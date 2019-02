Lytiniu išnaudojimu apkaltintam atlikėjui R. Kelly nustatytas 1 mln. dolerių užstatas

52 metų atlikėjas jau dešimtmečius sulaukia kaltinimų dėl vaikų pornografijos, santykiavimo su nepilnamečiais, vadovavimo sekso kultui ir lytinės prievartos. Penktadienį apie 20 val. 15 min. vietos (šeštadienį 4 val. 15 min. Lietuvos) laiku J. Kelly pasidavė Čikagos policijai ir buvo areštuotas.

Nustatydamas užstatą, Kuko apygardos teisėjas Johnas Fitzgeraldas Lyke'as (Džonas Fidžeraldas Laikas) jaunesnysis atlikėjui taip pat nurodė nebendrauti su jaunesniais nei 18 metų asmenimis bei su tariamomis aukomis ar liudininkais. Taip pat buvo paimtas dainininko pasas.

„Jis yra sugniuždytas, – sakė R. Kelly advokatas Steve'as Greenbergas (Stivas Grinbergas). – Tai žmogus, kuris vienu metu buvo didžiulė žvaigždė. O dabar jis sėdi už grotų.“

Čikagą apimančios Kuko apygardos prokurorė Kim Foxx (Kim Foks) žurnalistams anksčiau pareiškė, jog įtariama nusikalstama veikla buvo vykdoma 1998–2010 metais. O vienas teismo pareigūnas naujienų agentūrai AFP yra sakęs, kad devyni iš dešimties suformuluotų kaltinimų yra susiję su 13–16 metų asmenimis.

Už kiekvieną iš šių nusikalstamos veikos atvejų gali būti skirta nuo 3 iki 7 metų laivės atėmimo, sakė K. Foxx.

Žvaigždės advokatas S. Greenbergas neigė visus kaltinimus. Pasak jo, kaltinimai grindžiami senais ir melagingais pareiškimais. S. Greenbergas pažadėjo, kad R. Kelly bus „išteisintas“.

Čikagos prokurorai R. Kelly lytiniais nusikaltimais apkaltina jau antrąkart. 2008 metais dainininkas byloje dėl vaikų pornografijos, taip pat susijusioje su vienu sekso vaizdo įrašu, buvo išteisintas.

Pasak S. Greenbergo, vienas iš naujųjų kaltinimų susijęs su viena iš ankstesnės bylos figūrančių.

„Atpildo diena“

R. Kelly, žinomas tokiais hitais kaip „I Believe I Can Fly“, neigiamo dėmesio centre vėl atsidūrė pasirodžius dokumentiniam serialui, kuriame atskleidžiama naujų detalių apie prieštaringai vertinamą dainininko praeitį.

R. Kelly liūdnai pagarsėjo tuo, kad 1994 metais vedė savo protežė Aaliyah (Aliją) – kylančią ritmenbliuzo žvaigždutę, kuriai tuo metu buvo vos 15 metų.

Dainininkas, kuriam tuomet buvo 27-eri, prodiusavo paauglės dainininkės debiutinį albumą „Age Ain't Nothing But a Number“ („Amžius – tiesiog skaičius“). Jų santuoka vėliau buvo pripažinta negaliojančia, o Aaliyah 2001 metais žuvo per lėktuvo katastrofą.

Nepaisant daugybės jam mestų nerimą keliančių kaltinimų, žymus muzikantas dar daugelį metų koncertavo ir turėjo daug gerbėjų.

Tačiau sausio mėnesį išleidus daug aistrų sukėlusį dokumentinį serialą „Surviving R. Kelly“, jo atžvilgiu vėl pasipylė kaltinimai, o judėjimui #MuteRKelly, siekiančiam muzikos pasaulį įtikinti R. Kelly dainas įtraukti į „juodąjį“ sąrašą, buvo suteiktas postūmis.

Vėliausi kaltinimai muzikantui buvo pareikšti praėjus dienai po to, kai R. Kelly lytiniu išnaudojimu apkaltino dar dvi moterys. Jos tvirtina, kad 10-ame dešimtmetyje, kai jos buvo paauglės, žvaigždė jas pakvietė į savo koncerto dūzges. Moterų teigimu, dainininkas tąsyk atsinešė joms alkoholio ir narkotikų, o vėliau palydėjo jas į savo viešbučio numerį, kur pareikalavo sekso, ir viena iš paauglių jam pakluso.