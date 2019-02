Netikėtai mirė penkis kartus „Oskarui“ nominuotas aktorius A. Finney

„82 metų amžiaus A. Finney'is mirė ramiai po trumpos ligos, apsuptas artimiausių žmonių“, – teigiama jo šeimos atstovo pranešime.

Tiksli aktoriaus mirties priežastis neskelbiama, tačiau 2011 metais paaiškėjo, kad A. Finney'is kovoja su inkstų vėžiu.

Nors aktorius net keturis kartus buvo nominuotas „Oskarui“ geriausio aktoriaus kategorijoje, apdovanojimo jis taip ir nelaimėjo. „Oskarą“ geriausio aktoriaus kategorijoje A. Finney'is pretendavo gauti už vaidmenis filmuose „Tom Jones“ (1963 m.), „Žmogžudystė Rytų eksprese“ (Murder on the Orient Express, 1974 m.), „The Dresser“ (1983 m.) ir „Under the Volcano“ (1984 m.).

Aktorius taip pat buvo nominuotas „Oskarui“ geriausio antro plano aktoriaus kategorijoje už vaidmenį juostoje „Erina Brokovič“ (Erin Brokovich, 2000 m.).

A. Finney'is per savo karjerą atliko įvairius vaidmenis, pavyzdžiui, personažo Hercule'io Poirot ir politiko Winstono Churchillio filme „Čerčilis“ (The Gathering Storm). Paskutinis filmas, kuriame filmavosi A. Finney'is, yra „007 operacija „Skyfall“ (Skyfall, 2012 m.).

Tėvu A. Finny'is pirmą kartą tapo būdamas 22 metų. Iš viso aktorius buvo vedęs tris kartus.