R. Bernatoniui „Cirque du Soleil“ vadovas atskleidė, kaip kuriamas įspūdingas šou

Jau kurį laiką Las Vegase gyvenantis vienas žinomiausių Lietuvos iliuzionistų Rokas Bernatonis ne tik matė daugelį nuodėmių mieste rodomų „Cirque du Soleil“ pasirodymų, bet ir yra turbūt vienintelis lietuvis, turėjęs progą susipažinti ir pabendrauti su cirko pasaulio giganto generaliniu direktoriumi Danieliu Lamarre. Pastarasis lietuvaičiui atskleidė ne vieną paslaptį, kaip buvo kuriamas vienas naujausių „Cirque du Soleil“ šedevrų – pagal Jameso Camerono kino juostą „Įsikūnijimas“ pastatytas „Toruk – The First Flight“.

„Su Danieliu susitikome viename renginyje Amsterdame. Šios pažinties ir iš jo gautų pamokų turbūt nepamiršiu visą gyvenimą – juk jis vienas įtakingiausių šou pasaulio žmonių, – sako R. Bernatonis ir dabar su šypsena prisimena, kaip bandė jį pamaloninti, pasakydamas, kad yra matęs keletą „Cirque du Soleil“ pasirodymų. – Tuomet į šią mano repliką Danielis atsakė kažką labai juokinga. Nebeprisimenu žodžių, tik jausmą. Tai buvo pirmoji jo pamoka man.“

Susitikimo metu D. Lamarre papasakojo ir kaip buvo kuriamas vienas įspūdingiausių „Cirque du Soleil“ šou – „Toruk – The First Flight“, kurį gegužės 22–26 d. bus galima pamatyti ir Vilniaus „Siemens“ arenoje.

„J. Camerono juostai „Įsikūnijimas“ pakerėjus pasaulį naujų idėjų savo šou nuolat ieškantiems „Cirque du Soleil“ kūrėjams kilo mintis pastatyti pasirodymą pagal vieną populiariausių visų laikų kino filmų. Tačiau tam pirmiausia reikėjo susisiekti su J. Cameronu. Nors daugelis mano, kad tokiam gigantui kaip „Cirque du Soleil“ visos durys atviros, D. Lamarre tikino, kad taip yra ne visada. Surengti susitikimą su darbuose visuomet paskendusiu J. Cameronu sudėtinga net ir „Cirque du Soleil“, – pasakoja R. Bernatonis.

Organizatorių nuotr.

Ledai pajudėjo vieno kalėdinio „Cirque du Soleil“ vakarėlio metu. Prie Danielio priėjo kolega ir prasitarė, kad rytoj skrenda susitikti su J. Cameronu bei pakvietė vykti drauge. „Danielis pasakojo, kad tuomet žmonai pasakė, kad „vakarėlis baigtas, važiuojame namo ilsėtis, nes rytoj ryte skrendame susitikti su J. Cameronu“, – pasakojimą tęsia lietuvis.

D. Lamarre „Įsikūnijimo“ režisieriui pristatė savo idėją pagal filmą sukurti „Cirque du Soleil“ šou. J. Cameronas sutiko. Taip prasidėjo ne vienerius metus trukusi ne tik ilga, bet ir sudėtinga kelionė link 2015 metų pabaigoje Monrealyje, Kanadoje, įvykusios „Toruk – The First Flight“ premjeros.

„Darbams įsibėgėjus, J. Cameronas Danielio paklausė, ar šis žinąs, kodėl jis „pasirašė“ jo idėjai, juk iki tol buvo atmetęs jau ne vieną pasiūlymą kažką sukurti pagal jo kino juostą. Danielis atsakė, kad ne. J. Cameronas paaiškino, kad jį sužavėjo tai, jog „Cirque du Soleil“ pas jį atėjo be jokio plano ir gausybės skaidrių su jau sukurta vaizdine medžiaga“, – pasakoja R. Bernatonis.

Iliuzionistas pirmą kartą „Cirque du Soleil“ šou išvydo Lietuvoje – tai buvo prieš 8 metus Vilniaus „Siemens“ arenoje viešėjęs „Saltimbanco“.

„Vėliau „Siemens“ arenoje mačiau dar keletą šou, nemažai mačiau ir Las Vegase kas vakarą rodomų šio kūrėjo darbų. Kiekvienas iš jų žavi ir užburia savaip. Visuomet su dideliu džiaugsmu juose lankausi, tačiau dabar man smagiausia į juos nusivesti draugus. Kai tik mane kas nors aplanko Las Vegase, būtinai nusivedu į „Cirque du Soleil“ šou. Jei žmogus niekada anksčiau nėra matęs nei vieno šio kūrėjo pasirodymų, tuomet man būna neįtikėtinai smagu stebėti žmogaus reakciją. Tai kažkas tokio“, – atvirauja R. Bernatonis.

Dėl didžiulio susidomėjimo, „Toruk – The First Flight“ gegužės 22–26 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje bus parodytas net septynis kartus, tačiau bilietai sparčiai tirpsta. Organizatoriai skelbia, kad į pasirodymus jau parduota daugiau nei 16 tūkst. bilietų. Šiek tiek daugiau bilietų yra likę į vėliausiai paskelbtą trečiadienio, taip pat ketvirtadienio pasirodymus. Be to, siekiant sudaryti galimybę daugiau žmonių apsilankyti populiariausiuose – savaitgalio – pasirodymuose, į vakarinius pasirodymus buvo atidaryti papildomi sektoriai gero matomumo zonoje.