„Roma“ ir Favoritė“ gavo po 10 nominacijų „Oskarams“

Dėl geriausio metų filmo varžysis aštuonios juostos: „Juodoji pantera“ (Black Panther), kriminalinis filmas „BlacKkKlansman“, „Bohemijos rapsodija“ (Bohemian Rhapsody), „Favoritė“, „Žalioji knyga“ (Green Book), „Roma“, „Taip gimė žvaigždė“ (A Star Is Born) ir „Valdžia“ (The Vice).

Geriausios aktorės kategorijoje nominuotos penkios aktorės. Tai - Yalitza Aparicio, suvaidinusi dramoje „Roma“, aktorė Glenn Colman „Žmona“ (The Wife), Olivia Colman „Favoritė“, Lady Gaga „Taip gimė žvaigždė“ ir Melissa McCarthy, atlikusi vaidmenį juostoje „Ar galėsi man kada nors atleisti?“ (Can You Ever Forgive Me?).

Statulėlę už geriausią metų vyro vaidmenį pretenduoja gauti Christianas Bale'as („Valdžia“), Bradley'is Cooperis („Taip gimė žvaigždė“), Willemas Defoe „Prie amžinybės vartų“ (At Eternity's Gate), Ramis Malekas „Bohemijos rapsodija“ ir Viggo Mortensenas „Žalioji knyga“.

„Oskarą“ už geriausią antro plano moters vaidmenį pretenduoja gauti Amy Adams „Valdžia“, juostoje „Favoritė“ vaidmenis atlikusios Emma Stone ir Rachel Weisz, dramoje „Roma“ pasirodžiusi Marina de Tavira ir Regina King, suvaidinusi juostoje „Jei Beale gatvė galėtų kalbėti“ (Is Beale Street Could Talk).

Geriausiu antrojo plano aktoriumi gali tapti Mahershala Ali „Žalioji knyga“, Adamas Driveris „BlacKkKlansman“, Samas Elliotas „Taip gimė žvaigždė“, Richardas E. Grantas „Ar galėsi kada nors man atleisti?“ ir Samas Rockwellas „Valdžia“.

Geriausiu režisieriumi pretenduoja tapti Spike'as Lee su filmu „BlacKkKlansman“, Pawelas Pawlikowskis už juostą „Šaltasis karas“ (Cold War), Yorgosas Lanthimosas su filmu „Favoritė“, Alfonsas Cuaronas „Roma“ ir Adamas Mckay'us už filmą „Valdžia“.

„Oskarą“ už geriausią filmą užsienio kalba pretenduoja gauti „Šaltasis karas“ (Lenkija), „Kafarnaumas“ („Cepernaum“, Libanas), „Niekuomet neatsigręžk“ („Never Look Away“, Vokietija), „Roma“ (Meksika) ir „Parduotuvės vagišiai“ (Shoplifters“, Japonija).

91-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija vyks vasario 24 d.