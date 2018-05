Kitais metais „Eurovizija“ vyks Izraelyje

Antrą vietą dainų konkurse užėmė Kipras, trečią – Austrija.

Izraelis

Kipras

Austrija

Vokietija

Italija

Čekija

Švedija

Estija

Danija

Moldova

Albanija

Lietuva

Prancūzija

Bulgarija

Norvegija

Airija

Ukraina

Nyderlandai

Serbija

Australija

Vengrija

Slovėnija

Ispanija

Jungtinė Karalystė

Suomija

Portugalija

Iš šalių komisijų 12 taškų gavome iš Kroatijos, 10 – iš Estijos ir Bulgarijos, 8 iš Šveicarijos. Mažieji balsai Lietuvai atkeliavo iš Baltarusijos ir Vengrijos komisijų 5, iš Olandijos – 7, Portugalijos – 6, Gruzijos – 2, Rusijos – 3, Latvijos ir Vokietijos– 4, Rumunijos - 6, Čekijos – 1 taškas, Norvegijos – 3, Australijos – 3, Lenkijos – 1. Iš 43 balsavusių šalių komisijos mumis pastebėjo 17. Po komisijos balsų mes likome 11-oje vietoje.

Lietuvos komisijos balsus paskelbė LRT laidų vedėja Eglė Daugėlaitė. 12 balsų atiteko Austrijos atlikėjui.

Lietuvos žiūrovai 1 balą skyrė Izraeliui, 2 balus skyrė Vokietijai, 3 – Austrijai, 4 balus – Švedijai, 5 balus skyrė Prancūzijai, 6 balus skyrė, Kiprui – 7 balus, Italijai – 8 balus, Čekijai – 10 balų, Danijai – 12 balų.

Po žiūrovų balsavimo buvome pakilę iki septintos vietos, tačiau vėliau nusileidome iki 12-os, kuri ir buvo galutinė I. Zasimauskaitės pozicija „Eurovizijoje“.

Žiūrovų balsai nulėmė pusę rezultato, o kitą pusę sudarė kiekvienos šalies profesionalios komisijos balsai. Lietuviškoje komisijoje buvo kompozitorius ir muzikos prodiuseris Lauras Lučiūnas, dainininkai Leonas Somovas ir Jurga Šeduikytė, reklamos vadybininkė ir dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė bei kompozitorius Mindaugas Urbaitis.

Šiųmetinė konkurso scena - pati didžiausia Europoje. Joje pasirodė visame pasaulyje žinomi atlikėjai, tokie kaip Madonna, Enrique Iglesias ir kiti.

„Eurovizijos“ konkursą atidarė vienos populiariausių fado – Portugalijos dainavimo stiliaus – atlikėjos Ana Moura ir Mariza.

Šį vakarą žiūrovai išvydo Ukrainos, Ispanijos, Slovėnijos, Lietuvos, Austrijos, Estijos, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Serbijos, Vokietijos, Albanijos, Prancūzijos, Čekijos, Danijos, Australijos, Suomijos, Bulgarijos, Moldovos, Švedijos, Vengrijos, Izraelio, Olandijos, Airijos ir Kipro šalių atlikėjus.

I. Zasimauskaitė su daina „When We`re Old“ pasirodė ketvirta.

Šiais metais vyksta jau 63-oji „Eurovizija“, o antrajame pusfinalyje Norvego Alexanderio Rybako nuskambėjęs kūrinys „That`s How You Write a Song“ buvo iš viso 1500 konkurso daina.

Paskelbta, kelintą vietą I. Zasimauskaitė užėmė per pirmąjį pusfinalį

Po „Eurovizijos“ finalo paaiškėjo, kelintą vietą šalys užėmė pusfinaliuose. Pirmajame pusfinalyje pasirodžiusi Lietuvos atstovė Ieva Zasimauskaitė antradienį užėmė 9 vietą.

Iš kiekvieno pusfinalio į finalą iš viso pateko 10 šalių.

1 vietą pirmajame pusfinalyje užėmė Izraelio atstovė Netta, antrą – Eleni Foureira iš Kipro, trečią – čekas Mikolasas Josefas. Paskutinė iš dešimtuko – Suomijos atstovė Saara Aalto.

Didžiajame „Eurovizijos“ finale dalyviai pasirodė tokia tvarka:

Ukrainai atstovaujantis MELOVIN su daina „Under The Ladder“

Pirmasis į sceną žengia Ukrainos atstovas MELOVIN. „Niekas kitas, tik tu gali save uždegti ir veikti. Turi padaryti sprendimą ir būti drąsus“, – dainuoja 21 metų atlikėjas MELOVIN, savo slapyvardį susigalvojęs sudėlioti iš angliško Helovino pavadinimo ir anglų dizainerio Alexanderio McQuenno vardo.

Dainininkas prieš dalyvaudamas „Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje daug kartų bandė patekti į televizijos dainų konkursus, tačiau sėkmė aplankė tik 2015 m., laimėjus „X faktorių“ Ukrainoje.

MELOVIN ne tik susikūrė konkursinę dainą, bet ir režisavo savo pasirodymą scenoje, o jam padėjo 2016 m. laimėtojos Jamalos choreografas.

Dainininkas iš Ukrainos pasirodymą užbaigė įspūdingu ugnies šou, o muzikologas D. Užkuraitis teigė, kad ukrainiečio vienas pasirodymas kainavo tiek, kiek visa Lietuvos nacionalinė „Eurovizijos“ atranka.

Ispanijai atstovaujantis duetas Amaia ir Alfredas su daina „Tu Cancion“

Kaip teigė muzikologas D. Užkuraitis, šie atlikėjai – tiesioginiai I. Zasimauskaitės konkuretai, dėl savo dainos stilistikos panašumo.

Nors dainą parašė ne patys, atlikėjai įsitikinę, kad daina „Tu Cancion“ puikiai perteikia įsimylėjimo jausmą.

A. Romero mokytis groti pianinu pradėjo dar ankstyvoje vaikystėje, būdama vos šešerių, studijuodama Pablo Sarasateso muzikos konservatorijoje. Jos balsas – unikalus, skambantis šviežiai ir manieringai. Ją įkvepia „The Beatles“, Rosalia, Silvia Perez Cruz ir argentiniečių grupė „El Mato a Un Policia Motorizado“.

Barselonoje gimęs A. Garcia aistrą muzikai jaučia nuo vaikystės. Jis yra ir talentingas dainų autorius, jau spėjęs išleisti tris albumus. Šiuo metu A. Garcia derina muzikos ir audiovizualinės komunikacijos studijas Katalonijos universitete.

Slovėnijai atstovaujanti Lea Sirka su daina „Hvala, ne“

Slovėnės daina žiūrovus galėjo suklaidinti, nes dainos viduryje netikėtai nutrūko muzika ir dainininkė pradėjo dainuoti a cappella kartu su arenoje esančiais žmonėmis. Tačiau visa tai - tik gerai apmąstyta pasirodymo dalis. Netrukus muzika pagarsėjo ir pasirodymas buvo užbaigtas taip pat stipriai, kaip ir pradėtas.

Dvi dukras auginanti 28 metų L. Sirk motinystę derina su muzikine karjera ir jau tris kartus bandė patekti į „Eurovizijos“ didįjį konkursą – trečiasis buvo laimingas. Muzikuoti pradėjo dar vaikystėje, o 2005-aisiais buvo apdovanota kaip daug žadantis jaunasis talentas tarptautiniame konkurse.

Ne naujokė ji ir didžiosios „Eurovizijos“ scenoje: L. Sirk konkurse dukart dalyvavo kaip pritariančioji vokalistė. 2014-aisiais ji lydėjo Tinkarą Kovač į Kopenhagą, o 2016-aisiais į sceną Stokholme lipo kartu su ManuElla. Lisabonoje dainininkė atliko dainą „Hvala ne!“, kurią parašė kartu su Tomy DeClerque.

Lietuvai atstovaujanti Ieva Zasimauskaitė su daina „When We‘re Old“

Atėjo laikas mūsų šalies atstovei – I. Zasimauskaitė į didžiąją „Eurovizijos“ sceną žengia su Vytauto Bikaus kurta daina „When We`re Old“. Lietuvai iki šiol dar niekada nebuvo progronuozama tokia aukšta vieta – pasak lažybų kontorų, I. Zasimauskaitė pateks į favoritų penketuką. Po pasirodymo I. Zasimauskaitė LRT.lt portalui teigė, kad visi labai jaudinasi, o tie kurie dainavo, jaudinasi, ar už juos balsuos.

Scenoje kartu su dainininke pasirodė ir jos vyras Marius, tačiau atlikėja paneigė mitą, kad daina skirta jos vyrui – iš tikrųjų daina skirta visiems mylintiems, nes meilė – universali kalba. D. Užkuraitis pripažino, kad su šita daina visada yra viskas gerai. Kolegė Gerūta Griniūtė pridūrė, kad po I. Zasimauskaitės dainos visada sunku kalbėti.

Austrijai atstovaujantis Cesaris Sampsonas su daina „Nobody But You“

Austrijos atstovui didžioji „Eurovizijos“ scena nėra naujiena – kaip pritariantysis vokalistas jis konkurse pasirodė 2016 ir 2017 m. Didžiąją karjeros dalį C. Sampsonas dirbo už scenos ribų, buvo kompozitorių bei muzikos prodiuserių grupės „Symphonix International“ narys. Kaip teigė atlikėjas, šiais metais pristatyta eurovizinė daina – dalis jo širdies ir gyvenimo istorijos.

Estijai atstovaujanti Elina Nečajeva su daina „La Forza“

Baltijos sesutę Estiją pristatys operos solistė E. Nečajeva, kuri „Eurovizijoje“ pasirinko dainuoti italų kalba. Pasak dainininkės, italų kalba geriausiai atsiskleidžia klasikinis vokalas ir ja lengva dainuoti. Vienas svarbiausių pasirodymo išskirtinumų – įspūdinga 52 kv. m. suknele su atsispindinčiomis video projekcijomis.

Lažybininkai estų atlikėjai žada aukštą antrą vietą, o pati dainininkė tikisi, kad po jos pasirodymo žmonės pradės dažniau lankytis klasikinės muzikos koncertuose.

Norvegijai atstovaujantis Alexanderis Rybakas su daina „That’s How You Write a Song“

A. Rybakas jau karta laimėjo „Eurovizijos“ konkursą – prieš devynerius metus jis sulaukė didžiausio kada nors konkurse buvusio palaikymo ir surinko 387 taškus iš šalių dalyvių balsavimo. Šį kartą dainininkas visą Europą prie ekranų prikaustančiame konkurse klausytojus bandė užburti pozityvia melodija ir šokti verčiančiu ritmu, tačiau nepamiršo ir smuiko, kuriuo atliko solo partiją.

Lažybų punktų statistikos puslapio Oddschecker.com duomenimis, Norvegija patenka į galimų dainų laimėtojų dešimtuką, tad po devynerių metų į „Eurovizijos“ muzikos ringą sugrįžęs A. Rybakas yra rimtas konkurentas.

Portugalijai atstovaujanti Claudia Pascoal su daina „O Jardim“

Portugalijos atstovė C. Pascoal muzikuoja nuo 15 metų, o karjerą pradėjo kaip gatvės muzikantė. Dainininkė taip pat yra vedusi paauglių pokalbių laidą „Curto Circuito“. Be to, du kartus dalyvavo ir savo šalyje rengiamuose muzikiniuose projektuose – 2017-aisiais pateko tarp finalininkų. Atlikėja pasakojo, kad turi sukūrusi jau visą albumą, tačiau kol kas neturi pinigų tam, kad jį išleistų.

Kūrinį „O Jardim“ parašė atlikėjai scenoje akomponuojanti Isaura, kuri yra sukūrusi nemažai Portugalijoje populiarių dainų, o šiuo metu ji darbuojasi ties nauju albumu.

Jungtinei Karalystei atstovaujanti SuRie su daina „Storm“

Jungtinės Karalystės atstovės pasirodymą sutrukdė netikėtai į sceną įbėgęs žmogus, kurį buvo bandoma sustabdyti didelėmis apsauginių pajėgomis. Dainininkė trumpam nustojo dainuoti, tačiau netrukus vėl pradėjo, kai žmogus buvo patrauktas iš scenos. D. Užkuraitis tikino, kad SuRie bus leidžiama pakartoti pasirodymą.

SuRie savo pseudonimą sukūrė sudėjusi savo tikruosius vardus – Susanna ir Marie. Atlikėja mokėsi klasikinio dainavimo Londono Karališkojoje muzikos akademijoje, o karjerą pradėjo ankstyvame amžiuje. Kūrybingoji SuRie dažnai rašydavo trumpas istorijas, poeziją ir dainų žodžius, o tai ilgainiui virto dainų kūrimu.

Atlikėjos eurovizinė kelionė prasidėjo dar 2015-aisiais, tais metais ji pasirodė kaip pritariančioji vokalistė ir šokėja belgo Loico Notteto pasirodyme „Rhythm Inside“. Belgijos atstovas tais metais užėmė ketvirtąją vietą.

SuRie jau yra klausęsis ir Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos atstovas princas Charlesas. Taip pat ji kaip pritariančioji vokalistė yra dainavusi su Chrisu Martinu ir Willu Youngu.

Serbijai atstovaujantys „Sanja Ilić & Balkanika“ su daina „Nova Deca“

Nacionalinė atranka Serbijoje šiemet buvo surengta po devynerių metų pertraukos. Grupės lyderis Sanja Ilicius sėkmės sulaukė gana anksti, kai jo kūrinius ėmė dainuoti garsiausi Balkanų šalių atlikėjai.

1998-aisiais S. Ilicius sukūrė grupę „Balkanika“, kurios nariai groja senaisiais Balkanų muzikos instrumentais, o jų skambesį derina su moderniuoju poproku. Pastaraisiais metais grupė koncertavo visame pasaulyje, pradedant Rusija ir baigiant JAV, įskaitant ir Šiaurės Korėją.

Vokietijai atstovaujantis Michaelis Shultas su daina „You Let Me Walk Alone“

28-erių dainininkas M. Schulte savo muzikinę karjerą pradėjo 2007-aisiais. Atlikėjas „Youtube“ kanale dalijosi perdainuotais kūriniais – sulaukė ne tik gausybės peržiūrų, bet greitai subūrė ir gerbėjų ratą. Kol kas M. Schulte yra išleidęs tris solinius albumus, o ketvirtasis pasirodys šių metų gegužę.

Šis kūrinys – labai asmeniškas pačiam M. Schulte. Dainininkas kalba apie jausmus bei išgyvenimus po to, kai būdamas paauglys neteko tėvo. Tačiau dabar, prabėgus 13 metų po nelaimės, jis jaučiasi kur kas stipresnis.

Albanijai atstovaujantis Eugentas Bušpepas su daina „Mall“

Šių metų „Eurovizijoje“ Albanijai atstovaus 34 metų roko muzikantas Eugentas Bušpepas. Atlikėjas jau 12 metų aktyviai koncertuoja įvairiuose naktiniuose klubuose ir baruose, yra pelnęs Geriausio Albanijos atlikėjo apdovanojimą. Dainininkas tikino, kad nemėgsta filmuotis vaizdo klipuose ir aukštomis natomis klausytojus mieliau stebina gyvo garso koncertuose. Roko dainą „Mall“ sukūrė pats E. Bušpepas ir atliko ją gimtąja albanų kalba.

Prancūzijai atstovaujantis duetas „Madame Monsieur“ su daina „Mercy“

Prancūzų dainą „Mercy“ įkvėpė Viduržemio jūroje iš skęstančio pabėgėlių laivo išgelbėto kūdikio Mercy (Mersi) likimas.

Duetas „Madame Monsieur“ – 29 metų Emilie Satt ir 35 metų Jeanas-Karlas Lucasas – kaip tik repetavo studijoje, kai išvydo ką tik gimusios Mercy nuotrauką socialiniame tinkle „Twitter“.

„Mus labai sujaudino ši istorija; norėjome tuos jausmus perteikti muzika, jie mus įkvėpė“, – sakė atlikėjai naujienų agentūrai AFP.

Čekijai atstovaujantis Mikolas Josefas su daina „Lie To Me“

Vienam „Eurovizijos“ favoritų laikomam Čekijos atstovui M. Josefui kelias iki konkurso finalo nebuvo lengvas – per repeticiją patirta nugaros trauma pridėjo nerimo dėl sveikatos. Tačiau atlikėjas sugebėjo greitai atsistatyti ir scenoje atliko salto, kuris per repeticijas ir sukėlė traumą.

M. Josefas scenoje pasirodo su kuprine – buvo tikimasi, kad per finalą intriga bus išaiškinta, ką jis joje nešiojasi. Deja, bet paslaptis liko neatskleista.

Danijai atstovaujantys „Rasmussen“ su daina „Higher Ground“

Danija į didžiausią Europos muzikinį konkursą išsiuntė 33 metų atlikėją Joną Flodagerį Rasmusseną kartu su keturiais pritariančiaisias vokalistais.

Konkursinė danų daina „Higher Ground“ buvo įkvėpta vikingo Magnuso Erlendssono istorijos. Vikingas atsisakė kovoti 1098 m. vykusiame mūšyje, nes buvo įsitikinęs, kad tai – beprasmis smurtas. Jis nepakluso tuomečiam valdovui ir elgesio kodeksui dėl savo įsitikinimų. Būtent šios vertybės atsispindi dainoje „Higher Ground“ – svarbu išmokti įsiklausyti ir toleruoti vieniems kitus, o konfliktus spręsti taikiai.

Australijai atstovaujanti Jessica Mauboy su daina „We Got Love“

Australija išsirinko atlikėją, kuri didžiausio Europos dainų konkurso sceną išbandė jau prieš ketverius metus – tą kartą dainininkė savo šaliai atstovavo tik svečio teisėmis ir taip bandė įrodyti, kad Australija yra verta dalyvauti Senojo žemyno dainų konkurse.

Šiais metais J. Mauboy į „Euroviziją“ grįžta kaip dalyvė su daina „We Got Love“. Nors gal ir ne visiems žinoma, J. Mauboy laikoma viena geriausių Australijos atlikėjų. Muzikinę kelionę ji pradėjo 2006-aisiais, kai, būdama 16 metų, laimėjo dainų konkursą „Australian Idol“. Nuo tada J. Mauboy išleido penkis geriausiųjų dešimtuką pasiekusius albumus.

J. Mauboy turėjo galimybę keliauti ir dainuoti kartu su įžymiausiais pasaulio atlikėjais: Beyonce, Pitbulliu, Flo Rida, Snoop Dog bei Ricky Martinu. Gyvus dainininkės pasirodymus stebėjo buvęs JAV prezidentas Barackas Obama, JAV televizijos žvaigždė Oprah Winfrey bei amerikiečių komikė bei laidų vedėja Ellen DeGeneres.

Suomijai atstovaujanti Saaro Aalto su daina „Monsters“

Stiprus balsas ir įspūdingas krytis nuo pakylos tiesiai į šokėjų rankas – tokios buvo ryškiausios suomės Saaro Aalto pasirodymo detalės.

Po dviejų nesėkmingų kartų Eurovizijos atrankoje suomei Saaro Aalto nacionalinis transliuotojas be atrankos pasiūlė tapti atstove konkurse. Atlikėja prisimena, kad sėkmė nusišypsojo 2016 m., kai ji užėmė antrąją vietą Didžiosios Britanijos „X faktoriuje“.

Dainos „Monsters“ kūrybinėje grupėje dalyvavo ir Linnea Deb su Joy Debu, kurie 2015 m. parašė Mansui Zelmerlowui pergalę atnešusią dainą „Heroes“.

Bulgarijai atstovaujanti grupė „EQUINOX“ atliko dainą „Bones“

Didžioji „Eurovizijos“ scena šiai grupė – pirmasis pasirodymas kartu. Grupės vokalistė Zhana Bergens 2013 m. tapo Bulgarijos „X faktoriaus“ nugalėtoja, o grupė „Equinox“ susikūrė specialiai konkursui. Kartu su Z. Bergens į sceną lipo bulgarų dainininkai Vladas Michailovas ir Georgi Simeonovas ir du amerikiečių atlikėjai Johnny Manuelis bei Trey Campbellas.

Moldovai atstovaujantys „DoReDoS“ su daina „My lucky day“

Trys atlikėjai susitiko gimtajame Rybnitsos mieste ir subūrė grupę „DoReDoS“. Pasirodyme buvo pasakojama apie meilės trikampį, o tiksliau – šešiakampį, nes scenoje dalyvavo tris poras imituojantys atlikėjai.

Įdomu tai, kad eurovizinę dainą atlikėjams sukūrė rusų žvaigždė Filipas Kirkorovas.

Švedijai atstovaujantis Benjaminas Ingrosso su daina „Dance You Off“

Švedijoje gimęs itališkų šaknų turintis 20-metis B. Ingrosso greitai surado savo vietą muzikos industrijoje – pats pianinu ir gitara groti išmokęs atlikėjas visą savo vaikystę leido lavindamas muzikinį talentą. Ir tai atsipirko – būdamas devynerių, jis įrašė pirmąjį savo auksinį hitą.

Šiuo metu B. Ingrosso yra vienas populiariausių Švedijos popatlikėjų. „Spotify“ platformoje jo dainos perklausytos 25 mln. kartų, jis gali pasigirti ir platininiu bei auksiniais singlais.

Vengrijai atstovaujanti grupė AWS su daina „Viszlát Nyár“

Vengrų atlikėjai teigė, kad ši daina yra apie netektį, kuri palietė ir vieną iš grupės narių – tėvą praradusį vokalistą. „Niekas nėra tam pasiruošęs ir tik vėliau supranti, kad reikia su tuo susitaikyti. Tai tema, apie kurią nemalonu, bet reikia kalbėti. Neturėtume bijoti“, – taip dainuoja grupė AWS, įkurta 2006 m.

Tai – viena geidžiamiausių gyvai metalą grojančių grupių Vengrijoje. AWS 2006 m. sukūrė grupelė paauglių, kurie šiandien gali pasidžiaugti didžiule sėkme – daugiau nei 12 metų intensyvių gastrolių po Vengriją ir užsienio šalis.

AWS pasižymi energingais ir įvairiapusiškais pasirodymais, jungiančiais metalo, psichodelinio roko, alternatyvaus ir postroko stilius. Ši žanrų gausa, kaip teigia patys atlikėjai, yra pagrindinis įrankis, leidžiantis išreikšti platų emocijų spektrą – nuo pykčio iki stipraus džiugesio.

Izraeliui atstovaujanti Netta su daina „Toy“

Toliau į sceną žengė šių metų viena didžiausių favoričių laikoma Izraelio atstovė Netta Barzilai. Izraelietei ilgą laiką iki konkurso finalo buvo prognozuojama pirma vieta ir tik po po pirmojo pusfinalio pasirodymo nusileido Kipro atstovei – dabar spalvingam ir triukšmingam pasirodymui numatoma antroji vieta.

Nacionalinį konkursą Netta laimėjo atlikusi savo kraštietės Izar Cohen kūrinį „A Ba Ni B“, kuris 1978 m. Izraeliui pelnė „Eurovizijos“ nugalėtojo titulą. 25-erių atlikėja jau susilaukė didelio žiniasklaidos dėmesio dėl unikalios išvaizdos ir išskirtinio muzikos stiliaus.

Olandijai atstovaujantis Waylonas su daina „Outlaw In 'Em“

Waylono pseudonimą pasirinkęs Willemas Bijkerkas – prieš ketverius metus itin sėkmingai „Eurovizijos“ dainų konkurse pasirodęs atlikėjas – šįmet vėl atstovavo Olandijai.

Waylono kūrinys „Outlaw In `Em“ yra odė jo paties autentiškumui, taip pat – daugeliui jo herojų, kurie drįso būti išskirtiniai. Jis užaugo su muzikos industrijos maištautojų – Freddie Mercury, Jameso Browno, Waylono Jenningso ir Johnny Casho – atliekamais kūriniais.

Airijai atstovaujantis Ryanas O`Shaughnessy atliko dainą „Together“

Airijos – „Eurovizijos“ šalies rekordininkės pagal laimėjimų skaičių – atstovas Ryanas O‘Shaughnessy didžiojoje scenoje atsidūrė po dešimties metų vaidybos patirties.

Dainoje pasakojama istoriją apie meilę tarp dviejų žmonių, o scenoje ją įkūnija du vyriškosios lyties šokėjai. Būten dėl airio pasirodymo Europos transliuotojų sąjunga neleido Kinijos „Mango TV“ transliuoti finalo, nes šis transliuotojas per antradienio pusfinalį Airijos pasirodymo metu neparodė dviejų vyrų romantiško šokio ir užtamsino auditorijoje buvusias vaivorykštės spalvų vėliavas.

Pats dainininkas tikisi, kad kūrinys primins tuos laikus, kai prieš 20 metų airių grupė „Rock ‘n‘ Roll Kids“ su nostalgiško skambesio daina konkurse užėmė pirmą vietą.

Kiprui atstovaujanti Eleni Foureira atliko dainą „Fuego“

„Eurovizijos“ Beyonce – tokiais skambiais palyginimais vadinama šių metų „Eurovizijos“ favoritė Eleni Foureira. Iki pat pusfinalio pasirodymo šiai šaliai nebuvo prognozuojama aukšta vieta lentelėje, tačiau uždegantis pasirodymas ir dainininkės talentas šokti bei dainuoti vienu metu nepaliko abejingų.

Atlikėja E. Foureira bendradarbiaudama su užsienio kūrėjais, tokie kaip Danas Balanas, sukūrė kelis tarptautiniais hitais tapusius kūrinius. Dainininkė Graikijoje žymi ne tik dėl savo balso, bet ir šokio sugebėjimų.

Italijai atstovaujantys Ermalas Metas ir Fabrizio Moro su daina „Non Mi Avete Fatto Niente“

Dainoje „Non Mi Avete Fatto Niente“ paliečiama itin skaudi šių laikų tema – kalbama apie karus visame pasaulyje, teroristų atakas Europoje ir Artimuosiuose Rytuose. Kūrinys buvo parašytas po Mančesterio arenos sprogimo.

E. Meta – vienas sėkmingiausių pastarojo dešimtmečio muzikos autorių Italijoje. Per pastarąjį penkmetį jo kišenėje atsidūrė jau aštuoni platininiai ir septyni auksiniai įrašai. 2016-aisiais net septynios jo dainos buvo tarp grojamiausių radijo stočių kūrinių.

F. Moro pirmąsias dainas rašyti ir aranžuoti pradėjo dar būdamas paauglys. Pirmosios sėkmės jis sulaukė 2007-aisiais, dalyvaudamas Sanremo festivalyje su daina „Pensa“, kuri jam pelnė pirmąją vietą scenos naujokų kategorijoje. Netrukus po to jis išleido trečiąjį savo albumą tuo pačiu pavadinimu, kuris netrukus tapo auksiniu.