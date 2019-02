Paaiškėjo, kas šiemet atstovaus Lietuvai „Eurovizijoje“ Izraelyje

Daugiausiai komisijos ir publikos simpatijų pelnė atlikėjas Jurijus Veklenko su daina „Run With The Lions“.

Antroje vietoje liko atlikėja Monika Marija, treti – „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Po dviejų pusfinalių į „Eurovizijos“ atrankos finalą pateko 8 dainos: Jurijus - „Run With The Lions“, Jurgis DID & Erica Jennings - „Sing!“, Jurgis Brūzga - „CTRL ALT DELETE“, Justina Budaitė-Juną - „Strenght Of a Woman“, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ - „Mažulė“, Henry & Tommy Modric - „Neverpart“, Monika Marija - „Light On“ ir Alen Chicco - „Your Cure“.

„Tarptautiniai komentatoriai pastebi, kad mūsų finalas yra labai stiprus, nors patys esame pratę sakyti, kad viskas blogai - čia turbūt mūsų charakteris, LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“, - sakė „Eurovizijos“ atrankos vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.

Pasak jo, užsienyje pastebima, kad mūsų finale daugiau nei pusė dainų galėtų vykti į didžiąją „Euroviziją“.

Pernai gegužę Portugalijoje vykusį „Eurovizijos“ konkursą laimėjo Izraelio atstovė Netta Barzilai su daina „Toy“. Dėl to konkursas šiais metais vyks Tel Avive - gegužės 14-18 dienomis. Jame dalyvaus 42 šalių atstovai.

36 iš jų pasirodys pusfinaliuose gegužės 14 ir 16 dienomis. Jie varžysis dėl vietos konkurso finale.

Lietuva pasirodys antrajame pusfinalyje, gegužės 16 dieną.

Renginį organizuojanti ir pernai nugalėjusi valstybė - Izraelis - bei didysis penketas: Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė iškart keliaus į finalą, vyksiantį gegužės 18 dieną.