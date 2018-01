E. Jennings traukiasi iš „Eurovizijos“

Moteris prisipažino apie šį savo poelgį galvojusi ilgai. "Taip, turiu puikią dainą. "The Truth" man labai daug reiškia. Parašiau ją, kai laukiausi savo dukters, kuriai ką tik suėjo 7 mėnesiai. Tai ryški daina ir ji puikiai tinka "Eurovizijai". Jeigu taip nesijausčiau, tikrai nebūčiau norėjusi dalyvauti šiame konkurse. Bet aš nusprendžiau iš jo pasitraukti. Jei atvirai, tiesiog nebenoriu iš naujo veltis į tą žaidimą", – socialiniame tinkle "Facebook" rašė moteris.

Metų moterimi išrinkta dainininkė tikina esanti patyrusi, mat jau teko dalyvauti šiame konkurse ir atstovauti Lietuvą ir sekėsi jai neblogai. "Ir vien nuo tos minties, kad man ir vėl, tarsi mokinukei reikėtų stovėti toje scenoje, klausytis komisijos komentarų, kyla nemalonūs jausmai. Sakau su visa pagarba, tačiau dauguma jų kur kas mažiau nei aš turi patirties "Eurovizijoje", dainavime ar dainų kūrime, – savo pasirinkimą aiškina moteris. – Aš neprieštarauju komisijai iš esmės, pati esu buvusi jos nare. Tačiau nuoširdžiai manau, kad tas formatas turi gerbti kiekvieną jame dalyvaujantį."

Jei atvirai, tiesiog nebenoriu iš naujo veltis į tą žaidimą.

"Po šou naršiau "Facebook", mačiau visų tų "ekspertų" komplimentus patiems sau už tai, kad atsikratė šiukšlių, atvirai sakė, ką galvojo, plekšnojo vienas kitam per nugarą ir glostė savo ego. Kai dauguma jų niekada: a) nėra parašę dainos b) nėra parašę hito c) nėra net arti buvę prie pasirodymo "Eurovizijoje". Negaliu atsistebėti jų tulžimi", – rašė E. Jennings. Dainininkė prisiminė, kad jai vykus į šį konkursą, komisija taip pat dalyvavo, tačiau verdiktas buvo priimtas be kamerų. Atlikėjai tiesiog pristatė savo dainą ir viskas, o dabartinis konkurso formatas moteriai nėra priimtinas.

"Tikiuosi, kad komisijos nariai įvertins savo poziciją ir elgsis, kaip priklauso. Parodys konstruktyvią kritiką, empatiją ir supratingumą. Svarbu ne tik ką tu sakai, bet kaip tu tai sakai. Jei kas norite pabandyti dalyvauti su daina "The Truth" – prašom. Visiems dalyvaujantiems linkiu didžiausios sėkmės!", – rašė atlikėjo Jurgio Didžiulio žmona.