Kanaruose nusifilmavusi M. Linkytė įsimylėjo gamtą, bet neišvengė kuriozų

Žiemą pavasariška šiluma lepinančiame krašte Monika su komanda filmavo jos naujo kūrinio „All Alone“ vaizdo klipą.

Dainininkę lydėjo vyriška kompanija. „Su manimi keliavo ir praktiškai savaitę nė per žingsnį nesitraukė trys muškietininkai: geriausias Lietuvos operatorius Vilius Mačiulskis, klipo idėjos autorius Aurimas Kadzevičius ir kino operatorius Audrius Zelenius. Komanda nedidelė, bet visi – absoliutūs savo sričių profesionalai. Dar peržiūrinėjant filmuotą medžiagą supratau, kad tai bus geriausias iš mano turimų klipų. Džiaugiuosi, kad augu, kaip dainininkė, o šis klipas bus vizualinė mano naujo kūrybos etapo išraiška“, – džiaugėsi M. Linkytė.

Kanaruose Monika viešėjo ne pirmą kartą: paauglystėje su tėvais yra atostogavusi Tenerifėje, o prieš kelis metus su draugėmis – Lanzarotėje. Šįkart, keliaujant su kūrybine komanda, jai teko įveikti ne vieną iššūkį.

„Iš pradžių mąstėme apie Tenerifę, bet La Palma papirko savo gamtos grožiu. Be to, ten mažai žmonių. Atskridome į Tenerifę, o iš ten turėjome plaukti. Uoste sužinojom, kad keltas kelia tik kartą per parą, nors telefonu mane buvo patikinę, kad kartą per valandą! Tapo aišku: jei plauksime visi keturi, La Palmoje beliks miegoti ant suoliuko, nes vidury nakties automobilio mums niekas neišnuomos. O be jo savo apartamentų tamsoje niekaip nepasieksim. Staigiai išsiuntėm Vilių atgal per visą Tenerifę, kad jis vienas lėktuvu nuskristų į La Palmą, paimtų automobilį ir kitame krante pasitiktų mus“, – prisiminė M. Linkytė.

Čia nuotykiai nesibaigė. „Ispanams pasakymas „mañana“ tikrai įaugęs kraujyje! Vietoje žadėtų trijų valandų plaukėm penkias. Negana to, pakliuvom į audrą. Prisiminus juokinga, bet tikrai buvo momentas, kai susižvalgę klausėm vienas kito, ar pasieksim krantą“, – tęsė dainininkė.

Galiausiai sėkmingai pakliuvus į salą, komanda jau kitą ankstyvą rytą kibo į darbus: kasdien keldavosi septintą, prieš devynias jau būdavo kelyje ir filmuodavo vis kitoje La Palmos dalyje. „Darbus baigdavom saulei nusileidus. Buvo proga įšokti į vandenyną, bet paatostogauti ar pailsėti nebuvo kada. Aišku, kai nuotaika ir atmosfera tokia puiki, o komanda – trykštanti energija, tai net ir po dešimties valandų darbo jausdavomės nerealiai. Tai buvo ypatingas, atitraukiantis nuo kasdienybės laikas. Pavyko daug ką apmąstyti, įsiklausyti į save ir atsikvėpti“, – džiaugėsi M. Linkytė.

Dainininkę sužavėjo salos gamta: „Juodo smėlio paplūdimiai, kalnai, miškai – kažkas nuostabaus. Lavos ir augalijos susidūrimas – tikrai magiškas. Žodžiais nupasakoti sunku, bet būdama ten dar kartą įsitikinau, kad esu bejėgė prieš savo meilę gamtai: akimis bandydama aprėpti jos tobulą harmoniją, galėčiau valandų valandas sėdėti ant jūros kranto ir tiesiog stebėti.“

Paklausta, ar spėjo pasijusti lyg vasarą, Monika šypsosi: „Vasaros neieškojom, bet tą dieną, kai filmavome prie jūros, tikrai ją radom! Didžiąją dalį laiko praleidome kalnuose, net pačiose viršūnėse. O ten – vos 12 laipsnių šilumos. Kai saulė maloniai kutena, atrodo, kad šilta, bet kai dėl reikalingo kadro pora valandų išbūni atviroje vėjuotoje vietoje, ima atrodyti, kad venomis teka nebe kraujas, o ledukai.“

Dainininkė prisipažįsta: „Esu šilumos žmogus. Duokit man palmę, jūrą ir aš galėsiu gyventi hamake su glėbiu knygų ir ukulėle. Bet esu už harmoniją, tad mėgstu ir sniege pasivolioti. Kas nepatinka, tai „pliurzė“ prieš pavasarį, kai sniegas tirpsta, dar šaltoka, o jau taip norisi iš spintos traukti konversus.“

M. Linkytės naujos dainos „All Alone“ vaizdo klipo premjerą gerbėjai išvys jau greitai. Jos belaukdama dainininkė nesėdi rankų sudėjusi – sėkmingai įrašinėja naują albumą, ruošiasi muzikos kūrimo studijų baigimui prestižiniame BIMM universitete Londone ir mintyse dėlioja kelionių po Aziją ir Ameriką planus.