savo apskilusį telefoną ir galvojau, kiek daug mano gyvenime yra tokių „sulūžusių“ ir taisytinų momentų ir kaip norisi juos susitvarkyti, pakovoti su savim ir judėti pirmyn. Bet tai tikrai nėra paprasta, nes, kaip sakoma, didžiausia kova ir didžiausia pergalė yra būtent prieš save patį. Taigi „ežero dugnas“ yra būtent ta vieta, kurioje kunkuliuoja tie vidiniai išgyvenimai. O atsakius sau į visus rūpimus klausimus, galima viską ten – „Ežero dugne“ palikti ir atsispyrus plaukti toliau“, – dainos gimimo aplinkybėmis dalinosi V. Bareikis.

Naująjį singlą „Ežero dugne“ atlikėjas įrašė kartu su viena populiariausių šių dienų Lietuvos jaunimo repo grupių „8 Kambarys“.

„Šiame etape klausausi labai daug jų muzikos. Matyt, užkabino panašios emocijos viduje. Daina „Išmokyk mane šypsotis“ išvis yra viena mano mėgstamiausių dainų. Po M.A.M.A apdovanojimų turėjome progą artimiau susipažinti ir tada papasakojau, kad turiu dainą, kurią galėtume atlikti kartu“, – kalbėjo V. Bareikis.

Grupės „8 Kambarys“ nariai Karolis Talutis-Talaz ir Deividas Alejūnas-Corsalis prisiminė, kad su Vidu teko susitikti koncertų erdvėse, tačiau tikroji pažintis prasidėjo, kai Vidas parašė žinutę, kad jam patiko daina „Išmokyk mane šypsotis“.

„Pradėjome bendrauti apie kūrybą. Mūsų požiūriai, vertybės sutapo. Pasikalbėjome ir M.A.M.A apdovanojimų afteryje. Sutarėme, kad Vidas atsiųs pora idėjų dainoms, gal kažką sugalvosim kartu. Iki mūsų pažinties teko dalyvauti keliuose Bareikio koncertuose, labai patiko jo skleidžiama energija ir tai, kaip jis įtraukia visus koncerte esančius žmones į judesėlį. Tiesa, dalyvavome Kauno studentų surengtoje diskusijoje apie hobį ir darbą, ten buvo ir Vidas. Išgirdus jo poziciją ir tai, kaip jis žiūri į gyvenimą, pasidarė aišku, kad mūsų kryptis labai panaši, – sakė Karolis ir Deividas. – Tai pasimatė ir dainos kūrimo procese: dirbti buvo labai smagu, lengva, Vidas buvo labai atviras idėjoms. Jau tada, kai jis atsiuntė „Ežero dugne“ demo variantą, iškart pajutome šios dainos energiją, mintį. Mums ji patiko. Parašėme savo tekstus, nusiuntėme Vidui, jam irgi patiko. Susitikome studijoje ir per kelias valandas turėjome bendrą dainą. Po to sekė dar keli susitikimai, per kuriuos bandėme įvairius aranžuotės variantus. Finaliniu rezultatu labai džiaugiamės. Tikime, kad daina patiks klausytojams. Mums tai yra hitas. Pažiūrėsime kaip jį priims gerbėjai.“

„Aš taip pat labai patenkintas. Būtent taip ir įsivaizdavau galutinę dainos versiją. O dar kai ją atliekame kartu su „8 Kambariu“, tai išvis – neįtikėtina!“ – džiaugėsi V. Bareikis.

Pirmasis gyvas dainos „Ežero dugne“ pristatymas numatytas kovo 22 dieną, – tądien Vilniaus Vaidilos teatre įvyks V. Bareikio gimtadienio koncertas, kuriame jis ne tik dainuos, bet ir pasakos realias savo gyvenimo istorijas. Tai, kad Vido pasakojimai prikausto auditoriją, byloja ir interneto laida „Kitokie pasikalbėjimai“, – humoristas Mantas Katleris ir V. Bareikis sugebėjo sukurti tai, kas puikuojasi pirmoje Lietuvos „Youtube“ vietoje, sulaukė gausybės teigiamų atsiliepimų ir vadinama viena geriausių šio projekto laidų.

Netrukus su savo gerbėjų miniomis susitiks ir „8 Kambarys“: balandžio mėnesį įvyks jų turo „Defektas“ koncertai Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. „Tai yra pusiaukelė link mūsų antrojo albumo. Būtinai koncertuose atliksime ir kūrinį su Vidu“, – teigė grupės nariai.

„Smagiausia dabar tai, kad pirmuosiuose pasirodymuose šią dainą atliksime kartu. Tiek mano šventiniame koncerte, tiek „8 Kambario“ ture. Manau, tokioje situacijoje labai laimi klausytojai, nes tarsi susijungia dvi skirtingos auditorijos. Tokios netikėtos kolaboracijos yra labai geras dalykas. Aš planuoju ir daugiau netikėtumų savo naujajame albume“, – sakė V. Bareikis.