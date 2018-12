E. Čekuolienė: supratau, kiek nedaug turiu laiko

Pastarieji metai daug ką pakeitė poros gyvenime. „Aš supratau, kad Kūčios yra tokia vieša išpažintis savo giminei bei artimiesiems“, – teigia E. Čekuolienė, neseniai patyrusi itin sunkų gyvenimo periodą. Šiemet ji netikėtai sužinojo apie klastingą ligą. Psichologė neslepia – išgirsta diagnozė išgąsdino tiek ją pačią, tiek Algimantą. Tačiau šiandien apie ligą Edita stengiasi kalbėti be kruopelės savigailos. „Tai vėžys, ne paslaptis. Jis buvo pakankamai išplitęs, ketvirta stadija. Esu dėkinga gydytojams, kitiems pagalbininkams, artimiesiems, kurie viską darė, kad mane ne tik palaikytų, bet padėtų mano stiprybei suprasti, kas aš esu ir kodėl taip man atsitiko. Aš labai greitai supratau, kiek nedaug turiu laiko. Suvokiau, jog gavau gyvenimo pamoką“, – atvirai kalba E. Čekuolienė.

A. Čekuolio žmona viltingai žiūri į ateitį. „Džiaugiuosi, jog gavau tik pastuksenimą, manau, iš karto po Kūčių sužinosiu, jog esu sveika“, – sako Edita.

Kūčių diena Čekuoliams – ypatinga. Algimantas ir Edita, susituokę prieš dvidešimt metų, šiandien abu šypsodamiesi prisimena, kad įteisinti savo santykius pasirinko Kūčių dieną – esą dėl ilgamečio televizijos laidų vedėjo populiarumo. Tą kartą nė vienas žurnalistas nesužinojo apie įvykusias slaptas Čekuolių vestuves. Ir kiekvienų Kūčių vakarienės metą Algimantas ir Edita pirmiausia pasveikina vienas kitą sutuoktuvių proga.

Sutuoktiniai prisipažįsta, jog per dvidešimt santuokos metų neprireikė gesinti šeimos gaisrų. Ir nors jųdviejų santykiuose dominuoja ironija, viską valdo pagarba vienas kitam. Jau nieko nebestebina, kad vienas į kitą Čekuoliai kreipiasi „Jūs“. Be to, Algimantas tikina, metams bėgant keičiasi ir sutuoktinių vaidmenys šeimoje. „Aš noriu pasakyti jaunavedžiams, jog visada pirmus metus vyras bus „gaspadorius“ namuose. Antrus, trečius dar būsi namų šeimininkas, bet kuo toliau, tuo labiau žmona perims valdžią į savo rankas. Aš truputį pabandau su Edita ginčytis, bet nustoju“, – sako A. Čekuolis.

Šį rudenį atšventęs 87-ąjį gimtadienį, žurnalistas su šypsena kalba apie savo amžių. „Viduje esu jaunas, kaip velnias“, – šypsosi televizijos legenda.

Apie sunkius ir lengvus laikus, užklupusias negandas, pozityvumą ir artėjančias Kūčias bei Čekuolių šeimos ritualus ir sėkmingos santuokos paslaptį – laidoje „Stilius“ gruodžio 22 d. 19.30 val. per LRT televiziją ir portale LRT.lt. Vedėja Violeta Baublienė.