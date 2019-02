Naujojo realybės šou vedėja: kameros greitai atskleis tikrąjį lovelasų veidą

Gegužės mėnesį LNK eteryje debiutuoja naujas karštas po karšta Ispanijos saule Kanarų salose nufilmuotas pasimatymų realybės šou „Sala“. Jame jauni seksualūs vaikinai ir merginos bandys surasti savo gyvenimo meilę, kartu gyvendami prabangiame viešbutyje, filmuojami 24 val. per parą kiekvieną dieną ir poromis vykdydami įvairiausias užduotis.

Pasipiršo filmavimo aikštelėje

Naująja „Salos“ vedėja V. Jonikytė tapo neatsitiktinai – išskirtinis LNK kanalų grupės darbo pasiūlymas jos laukė kaip vienas iš plius dydžio modelių šou „Dydžio (r)evoliucija“ nugalėtojos prizų. Dalyvavimas „Dydžio (r)evoliucijoje“ Vitalijos gyvenimą pakeitė negrįžtamai – ir ne tik todėl, kad dabar ją visi atpažįsta gimtajame Jurbarke, ji papuošė populiaraus žurnalo viršelį ar dėl atsivėrusių pramogų pasaulio durų, – būtent filmuojantis realybės šou moteriai pasipiršo mylimasis.

„Tai buvo ilga filmavimo diena, tačiau kažkuriuo metu turėjome trumpą pertrauką ir grįžau į savo kambarį persirengti. Įžengiu pro duris, o ten mane pasitinka šimtai rožių. Tiesiog išsižiojau iš nuostabos. Atsisuku, o prieš mane priklaupęs, dabar jau mano vyras Ignas klausia, ar būsiu jo žmona… Vėliau kalbėjomės, kad jeigu ne šou, tikriausiai viso to ir nebūtų buvę... Aš dėl šou negrįžau į Norvegiją, jis dėl manęs neišvyko dirbti į Vokietiją... Televizija nulėmė mūsų likimą – su Ignu susituokėme prieš pat Naujuosius metus,“ – džiaugiasi „Dydžio (r)evoliucijos“ nugalėtoja, naujoji šou „Sala“ vedėja V. Jonikytė.

„Kameros greitai atskleis tikrąjį lovelasų veidą!“

Dalyvių atranka į realybės šou „Sala“ vis dar vyksta – norintys surasti savo antrąją pusę anketas dar gali pildyti puslapyje lnk.lt. Pati dalyvavusi realybės šou, o dabar laidų vedėjos amplua debiutuojanti Vitalija mano, kad tai, jog dalyviai bus nuolatos sekiojamų filmavimų kamerų, užgimti tikriems jausmams nesutrukdys, o kaip tik padės: „Per pirmus pasimatymus visada bandai apsimesti geresnis nei esi, daugiau stengiesi. O šiame šou, gyvenant kartu visą parą ir kai tave filmuoja, visos kaukės labai greitai nukris ir manau, kad labai greitai atsiskleis nepagražinti dalyvių veidai.“

Į naująjį prodiuserių kompanijos „TymDrym“ kuriamą pasimatymų realybės šou jau užsiregistravo šimtai jaunuolių iš visos Lietuvos ir iš užsienio. Ne vienas užpildęs anketą pasiryžęs grįžti į gimtinę vien dėl galimybės dalyvauti šou – kaip padarė dėl „Dydžio (r)evoliucijos“ iš Norvegijos grįžusi Vitalija. Filosofijos studentai, asmeniniai treneriai, tarptautinėse kompanijose dirbantys IT specialistai, vyrais nusivylusios manekenės ir net garsūs lietuviškojo pramogų pasaulio vardai – surasti savo gyvenimo meilę nori visi.

„Kadangi tai jau trečia mano santuoka, šį patarimą būsimoms dalyvėms merginoms galiu duoti drąsiai – „Saloje“ ieškokite to, kuriam būsite numeris vienas, o ne to, kuris bus pats gražiausias ar kurio raumenys išpūsti daugiausiai. Kad neatsitiktų taip, jog su lovelasu vieną vakarą bučiuositės jūs, o kitą – jau nauja mergina. Ir pabėgti nuo viso to nebus kur – tai ir yra sunkiausia realybės šou. Tačiau tokį išbandymą atlaikę santykiai bus tikrai tvirtesni,“ – aiškina naujoji šou vedėja V. Jonikytė.

Realybės šou „Sala“ nugalėtojų poros laukia pagrindinis prizas – įspūdinga „medaus mėnesio“ kelionė dviem į egzotišką šalį. Tiesa, dažnas, pildantis šou dalyvio anketą, tikina, kad jau pats dalyvavimas tokiame šou yra prizas – pabėgimas iš šaltosios Lietuvos į karštąsias Kanarų salas – sunku sugalvoti romantiškesnę naujos meilės istorijos pradžią. Dalyvio anketą dar galima užpildyti iki kovo 8 d.