„Muzikinė kaukė“ privertė pamiršti baimes

Projekte nugalėjo dainininkė ir aktorė K. Radžiukynaitė. Paskutinėje laidoje jauna moteris surinko net 4300 žiūrovų balsus, gerokai atitrūkusi nuo savo konkurentų. Antrą vietą su 2337 balsais užėmė J. Brūzga, trečią – A. Kisielienė (1402 žiūrovų balsai). Ketvirtą vietą užėmė B. Skurstene-Serdiukė, surinkusi 912 žiūrovų balsus.

Jokios konkurencijos

"Tai kol kas yra pats smagiausias projektas, kokiame esu dalyvavusi. Ir pagrindinė jo mintis, tikriausiai, yra gerai praleisti laiką, kad dar geriau save pažintum. Didžiausias skirtumas, palyginti su kitais projektais, kad nejaučiau jokios konkurencijos, tik pozityvias emocijas. Projektuose, kuriuose esu dalyvavusi, dažnai ir prodiuseriai kažkiek pakurstydavo konkurenciją, be to, tu ten būdavai suinteresuotas laimėti. O šiame projekte didesnį pasiekimą jaučiu susiradusi draugų ir labai gerai praleidusi laiką. Po filmavimų, įsikrovusi puikios energijos, dar savaitę patirdavau labai gerų emocijų", – apie puikią "Muzikinės kaukės" atmosferą pasakoja K.Radžiukynaitė.

"Tokiame projekte sutikčiau dirbti etatine dalyve. Iš šio projekto išsinešiu labai daug gražių prisiminimų. Čia galėjau daryti tai, kas man gyvenime teikia didžiausią malonumą: dainuoti, šokti ir vaidinti", – priduria ji.

Kristina Radžiukynaitė/ BTV nuotr.

Kitokie iššūkiai

A.Kisielienė atvira – šis projektas jai buvo tikras iššūkis ne tik dėl sudėtingų įsikūnijimų į įvairiausius atlikėjus. "Kadangi aš jau daug metų dainuoju merginų grupėje "Queens of Rouses", man šis projektas buvo iššūkis pirmiausia vienai stovėti scenoje. Esu anksčiau truputį viena dainavusi, bet jau kurį laiką dažniausiai tai darydavau su kolektyvu. Reikėjo kitokios atsakomybės vienai stovėti scenoje, jau nekalbu apie tai, kad čia yra papildomų užduočių", – dalijasi ji.

"Gal net lengviau buvo įsikūnyti į kitą atlikėją, nes tada pamiršti save ir turi susikoncentruoti į kitą, pavyzdžiui, pasaulinio garso įžymybę. Tai šiek tiek palengvina mano, kaip Akvilės Kisielienės, stovėjimą scenoje", – priduria dainininkė.

Ji savimi pasitikinti ir drąsi tiek scenoje, tiek gyvenime moteris. "Manau, kad daug žmonių to nežinojo, ir aš labai džiaugiuosi, kad šiame projekte galėjau prisistatyti, koks esu žmogus, kokia esu atlikėja, ką aš sugebu, koks mano balsas. Pasirodo, kad galiu ne tik dainuoti savo balsu, bet ir įsikūnyti į kitus atlikėjus", – atvirauja A.Kisielienė ir priduria, kad dalyvavimas "Muzikinėje kaukėje" taip pat buvo puiki galimybė per trumpą laiką įgyti ir aktorinių gabumų.

"Iki tol dažnai pagalvodavau apie šį projektą, kad smagu būtų jame dalyvauti, bet maniau, kad be aktorinės patirties bus labai sunku. Pasirodo, kad sugebu, tik reikia daug darbo įdėti", – priduria ji.

Neprivalai būti idealus

A.Kisielienei antrina kolegė B.Skurstenė-Serdiukė, kuri prisipažįsta taip pat jau seniai norėjo dalyvauti "Muzikinėje kaukėje", tačiau nežinojo, kad turi sugebėjimų ir jėgų atrasti kažką naujo savyje. "Negalvojau, kad galiu įkūnyti kažką, galvojau, kad tai ne man. Bet visai neblogai pasisekdavo", – dalijasi atlikėja.

Neprivalai būti idealus, gali būti keistas, gali būti toks, kokio savo koncerte nei tu pats, nei žiūrovai nepamatys.

Projekto finalininkai labai susidraugavo su visu kolektyvu. "Kiekvieno filmavimo laukdavau vien tam, kad susitikčiau su kitais atlikėjais, norėjosi dalytis patirtimi, pats kolektyvas sukūrė puikią atmosferą. Komisijos komentarai, jų pastebėjimai ir patarimai yra labai puiki patirtis – kasdien tokių žmonių nuomonės apie save nepasiklausysi. Ypač, kai tave gerai įvertina. Tada supranti, kad ne veltui daug dirbai ir stengeisi", – tiki A.Kisielienė.

J.Brūzga neslepia, kad dalyvavimas "Muzikinėje kaukėje" viršijo visus lūkesčius. "Atvirai, nebuvau labai didelis šio projekto gerbėjas, bet sudalyvavęs jame tapsiu. Vytenis Pauliukaitis yra labai gerai pasakęs, kad tai bepročių projektas. Paprastai visada stengiesi save parodyti kuo geriau – profesionalai neišsiduoda, ko negali, ir tada atrodo, kad jie tarsi gali bet ką. Šiame projekte yra atvirkščiai – turi nerti visa galva į tai, ko manei, kad neturi, ir turi stengtis iš visų jėgų, virš savo galimybių ribų. Neprivalai būti idealus, gali būti keistas, gali būti toks, kokio savo koncerte nei tu pats, nei žiūrovai nepamatys. Juk visi žiūrovai supranta, kad nesi rokeris ar klasikos atstovas", – pastebi jis.

Nepatogūs įsikūnijimai – atradimai

Įdomiausios patirtys dalyviams buvo įsikūnijimai į jiems mažiausiai palankius ar artimus personažus. K.Radžiukynaitė juokiasi, kad ji šiame projekte atrado save naujai kurdama vyriškus personažus. "Mano artimieji irgi juokiasi: "Kaip tau tinka ir ūsai, ir plikė, ir barzda." Net nežinojau, kad turiu tokius raumenis, kurie iš tikrųjų neegzistuoja. Pavyko įsivaizduoti, kad esu masyvus vyras su plačiais pečiais. Patikrinau savo fizinę ištvermę ir supratau, kad galiu pakelti daug", – įsitikinusi atlikėja.

Pasak jos, kiekvienas kurtas personažas buvo ir yra labai brangus, nes investuota labai daug laiko ir darbo. "Pirmas dalykas, ką darydavau gavusi naują užduotį, tai žiūrėdavau daug interviu, dokumentikos, kad suprasčiau personažus. Labai brangūs buvo tie, į kuriuos įdėjau labai daug širdies, pavyzdžiui, Pink ir Whitney Houston. O sunkiausi, tikriausiai, buvo vyriški personažai", – prisipažįsta K.Radžiukynaitė.

A.Kisielienė, gavusi naują užduotį, jau per pirmą repeticiją 5 min. paanalizavusi personažą suprasdavo, ar tai bus jai artimas atlikėjas. "Mano tembrui artimiausi buvo grupė "The Cranberries", Miley Cyrus, Cher, labai didelis iššūkis buvo įsikūnyti į "Guns and Roses" vyrą vokalistą Axl Rose – tai dariau vienintelį kartą. Bet buvo labai įdomu, labai norėjau šitos patirties. Kažin, ar kada dar teks patirti tokį iššūkį: įsikūnyti į vyrą, atrodyti kaip vyras ir dainuoti kaip vyras", – šypsosi atlikėja.

B.Skurstenei-Serdiukei taip pat labai patiko įsikūnyti į vyro vaidmenį, kai ji atliko grupės Bee Gees vokalisto partiją. "Labai bijojau šito, bet visai gerai sekėsi, ir niekas manęs net neatpažino. Labai smagu, kai pasiseka – tada tarsi patapšnoju sau per petį, kad taip gerai pavyko", – juokiasi ji.

"O man AC/DC buvo iššūkis, atradau jų dalelę savyje. Beyonce, kuri, atrodė, yra nesąmonė būtent man atlikti, taip pat labai patiko. Savęs laužimas, mokymasis tų judesių, kurie pačiam atrodo nesąmoningi, yra naudinga patirtis. Kuo daugiau gali eiti į kitą pusę nuo savęs, tuo yra įdomiau ir žiūrovui, ir tau pačiam. Šis projektas tikrai suteiks lankstumo ateičiai, net naujas dainas kuriant kartais įterpiu dalykus, kurie visai gerai pavyko "Muzikinėje kaukėje", – pasakoja J.Brūzga.

"Šiame projekte išmokau atiduoti visą save, nerti ten, kur peržengiu savo galimybių ribas, ir nebijoti netobulumo", – atvirauja atlikėjas.