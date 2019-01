JAV Ekrano aktorių gildijos apdovanojimuose triumfavo „Juodoji pantera“

„Juodoji pantera“ laimėjo apdovanojimą už geriausią aktorių kolektyvą, aplenkusi muzikinę melodramą „Taip gimė žvaigždė“ (A Star Is Born), Spike'o Lee (Spaiko Li) „BlacKkKlansman“, juostą apie britų roko grupę „Queen“ „Bohemijos rapsodija“ (Bohemian Rhapsody) ir romantinę komediją „Pasakiškai turtingi“ (Crazy Rich Asians).

Chadwickas Bosemanas (Čadvikas Bouzmanas), atlikęs pagrindinį vaidmenį „Juodojoje panteroje“, stovėdamas ant scenos kartu su kolegomis iš filmo, daugelis kurių taip pat yra juodaodžiai, paaiškino šios juostos svarbą.

„Visi žinome, koks jausmas, kai tau pasako, jog netinki, nors esi jaunas, talentingas ir juodaodis“, – sakė Ch. Bosemanas, kreipdamasis į publiką, susirinkusią stebėti ceremonijos Los Andželo salėje „Shrine Auditorium“.

„Žinojome, kad turime kažką ypatinga, ir norime tai duoti pasauliui – kad galėtume būti visaverčiais žmonėmis tuose vaidmenyse, kuriuos mes atlikome, kad galėtume sukurti pasaulį, panašų į tą, kokį mes norėtume matyti“, – kalbėjo aktorius.

„Juodoji pantera“, pernai tapusi daugiausiai Šiaurės Amerikoje uždirbusia juosta, sekmadienį taip pat pelnė apdovanojimą už geriausią kaskadinių triukų atlikimą.

Šįmet SAG laureatai paskelbti svarbiu varžybų dėl Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų etapu – iškart po to, kai buvo paskelbtos „Oskarų“ nominacijos, bet dar likus nemažai laiko iki laimėtojus nulemsiančio balsavimo pradžios.

SAG apdovanojimai laikomi ankstyvais „Oskarų“ pranašais, nes aktorių asociacijai tenka nemaža dalis iš beveik 8 tūkst. balsų, lemiančių Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų laureatus.

Keturiose kategorijose nominuota juosta „Taip gimė žvaigždė“ - Holivudo klasikinės juostos apie senstantį muzikantą ir talentingą jo mūzą perdirbinys – sekmadienį, per 25-ąją SAG apdovanojimų ceremoniją, liko tuščiomis.

Kovoje dėl SAG apdovanojimų nedalyvavo Alfonso Cuarono (Alfonso Kuarono) juosta „Roma“ apie režisieriaus vaikystę 8-ojo dešimtmečio Meksike, kuri kartu su Jorgo Lantimo (Yorgos Lanthimos) kostiumine drama „Favoritė“ (The Favourite) gavo daugiausiai – po dešimt – nominacijų „Oskarams“.

Užtikrinti laimėjimai ir siurprizai

Tik maždaug pusė SAG apdovanojimuose triumfavusių juostų vėliau pelnė ir geriausio filmo „Oskarą“. Kur kas geresniais indikatoriais šie apdovanojimai yra geriausio aktoriaus ir geriausios aktorės kategorijose – atitinkamai 79 ir 75 proc. SAG laureatų vėliau buvo pagerbti ir „Oskarais“.

Glenn Close (Glen Klouz) pelnė geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį dramoje „The Wife“ ir sutvirtino savo, kaip favoritės, pozicijas kovoje dėl geriausios aktorės „Oskaro“. Šį apdovanojimų sezoną G. Close šis vaidmuo jau atnešė geriausios dramos aktorės „Auksinį gaublį“ ir Kritikų pasirinkimo apdovanojimą.

„Bohemijos rapsodijoje“ legendinį Freddie Mercury (Fredį Merkurį) įspūdingai įkūnijęs Rami Malekas (Ramis Malekas) kovoje dėl geriausio aktoriaus apdovanojimo įveikė Christianą Bale'ą (Kristianą Beilą), suvaidinusį buvusį JAV viceprezidentą Dicką Cheney (Diką Čeinį) filme „Vice“.

„Nė sapnuot nesapnavau, kad galėčiau kada būti vienoje kategorijoje su šiais vyrais“, – sakė R. Malekas. Jam F. Mercury vaidmuo anksčiau jau atnešė „Auksinį gaublį“ ir „Oskaro“ nominaciją.

Mahershala Ali (Maheršala Ali) už vaidmenį pilietinių teisių dramoje „Žalioji knyga“ (Green Book) sekmadienį buvo pripažintas geriausiu geriausiu antrojo plano aktoriumi ir sustiprino savo pozicijas laimėti šios kategorijos „Oskarą“.

M. Ali, juostoje įkūnijęs juodaodį pianistą virtuozą Doną Shirley (Doną Širlį), užmezgantį netikėtą draugystę su netašytu italų kilmės vairuotoju, kurį suvaidino Viggo Mortensenas (Vigas Mortensenas), už darbą „Žaliojoje knygoje“ jau pelnė „Auksinį gaublį“ ir Kritikų pasirinkimo apdovanojimą.

„Išties esu labai dėkingas galėdamas būti šių žmonių brolijoje, šioje menininkų, kuriems teko laimė prisiliesti prie žmogiškosios prigimties ir bandyti ją perprasti, brolijoje“, – kalbėjo aktorius.

Emily Blunt (Emili Blant) pelnė geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimą už darbą siaubo trileryje „Tylos zona“ (A Quiet Place), kurį režisavo jos sutuoktinis Johnas Krasinski (Džonas Krasinskis), taip pat vaidinęs šioje juostoje.

„Ačiū, kad skyrei man vaidmenį – tavęs būtų laukusios rimtos problemos, jei būtum to nepadaręs, – pajuokavo E. Blunt, kreipdamasi į vyrą. – Esi fantastiškas filmų kūrėjas.“

Televizijos NBC serialas „Mes“ (This Is Us) antrus metus iš eilės pelnė apdovanojimą už geriausią draminio serialo aktorių kolektyvą. Tuo tarpu elektroninės prekybos tinklo „Amazon“ serialas „Nuostabioji ponia Maisel“ (The Marvelous Mrs Maisel) susišlavė tris apdovanojimus komedijos kategorijose.

Jasonas Batemanas (Džeisonas Beitmanas) buvo pripažintas geriausiu draminio serialo aktoriumi už darbą „Netflix“ kriminaliniame seriale „Ozarkas“ (Ozark), o Sandra Oh (Sandra O) pelnė geriausios draminio serialo aktorės apdovanojimą už vaidmenį „BBC America“ seriale „Žudant Ievą“ (Killing Eve).

Vakaro metu Tomas Hanksas (Tomas Henksas) įteikė apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus aktoriui Alanui Aldai – komiško serialo „Karo lauko ligoninė“ (M*A*S*H) žvaigždei, pernai atskleidusiai, kad serga Parkinsono liga.

„Dar niekada anksčiau nebuvo taip svarbu matyti pasaulį kito žmogaus akimis, kaip dabar, kai visuomenės elgesys ir normos taip smarkiai skiriasi“, – sakė A. Alda.

„Aktoriai gali pagelbėti, bent šiek tiek, darydami tai, ką darome mes. (...) Tai visko neišspręs, bet nepakenks“, – kalbėjo jis.