M. Mikutavičius: kol neturi savo vaikų, nė velnio nesupranti

Marijaus tėvas – Juozas Mikutavičius, garsus choro dirigentas, vienas iš Pasaulinės lietuvių dainų šventės organizatorių ir vadovų – jau nuo mažų dienų pratino sūnų prie muzikos. Bet pirmoji Dainų šventė, kurioje dalyvavo Marijus, jam įsiminė dėl visai kitų dalykų.

„Man bananai padarė didesnį įspūdį, nes per 80-ųjų Dainų šventę duodavo bananų. Tų bananų buvo tiek, kad persivalgiau ir pirmą kartą buvo bloga. Pykino taip, kad vos nesumoviau savo pirmojo ir vienintelio dalyvavimo toje Dainų šventėje, bet tada bananai atrodė viskas. Galėjo nebūti nieko, nei Lenino, nei tėvų, bananai buvo dievas. Vienintelis dalykas, dėl kurio verta gyventi,“ – juokiasi LRT apybraižos „Gimę tą pačią dieną“ herojus.

Šiandien Marijus jau pats augina atžalą – sūnų Majų, o prisimindamas jo gimimą neslepia emocijų: „Aš nedalyvavau šalia, vaikščiojau už durų, nebuvau operacinėje, bet žiūrėjau per langą. Galvojau, kad apalpsiu. Man atrodė, ir dabar atrodo, kad ten yra baisi vieta. Man sunku suvokti, ką patiria moterys. Instinktyviai jaučiau tą skausmą, kurį sunku įsivaizduoti. Man atrodė, kad aš to neištversiu. Pirmą riksmą išgirdau per duris. Pirmą kartą supratau frazę, kad kol neturi vaikų, nė velnio nesupranti. Kai matydavau kitų šeimas ir vaikus, atrodė, kad tie tėvai per mažai protingi, tu būtum protingesnis. Kai pats turi – nė velnio, žinai, kad viskas kitaip.“

Marijaus Mikutavičiaus ir dar dviejų tą pačią dieną, 1971-ųjų balandžio 19-ąją, gimusių žmonių istorijos – šį vakarą 21.30 val. dokumentinėje apybraižoje „Gimę tą pačią dieną“ per LRT TELEVIZIJĄ ir lrt.lt.