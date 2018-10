L. Janušonytė apie Kuzminskų skyrybas: apsirinkate kaltindami „Kuzios“ žmoną Eglę

Portalas antradienio vakarą rašė, kad E. Andreikaitės draugė Dovilė Urbanaitė tikino, kad skyrybos įvyko ne dėl skirtingų poros interesų, bet krepšininko neištikimybės.

„Esu laiminga vadindama Eglutę savo geriausia drauge jau 13 metų, nes mums lojalumas yra be galo svarbus, o nukrypimų į šonus negalime toleruoti nei draugystėje, nei meilėje…Labai Tave palaikau ir myliu!“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė vestuvių planuotoja.

M. Kuzminskas savo ruožtu tikino norįs šeimos ir vaikų, o baleto šokėja E. Andreikaitė, anot jo, labiau koncentruojasi į karjerą.

„Kadangi gandai sklando jau ilgai ir anksčiau ar vėliau tai bus oficialu, noriu pranešti, kad mes su Egle skiriamės. Labai daug gražių akimirkų kartu, daug išmokta ir praeita, už ką galiu tik padėkoti ir palinkėti sėkmės“, – dėstė vyras. „Gaila, kad per vėlai pamatėme ir supratome, jog vienas mūsų nori bandyti daryti savo karjerą, o aš norėjau šeimos ir vaikų. Deja, norai ne visada sutampa. Stengiausi viską išsaugoti, o dabar belieka tikėtis, kad besukant skirtingais keliais nugalės sveikas protas, niekas nesieks asmeninės naudos ar pykčių ir ateityje surasime savo laimes“, – antradienį socialiniame tinkle rašė M. Kuzminskas.

L. Dambrausko nuotr.

„Skyrybų jis nė velnio neišgyvena!“

Trečiadienio rytą apie skyrybas savo nuomonę išsakė ir sporto žurnalistė Laima Janušonytė-Steinhoff.

„Mindaugai Kuzminskai, melo trumpos kojos arba vagie, kepurė dega! Dainelė iš naujo prasidėjo! Jau balandžio pradžioje „Kuzia“ (M. Kuzminskas) pradėjo kaltinti savo žmoną Eglę, jog ji kalta dėl to, kad subyrėjo jų santuoka. Tada, priminsiu, rašiau: „Subyrėjo gražiausia 2017 metų pora: gražuolis, savimi pasitikintis krepšininkas M. Kuzminskas vos po kelių mėnesių po vedybų garsiai pareiškė, kad skiriasi, ir visi pradėjo jo gailėti! Ir kaip jau įprasta, ypač Lietuvoje, smerkti jo žmoną Eglę, juk ji tik šokėja, baleto šokėja ir tik moteris.... „Kuzia“ juk krepšininkas, o krepšinis – lietuvių antroji religija, jis juk žaidė NBA, nesvarbu, kad ten nepritapo....Tai,aišku, kokios čia begali būti kitokios versijos: žinoma, kalta Eglė. Ji ten visokia tokia, pasiliko Niujorke, šoka balete, ištekėjo už krepšininko tik dėl pinigų, blia blia blia....... Oi, kokia pažįstama istorija. Čia Tau ne #metoo , ir iš viso – jeigu ir metoo istorijoje būtų krepšininkas, tai merginos būtų pasmerktos savaime, pačios kaltos!“, – socialiniame tinkle „Facebook“ emocijas liejo Vokietijoje gyvenanti sporto žurnalistė.

L. Janušonytė-Steinhoff tikino pažįstanti abi šios poros puses, taip pat jų tėvus. „Ponai ir ponios, Jūs apsirinkate kaltindami „Kuzios“ žmoną Eglę. Deja, šioje istorijoje kalta ne ji. Skyrybų jis nė velnio neišgyvena!“, – rašo žurnalistė ir priduria, kad daugelį žmonių šlovė ir pinigai padaro „žvaigždėmis“. Staiga pajutę pinigų galią jie pradeda nebesiskaityti su draugais, net su šeimos nariais, leidžia sau viską, „pasikelia“ taip, kad nebeįmanoma susikalbėti. Anot L. Janušonytės-Steinhoff, NBA – taip pat didžiulis išbandymas tiems, kurie, matyt, neturi valios atsispirti.

Sporto žurnalistė papasakojo istoriją, kurią girdėjo iš kelių lūpų. „Jau prieš vestuves „žvaigždė“ sau leido labai daug, neatmesime ir merginų. Jis jau tada privertė savo jauną gražią žmoną pasirašyti povedybinę sutartį, pagal kurią ji negaus nei vieno krepšininko cento. Jau tada jai reikėjo susimąstyti ir tikriausiai nebetekėti už „ponaičio svajonių jaunikio“, bet meilė akla. Iki NBA net keletą metų viskas buvo taip gerai: romantiška, buvo didelė meilė, merginos visada tiki, kad jis pasitaisys ir viskas bus gerai,“ – L. Janušonytė-Steinhoff tikina, kad krepšininko žmona yra protinga, baigusi mokslus, graži ir talentinga mergina, tad ji greičiausiai dar ištekės už ją mylinčio ir gerbiančio vyro. Tačiau, anot L. Janušonytės-Steinhoff, širdis bent jau dabar sudaužyta, o čia dar Lietuvos krepšinio gerbėjų apkalbos, patyčios.

„Kuzia“ be jokios abejonės susiras tiek žmonų, kiek jam reikės ir sėkmės jam“, – rašė sporto žurnalistė, prasitarusi, kad visų žinomų detalių neminės, mat bus per daug.

„Kuzia“ pasirašė, kad, neva, jo santuoka subyrėjo dėl to, kad Eglė nenorėjo šeimos ir vaikų, o jis to labai norėjo..... Eglei rūpi tik karjera, o ne vaikai... Juokiausi balsu, perskaičiusi šią nesąmonę socialiniuose tinkluose... Kuzminskas, pasirodo, dabar jau skiriasi dėl to, kad jis norėjo vaikų, o ji ne... Na, tai jau tikrai. Nerašyčiau, jeigu nežinočiau tiesos. Eglei yra 25-eri, vaikams laiko dar yra ir jeigu vyras tikrai mylėtų savo žmoną, tai, kaip sakoma, geriau palaikytų liežuvį už dantų. Kas slypi už visos tos istorijos? Kad vyrai gali viską, o ypač, jeigu jie yra žinomi sportininkai, moterų vieta geriausiu atveju virtuvėje ir tik jau negalvokite apie jokią karjerą, šiukštu! Virtuvė, vaikai, vyras – tokia ideali žmona vis dar atrodo šiuolaikiniam lietuviui ir jo tėvams. Merginos, džiaukitės, kad jums leidžiama mokytis ir daryti karjerą, nes... jeigu tokių „Kuzių“ bus daugiau, tai galėsite apie tai pamiršti“, – pabaigė įrašą sporto žurnalistė.

Primename, kad poros vestuvės įvyko 2017 metais Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.