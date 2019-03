Mirė garsus būgnininkas H. Blaine'as

„Tegu jis ilsisi ramybėje taktu 2/4“, – sakoma daug pasiekusio muzikanto, Los Andžele grojusio su garsiąja samdomų muzikantų grupe „The Wrecking Crew“, šeimos pareiškime.

Masačusetso Holjoko mieste gimęs H. Blaine'as, kurio tikrasis vardas yra Haroldas Simonas Belsky (Haroldas Saimonas Belskis), 7-ame dešimtmetyje išgarsėjo savo universaliu stiliumi ir gebėjimu manevruoti tarp daugybės žanrų – nuo popmuzikos iki folkroko ir ritmenbliuzo.

Jis grojo būgnais įrašant tokius hitus kaip „Be My Baby“ (grupė „The Ronettes“), „Bridge Over Troubled Water“ (duetas „Simon & Garfunkel“), „Strangers In The Night“ (F. Sinatra), „These Boots Are Made For Walkin'" (Nancy Sinatra, Nensi Sinatra).

„Man taip liūdna, kad nežinau, ką pasakyti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Brianas Wilsonas (Brajanas Vilsonas) iš „The Beach Boys“ – Kalifornijos roko grupės, su kuria H. Blaine'as įrašė kelias dainas, tokias kaip „Good Vibrations“.

„Daug ko išmokau iš Halo; jis labai prisidėjo prie mūsų sėkmės – jis buvo visų laikų geriausias būgnininkas, – sakė B. Wilsonas. – Be to, mes kartu be galo daug juokėmės.“

„Grammy“ apdovanojimus skiriančios JAV Įrašų akademijos vadovas Neilas Portnow (Nilas Portnou) pavadino H. Blaine'ą „legendiniu“ muzikantu ir priminė, kad akademija pernai įteikė jam Apdovanojimą už gyvenimo nuopelnus, tokius kaip įnašas į „dešimtis tūkstančių dainų“.

„Geros kloties, mielas drauge, – sakoma N. Sinatros paskelbtame pareiškime. – Padarei pasaulį geresnį.“