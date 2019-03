K. Radžiukynaitė: labai baudžiau save ir nemylėjau

„Buvau pripratusi pralaimėti, bet šitas etapas jau praeity“, – atvirai LNK „Nuo... iki...“ laidoje pirmadienio vakarą 19.30 val. prisipažins K. Radžiukynaitė.

Dauguma K. Radžiukynaitę pastebėjo tik „Lietuvos balse“ – kai smulki mergina juokinga šukuosena, ukulėle rankose dainuodama „Despacito“ privertė visus teisėjus atsukti savo kėdes ir kovoti, kad tik Kristina ateitų į jų komandą. Kone 10 metų į didžiąją sceną bandžiusi prasiveržti dainininkė kaipmat tapo visiems labai įdomi.

„Anksčiau būdavo jausmas, kad man kažko trūksta. Atrodydavo, kad esu per mažai graži, per mažai talentinga, man reikia tą ir aną pasidaryti. Paauglystėje kildavo net kvailiausių minčių apie plastines operacijas. Dabar to negaliu suprasti“, – sako ji.

Laimėjimų etapas prasidėjo tuomet, kai Kristina ėmė būti savimi. Tuomet pasipylė skambučiai iš laidų prodiuserių, serialų kūrėjų.

„Visą gyvenimą buvau įsitikinusi, kad pirmiausia turiu galvoti apie tai, kokią žiūrovas turėtų mane matyti. Mane aprengdavo seksualiomis suknelėmis, pridažydavo, blakstienų priklijuodavo. Visai aš nebūdavau savimi, bet juk svarbiausia „viskas pagal madą, taip, kaip turi būti, aš diva“, – rėžė atlikėja.

Kristina neslepia – paauglystėje jai ir pačiai buvo sunku save mylėti, ji turėjo kompleksų dėl savo figūros. Norėdama numesti svorio, ji ėmėsi drastiškų priemonių, kol galiausiai iš gydytojų išgirdo diagnozę – valgymo sutrikimai.

„Būdavo, kad nevalgau ar tik obuolį per dieną. Niekada nebuvau pasiekusi ribos, kad reiktų mane į ligoninę guldyti, slinktų plaukai... Bet psichologine prasme aš tikrai nebuvau pačioje geriausioje būsenoje kaip paauglė, nes labai baudžiau save ir nemylėjau, norėjau būti kažkuo kitu, bet ne savimi. Tai yra baisiausia tragedija, ne fiziologiniai pakitimai, o būtent tai, kas vyko mano galvoje“, – prisimena ji.

Atsikračiusi visų kompleksų, pradėjusi pasitikėti savo jėgomis, Kristina galiausiai tapo įdomi ir daugeliui prodiuserių. Suvaidino ne viename miuzikle, televizijos žiūrovus juokino parodijų laidoje „Ekranai“, o dabar seriale „Monikai reikia meilės“ įkūnija naivią, blondinės stereotipą atitinkančią Silvą. „Žmonės jau gatvėje mane šaukia šiuo vardu. Čia gaunu progą pabūti tuo, kuo net svajonėse nepabūnu“, – juokiasi Kristina.