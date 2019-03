Popdainose užuominų į smurtą yra tiek pat, kiek repo ar hiphopo kūriniuose

„Priešingai nei repas ar hiphopas, popmuzika linkusi į smagesnį, pakilesnį skambesį, kuris turi įtraukti klausytoją. Tačiau tai gali būti problematiška, jei tekstas propaguoja smurtą ar nepakantumą moterims“, - sakė Cynthia Frisby iš Misūrio universiteto Žurnalistikos fakulteto.

Kartu su kolege Elizabeth Behm-Morawitz ji išanalizavo daugiau kaip 400 dainų, kurios 2006-2016 metais karaliavo JAV topų viršūnėse - be kita ko, repo, hiphopo, roko, popso, kantri, sunkiojo metalo ir ritmenbliuzo stilių. Savo tyrimo rezultatus mokslininkės paskelbė specializuotame žurnale „Media Watch“.

Repo ir hiphopo dainų tekstuose tyrinėtojos rado daugiausiai nešvankybių, tačiau užuominų apie smurtą popdainose buvo vienodai. Smurtą šlovinančio ar moterims priešiško teksto mažiausiai buvo kantri muzikoje. Iš viso trečdalyje analizuotų dainų buvo teksto vietų, nuvertinančių ar žeminančių moteris.

Kaip pavyzdį mokslininkės pateikė Eminemo ir Rihannos hiphopo dainą „Love the Way You Lie“, kurioje kalbama apie šeiminį smurtą.

Grupės „Maroon 5“ popdainoje „Wake Up Call“ kalbama apie vyrą, kuris nušauna savo draugės meilužį.

O Gwen Stefani popdainoje „Hollaback Girl“ minimos muštynės tarp merginų.

Kadangi popmuzika yra vienas mėgstamiausių paauglių stilių, tokie tekstai gali turėti įtakos jų elgesiui, įspėja ekspertės. Jos pataria tėvams atkreipti dėmesį į tai, kokią muziką vaikai klausosi ir tada kartu pakalbėti apie turinį.