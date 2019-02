J. Veklenko „Eurovizijai“ ruošiasi ir sporto salėje: įsiamžino be marškinėlių

Dainininkas, kuriam pergalę nacionalinėje dainų konkurso atrankoje atnešė daina „Run With The Lions“, virtualioje erdvėje pasidalijo ne tik nuotrauka, kurioje įsiamžino be marškinėlių, bet ir mintimis apie sportą.

„Kodėl aš sportuoju? Nes tai man suteikia vidinės ramybės bei įveda disciplinos į mano gyvenimą. Tai man padėjo susikaupti ir atlaikyti visą eurovizinio traukinio smūgį! O pastarasis buvo labai greitas ir galingas“, – atlikėjas tikina, kad vidinė ramybė ir pasitikėjimas savimi yra tai, ko mes visi ieškome.

„Pasitikėti savimi man padėjote jūs! Savo žinutėmis, bei palaikymo šūksniais! O svarbiausia, ką noriu visiems pasakyti, nustokit dvejoti savimi ir siekit savo tikslų!!“, – rašė Lietuvai dainų konkurse atstovausiantis atlikėjas.

„Facebook“ nuotr.

Po vyro įrašu ir nuotrauka atsirado ir susižavėjimo šūksnių. „Viskas įmanoma. Šaunuolis. Atsimeni, mokykloj buvai dručkis. Įsimesk ir nuotrauką iš tų laikų, kad žmonės suprastų, apie ką kalbi“, – rašė internautė Aurelija.



„Sveikam kūne sveika ir siela!! Dainos sportą ir (atvirkščiai) lydi nuo senų senovės,vis dėlto ta mūsų neregėtos Lietuvos tauta išrinko tinkamą kandidatą. Įtariu, kad Tel Avive šiemet nusimato linksmas vakarėlis. Tu esi Lietuvos scenos liūtas“, – liaupsių negailėjo ir Mindaugas. Diana juokavo, kad pasipuošęs raudonu sportiniu kostiumu, Jurijus kaipmat įsilietų į „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ dainą „Mažulė“.

Atlikėjas taip pat pasidalijo ir nuotraukų montažu, kuriame klausia gerbėjų, ar tik jis nepanašus į amerikiečių dainininką Justiną Timberlake'ą. „Tai kaip? Net pats pagalvojau, kad esame panašūs“, – rašė J. Veklenko.

Kai kurios gerbėjos teigė, kad dainininkai yra labai panašūs, tačiau Jurijus –gražesnis.

„Facebook“ nuotr.