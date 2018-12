Sasha Song savo gerbėjams įteikė kalėdinę dovaną

Daina „Šią naktį per Kalėdas“ – viena gražiausių atlikėjo dainų. Ją išgirdę koncertuose, Sashos Song gerbėjai neretai stebisi, jog ši daina nesulaukė didelio populiarumo. „Prieš keletą metų išleidus šią dainą, sprogimas neįvyko – radijo stotys dainą grojo, bet gana pasyviai. Galbūt todėl, kad ji neturėjo kalėdinės dvasios“, – teigia atlikėjas.

Sasha Song prisipažįsta, jog ši daina visada buvo itin artima jo širdžiai, o taip pat patinka jo šeimai, draugams. „Visi mano draugai, pažįstami, šeimos draugai, girdėję šia dainą stebėjosi, kodėl tokia graži, įsimenanti melodija nėra grojama radijuje, didžiuosiuose kalėdiniuose koncertuose. Šiais metais pamaniau, kodėl gi jos neperdarius iš pagrindų ir iš paprastos dainos apie Kalėdas nesukūrus kalėdinės dvasios kupino kūrinio“, – apie idėją naujam skambesiui prikelti dainą kalba atlikėjas.

„Kalėdos“ – tai pirmasis bendras vien su užsienio atlikėjais dirbančio prodiuserio Emeth Paul ir Sashos Song darbas. Paklaustas, kodėl nutarė dirbti būtent su Sasha Song, prodiuseris teigė: „Sashą Song pasirinkau dėl jo išskirtinumo. Jis nesivaiko šiuolaikiškų madų muzikos pasaulyje, jis daro tai, kas jam patinka, o tai yra svarbiausias dalykas. Niekada nedirbu su atlikėjais, kurie bando kopijuoti kitus, galvoja tik apie komerciją, pinigus. Visada stengiuosi išlikti savimi, todėl vertinu siekiančius būti ir išlikti savimi žmones. Seniai galvojau apie bendrą darbą su Lietuvos atlikėju, o Sasha Song puikiai tiko kalėdinės dainos įgyvendinimui. Iš tikrųjų man tai buvo savotiškas iššūkis. Lietuvoje muzikos srityje yra visiškai kitokie standartai, todėl man tai buvo neįprasta darbo aplinka lyginant su EDM (Elektroninės šokių muzikos) scena. Esu patenkintas galutiniu rezultatu“.

Prodiuseris pasakoja, jog pabendravęs su atlikėju, išgirdęs vokalą ir perskaitęs tekstą, jau žinojo, kaip daina turėtų skambėti. „Turėjau viziją galvoje, tereikėjo ją perkelti į realybę, todėl nereikėjo sėdėti parų paras ir galvoti, kaip turėtų skambėti ši daina. Norėjau, kad klausantis dainos žmonės jaustų, kad Kalėdos šiltu ir dideliu žingsniu ateina ne tik į jų namus, bet ir į širdis. Taip pat norėjau, kad tai būtų kitokio stiliaus daina, todėl išgirsite tikrai įdomių, unikalių detalių, kurios neabejotinai kurs kalėdinę nuotaiką.

Muzikantai šia skambia daina nori atkreipti žmonių dėmesį į šeimą, greta visada esančius ištikimiausius draugus, retai drauge praleidžiamą laiką. „Mūsų žinutė klausytojams – vertinkite ir saugokite savo artimuosius bei draugus. Kalėdos –tai pats gražiausias laikas, kada visa šeima, artimieji susėda prie vieno stalo ir dalinasi kalėdine nuotaika, meile ir gerumu, todėl bus nuostabu, jei mūsų kūrinys kurs šventinę nuotaiką ir jaukią atmosferą“, – nuoširdžiai kalba Emeth Paul.

Jam antrino ir Sasha Song, teigęs, kad, nepaisant draugų, kolegų, pažįstamų gausos, per šventes reikia būti su artimiausiais žmonėmis. „Nepamenu, kada paskutinį kartą Kalėdų metas buvo nedarbo laikas. Manau, kad visiems atlikėjams tai yra darbymetis, tačiau per Kalėdas visada randu laiko šeimai: mes gaminame, bendraujame, juokaujame, prisimename senas istorijas. Mėgaujamės vienas kito kompanija. Praeina Kalėdos, Naujieji metai ir visi grįžtame į darbus, rutiną, todėl manau, kad per Kalėdas privalu būti su šeima. Pirmąją Kalėdų dieną aš net nepriimu užsakymų, nes trokštu būti su šeima“, – teigia Sasha Song.

Muzikantai neatmeta galimybės, jog ateityje pristatys dar ne vieną bendrą darbą. „Šiuo metu dirbu su labai daug projektų. Neseniai pasirašiau didelį kontraktą, apie kurį sužinosite ateinančiais metais. Dar viena puiki naujiena – nuo kitų metų atidarysiu savo įrašų kompaniją, kurioje bus ne vienas garsus EDM scenos atlikėjas, todėl laukia nuostabūs metai. Džiaugiuosi turėjęs progą pabuvoti Sashos Song muzikinėje aplinkoje, todėl ateityje, galbūt, pamatysite Sashą Song ir EDM scenoje“, – apie ateities perspektyvas svarsto Emeth Paul.

Sashos Song ateities planuose figūruoja ne tik nauji koncertai, bet ir dar vienas solinis albumas: „Emeth Paul pasiūlė įrašyti naują albumą. Galbūt jis net bus pagrindinis naujo albumo prodiuseris, kuriam jau pradėti kurti pamatai, sukurtos kelios naujos dainos. Po albumo „XX“ aš vis žadėjau sukurti naują, tačiau man reikėjo žmogaus, kuris suteiktų motyvacijos ir įkvėpimo. Emeth Paul yra labai talentingas, puikiai žino, ko nori. Man labai įdomu ir smagu su juo dirbti, tad tikiuosi, kad bendrausime ateityje“, – mintimis ir siekiais dalijasi dainininkas.