Į kuriuos renginius 2018-aisiais parduota daugiausiai bilietų?

2018 m. renginių TOP10 pagal parduotų bilietų skaičių:

1. Leon Somov & Jazzu „Game Over“

2. M. Stonkus ir M. Katleris „#ManTaiKieme“

3. Miuziklas „Mindaugas karalius“

4. Miuziklas „Eglė Žalčių karalienė“

5. Emilio Vėlyvio „Zero Live Show“

6. Kastytis Kerbedis „Amžinai“

7. M. Ivaškevičiaus „Išvarymas“ (rež. O. Koršunovas)

8. „Depeche Mode“ „Global Spirit tour“ koncertas

9. „Idioteatras“ „Urvinė mama“

10. Brodvėjaus miuziklas „Čikaga“

Į populiariausius praėjusių metų renginius parduota beveik 140 tūkst. bilietų.

„Šis topas apie šalies pramogų rinką atskleidžia keletą dalykų. Pirmiausia šalies organizatoriai išmoko ne tik rengti aukšto lygio koncertus, bet ir nepabūgo ieškoti įvairesnių renginių formų ir formatų. Žiūrovai tai įvertino. Praėję metai buvo ypač gausūs miuziklų ir panašaus žanro kūrinių, tačiau nepaisant pasiūlos, jie sugebėjo surinkti sales ir ne be reikalo net trys iš jų atsidūrė tarp dešimties populiariausių. Viena priežasčių – šio žanro universalumas. Jei konkretus atlikėjas turi tam tikrą ratą gerbėjų, kuriuos dažnai vienija amžius, pomėgiai ar tam tikri įsitikinimai, tai miuziklas daugeliu atveju tinka ir patinka kur kas įvairesnei publikai. Be to, Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklio „Išvarymas“ pavyzdys parodė, koks efektyvus gali būti renginio perkėlimas į kitą erdvę“, – sako bendrovės vadovas Andrius Žiauberis.

Sudarant populiariausiųjų topą, skaičiuoti nupirkti bilietai į visus (skirtingose salėse ir skirtingomis datomis) 2018-aisiais šalyje vykusius to paties pavadinimo renginius.