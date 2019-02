Geriausia Estijos metų grupe tituluoti atlikėjai atvyksta į Lietuvą

Jau rytoj į Lietuvą atvykstanti viena populiariausių Estijos grupių „Ewert and the Two Dragons“ džiaugiasi klausytojų palaikymu – į vasario 8 dieną gyvos muzikos klube „Tamsta“, Vilniuje įvyksiantį naujausio grupės albumo „Hands Around the Moon“ liko vos dvidešimt bilietų.