M.A.M.A apdovanojimuose – Jazzu premjera: tai bus didžiausia muzikos bomba Lietuvoje

Pastaruoju metu Jazzu gyvena tarp Londono ir Vilniaus, įrašinėja du albumus. Didžiosios Britanijos sostinėje su ja dirba garsus kompozitorius ir muzikos prodiuseris Anthony Marshallas. Būtent jo studijoje gimė anglų žvaigždės – „MTV Europe“, „The BRIT Awards“ bei „Grammy“ muzikos apdovanojimų daugkartinio nominanto ir laimėtojo Craigo Davido keturi albumai, kuriuose – tokie pasauliniai hitai kaip „Walking Away“, „7 Days“ ar kolaboracija su Stingu „Rise & Fall“.

Dabar A. Marshallo studijoje savo muziką kuria Jazzu. Nuoširdžiai už lietuvę sergantis britas atskrido į Vilnių, kad paruoštų M.A.M.A premjerai visą jos muzikinę medžiagą ir grupę, kuri apdovanojimų scenoje kartu su Jazzu kurs tai, ko Lietuva dar nematė.

„Šiuo metu repetuojame, viskas skamba puikiai. Pasaulinė Jazzu premjera bus wow!“ – neleidžia abejoti Anthony.

Intrigos šypsena nedingsta ir nuo Jazzu lūpų. „Pagaliau žmonės gaus progą išgirsti, ką tuos du metus aš dariau Londone, kaip pasikeičiau, kokia dabar yra mano muzika, kaip aš dabar girdžiu pasaulį, kaip jį suprantu. Galiu garantuoti, kad Lietuvoje dar to nebuvo ir labai noriu nustebinti savo šalį, nes tai bus didžiausia muzikinė bomba“, – sako atlikėja.

Jai pačiai labai svarbu tobulėti. Naujoje Jazzu muzikoje – daugiau groove‘o, ritmo. „Aš netgi repuoju! – juokiasi atlikėja. – Prisimenu, kai tik pradėjau studijuoti džiazo vokalą ir išvykau į Londoną, man visi muzikantai sakė: tu esi gimusi dainuoti soul‘ą. Tai dabar bus daug soul‘o, daug elektronikos, daug visko. Toks geras kokteilis, kuris, tikiuosi, visus užveš!“

Netrukus į Vilnių atskris ir Londone gerai žinoma choreografė, kuri pasirūpins, kad Jazzu pasirodymas M.A.M.A apdovanojimuose būtų ypač galingas, masyvus, dinamiškas. „Ji atskrenda paruošti šokėjų ir man tai nauja, juk aš dar niekada su šokėjais nebuvau scenoje“, – pasakoja Jazzu.

Moderniausi muzikos apdovanojimai M.A.M.A, vykstantys didžiausioje Kauno „Žalgirio“ arenoje ir transliuojami per žiūrimiausią TV3 televiziją, sausio 25 dieną pagerbs muzikinę praeitį, spindės dabartinėmis žvaigždėmis ir parodys šalies scenos ateitį. Jazzu apdovanojimuose pristatys savo pasaulinę premjerą, o taip pat specialius pasirodymus surengs Beatrich, „Daddy Was a Milkman“, „Flying Saucer Gang“, „8 kambarys“ ir daugelis kitų šių dienų žvaigždžių. Nominantų gretose – ir lietuvis Dynoro, superhitu „In My Mind“ pelnęs pasaulinę šlovę ir šimtus milijonų perklausų interneto platformose. M.A.M.A 2018 ceremonijos vedėjai – Justinas Jankevičius ir Vidas Bareikis.