Tris naujus kūrinius netrukus pristatysianti KAIA atskleidė sėkmės receptą

Žaibišku greičiu išpopuliarėjusi atlikėja, dar projekto metu su Leonu Somovu išleidusi radijo stočių topuose karaliaujantį kūrinį „Sustoja laikas (Meile)“, vos pasibaigus projektui spėjo pristatyti dar dvi naujas dainas ir išduoda, kad savo eilės laukia dar trys naujienos.

„Teko padirbėti su projektu Cherry Monday (daina „Aitvarai”), taip pat išleidome naują kūrinį su The Sneekers „All About The Bass”. Man patinka eksperimentuoti, žaisti stilistikomis ir vaidmenimis, tačiau dabar noriu susitelkti ties tuo pačiu žanru, todėl džiaugiuosi, jog per šį laiką įrašiau dar tris dainas. Visos jos skirtingos, bet tuo pačiu jas kažkas jungia. Neišduosiu, su kuo jos įrašytos, nors ir užbaigtos, jos kol kas laukia savo laiko, ir manau, jau greit galėsiu jomis pasidalinti. O šiaip mano muzikinis gyvenimas po projekto nerimsta“, – atvirauja atlikėja, šiuo metu ruošianti pasirodymą su L. Somovo rugsėjo 2 d. Vilniaus Rotušės aikštėje įvyksiančiam FREE FEST festivaliui.

Daugiau nei dešimt metų scenoje – tiek laiko KAIA sukasi muzikos pasaulyje. Anksčiau dainavusi ne vienoje grupėje, rašiusi dainas kitiems atlikėjams ir pati išleidusi ne vieną singlą, pripažįsta, jog norint pradėti solinę karjerą, tačiau neturint stipraus vadybinio užnugario, muzikos pasaulyje nėra lengva.

„Lietuvos balsas“ davė labai didelį impulsą mano muzikinei veiklai. Projektas man suteikė progą didesnei auditorijai parodyti, kas esu, ką veikiu. Pramušė, liaudiškai tariant. Taip nejučia su didesniu matomumu mano muzikinė veikla įgavo tikrai didelį pagreitį. Koncertuoju praktiškai kiekvieną savaitgalį, o tai man suteikia galimybę ne tik vadintis profesionale, bet ir toliau plėsti pažinčių ir galimybių ratą“,– patikina KAIA.

Atlikėja sako, jog dalyvavimas projekte buvo vienas geriausių ir vertingiausių jos nuotykių, kuriame merginai pavyko užmegzti daugybę naudingų pažinčių bei sukurti tvirtus ryšius su didžiausiais profesionalais.

„Artimesnė pažintis su Leonu davė ne tik mano pirmąjį hitą, galimybę kurti su vienu geriausiu Europos prodiuserių, bet ir tikrai labai gerą draugą“, – nuoširdžiai pripažįsta KAIA.

Savo sėkmę projekte radusi atlikėja naujiems šeštojo projekto sezono dalyviams žino, ką patarti.

„Būkite atviri ir aktyvūs. Naudokitės jums suteiktomis sąlygomis parodyti save. Nebijokite dainuoti to, ką sakėt, gyvenime nedainuotumėt – kartais mokytojai ir laidos prodiuseriai geriau mato iš šono. Tik niekada nepraraskit savęs. Būkite nuoširdūs ir geranoriški kitiems dalyviams. Venkite apkalbų ir intrigų, nepasiduokite provokacijoms – turėkite omeny, kad projektas vieną dieną baigsis, o jūsų vaizdas liks jūsų karjeros dalimi“,– pataria penktojo sezono projekto finalininkė KAIA.