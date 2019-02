Rusijai „Eurovizijoje“ antrą kartą atstovaus S. Lazarevas

Praėjus trejiems metams po savo pasirodymo „Eurovizijoje“ rusas Sergejus Lazarevas vėl atstovaus savo šaliai dainų konkurse. „Aš neieškau revanšo. To man nereikia“, – sakė 35 metų atlikėjas penktadienį stočiai „Pirmasis kanalas“ po to, kai buvo paskelbta apie jo atstovavimą. – Aš noriu parodyti, kad vis dar įmanoma „Eurovizijos“ scenoje padaryti kažką gera“.

S. Lazarevas 2016 metų „Eurovizijoje“, vykusioje Stokholme, su daina „You Are The Only One“ užėmė trečią vietą. Nugalėtoja tada tapo ukrainietė Jamala, antra liko australė Dami Im. Nors S. Lazarevas sulaukė daugiausiai žiūrovų balsų, tačiau pagal žiuri vertinimą nusileido ir Australijos, ir Ukrainos atlikėjoms.

Rusija tada neslėpė apmaudo ir teigė, kad vertinimas buvo politiškai motyvuotas. Po metų Rusijos atstovei Julijai Samoilovai dėl politinio ginčo su Kijevu nebuvo leista įvažiuoti į Ukrainą. 2018-aisiais atlikėja „Eurovizijoje“ koncertavo, tačiau į finalą nepateko.

Šių metų „Eurovizijos“ dainų konkursas gegužės 14-18 dienomis vyks Tel Avive. Jame dalyvaus 42 šalių atstovai.