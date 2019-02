Grupė „Skamp“ paviešino naują iš skandalingų Jazzu komentarų sukurtą dainos versiją

Portalas jau rašė, kad naujas necenzūrinis „Skamp“ kūrinys, pavadinimu „Debilai gonna debil“, pradeda naują grupės dainų ciklą. Trumpas dainas grupė pavadino trumposiomis žinutėmis – SMS.

„Naujas konceptas: SMS (Short Message Song). Pirmas SMS: „Debilai gonna Debil“. Įkvėpta praėjusios savaitės įvykių“, – feisbuke po kūriniu rašė grupės narys Victoras Diawara.

„Jazzu vadyba skambino mūsų vadybai ir prašė pašalinti vaizdo įrašą #TruthHurts #NoSenseOfHumor (liet. #Tiesa skaudina, #Humoro jausmo neturėjimas). Išėmiau vaizdo įrašą iš „Youtube“ tokioje formoje kokioje dabar buvo. Tačiau vienas dalykas yra for sure: SMS#1 "Debilai Gonna Debil" will be back on air. (liet. Tačiau vienas dalykas yra tikras: SMS#1 „Debilai Gonna Debil“ netrukus ir vėl bus pasiekiamas)“, – trečiadienį rašė V. Diawara.

Ketvirtadienio vakarą feisbuke grupės narys pranešė, kad naują kūrinio versiją gerbėjai jau gali vėl išgirsti „Youtube“. Vaizdo įraše nebeliko Jazzu nuotraukų, paliktos tik komentarų iškarpos.



Grupės narys tikino, nuo vasario pradžios tokie trumpi kūriniai turėtų pasirodyti kartą per savaitę.

Primename, kad necenzūrinių neva Jazzu rašytų komentarų skandalas įsiplieskė po jos naujos dainos „Wild“ pristatymo.