„Rokio“ legendos gimimas – kino ekrane

Karjeros pradžia pornografinėje juostoje

Dėl gimdymo metu pažeisto veido nervo apatinė kairioji S. Stallone veido dalis buvo dalinai paralyžiuota. Jis ilgą laiką sunkiai kalbėjo ir negalėdavo iki galo atmerkti akių. Vaikai nuolat šaipydavosi, o mokytojai tvirtino, kad turint tokį veidą nėra jokių galimybių tapti aktoriumi. Legendinių Rokio ir Rembo vaidmenų atlikėjas buvo priverstas pradėti savo karjerą pornografinėje juostoje „Italų eržilas“ (Italian Stallion, 1970), kurioje už pasirodymą gavo 200 dolerių. Vėliau, prisimindamas karjeros pradžią, aktorius sakė: „Kai labai nori valgyti, nesirenki, ką daryti.“

Lietuvių emigrantų pėdsakai

Dėl pinigų stygiaus S. Stallone netgi ryžosi parduoti savo keturkojį draugą – šunį Butkų. Įdomu, kad Sylvesteris savo augintinį pavadino garsaus 7–8 deš. amerikietiško futbolo žaidėjo Richardo Marvino „Dicko“ Butkaus, kurio gyslomis teka lietuvių emigrantų kraujas, garbei. Visgi S. Stallone vėliau pavyko ne tik atgauti savo mylimą bulmastifą, bet ir įamžinti jį pirmosiose dviejose „Rokio“ sagos dalyse. Šių filmų titruose jam netgi suteikta pavardė – Butkus Stallone.

Scenarijus – per 3 dienas

Pirmojo filmo apie Rokį (Rocky, 1976) scenarijų, kaip ir paties S. Stallone gyvenimą, galima lyginti su amerikietiškos svajonės išsipildymu. Išvydęs kruviną Ch. Wepnerio ir Muhammado Ali susirėmimą, S. Stallone beveik metus savo galvoje brandino filmo idėją. Boksas tapo kovos už išlikimą metafora. Pats scenarijus buvo užrašytas ranka per tris su puse dienų, o S. Stallone žmonai vėliau teko perrinkti tekstą spausdinimo mašinėle. Projektu susidomėjo prodiuseris Irvinas Winkleris, tačiau jis nepritarė, kad pagrindinis vaidmuo atitektų S. Stallone.

Reikšmingiausias sprendimas

Kino kompanijos „United Artists“ prodiuseriai pagrindiniame vaidmenyje matė žiūrovų mylimą Robertą Redfordą, Ryaną O'Nealą, Burtą Reynoldsą ar Jamesą Caaną. Aktoriui teko atsisakyti kur kas didesnio honoraro dėl galimybės pačiam suvaidinti trokštamą vaidmenį. Už scenarijų jis gavo vos 18 tūkst. dolerių. Bet kaip prisipažino vėliau, niekada nebūtų sau atleidęs, jei pagrindinį vaidmenį būtų atlikęs kitas aktorius.

Rokio prototipai

Vienu iš Rokio Balboa prototipu laikomas legendinis italų kilmės amerikiečių boksininkas Rocky Marciano. Jo plakatą netgi galima pamatyti skurdžiame Rokio Balboa bute. R. Marciano nepralaimėjo nė vienos iš savo 49 profesionalių kovų. Taip pat tikėtina, kad S. Stallone įkvėpė ir Paulo Newmano įkūnytas herojus iš Roberto Wise‘o filmo „Patinku kažkam viršuje“ (Somebody Up There Likes Me, 1956). Rocky Graziano charakterio nepalaužė nei smurtaujantis tėvas, nei kalėjimas, nei katorga, nei kariuomenė. Bebaimis maištininkas priprato ginti savo nuomonę kumščiais nuo pat vaikystės, tačiau jam prireikė kiek daugiau laiko, kad suprastų, kur nukreipti viduje susikaupusį pyktį. Jo transformacija iš nusikaltėlio į čempioną pavergė žiūrovų širdis ir neabejotinai įkvėpė ne vieną režisierių kurti savo juostas panašia tematika. Tarp jų – ir S. Stallone.

Teismo procesas

Boksininkas Ch. Wepneris yra sakęs, kad S. Stallone paskambino jam praėjus porai savaičių po kovos su Muhammadu Ali ir atskleidė, kad planuoja kurti filmą. Įsimintinas kruvinas susirėmimas vyko 1975 m. Klivlande. Dėl to, kad M. Ali laimės 3-iame raunde, buvo lažinamasi santykiu 30:1, tačiau Ch. Wepneris atsilaikė bene 15 raundų, o 9-ame parbloškė M. Ali. 2003 m. Ch. Wepneris iškėlė bylą S. Stallone, kurioje teigė, kad 1976 m. pasirodęs filmas yra jo gyvenimo istorija, už kurią jam nebuvo sumokėta. Pats S. Stallone neigė galimas sąsajas, argumentuodamas, kad juostoje nėra jokių tiesioginių nuorodų. Vis dėlto „Rokio“ sagos kūrėjas sutiko išmokėti Ch. Wepneriui sumą, kurios dydis nėra viešinamas.

Baleto verta choreografija

Meistrišką paskutinės Rokio ir Apolo Krydo dvikovos choreografiją sukūrė filmo režisierius Johnas G. Avildsenas. Iš viso juostoje parodyti keturi raundai: 1-as, 2-as, 14-as ir 15-as. Detalus visų judesių aprašymas scenarijuje užėmė daugiau nei 30 puslapių. Aktoriams teko mokytis juos mintinai bei repetuoti tarsi baletą. Repeticijoms buvo skirta viena savaitė, o pats filmas buvo nufilmuotas per 28 dienas, nes filmo biudžetas tesiekė 1,1 mln. dolerių.

Pripažinimas

1977 m. „Oskarų“ teikimo ceremonija tapo įsimintina tiek S. Stallone, tiek visai filmą kūrusiai komandai – net į 10 nominacijų pretendavęs filmas apie Rokį įveikė „Visą prezidento kariauną“ (All the President's Men, 1976) ir pelnė „Oskarą“ geriausio filmo, režisūros ir montažo kategorijose. Iš viso „Rokis“ uždirbo 225 mln. dolerių, pelnė kritikų ir publikos pripažinimą, pavertęs S. Stallone tikra žvaigžde. Po to sukurtos dar penkios dalys, o praėjus 40-čiai metų, pagrindinio herojaus estafetę kino ekranuose perėmė Apolo Krydo sūnus Adonis (Michael B. Jordan). „Filmas turėjo tiek tęsinių, jog visi paprasčiausiai pamiršo, kaip jis iš tiesų atsirado“, – pastebi viena iš „Pamatyk kine“ organizatorių Lina Sakalauskaitė.

Išskirtiniai „Rokio“ seansai įvyks vasario 20 d. „Forum Cinemas“ kino teatruose Vilniuje, didžiausioje salėje, ir Kaune.