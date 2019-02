Britų žiniasklaida peikia švaistūniškas M. Meghan kūdikio sutiktuves JAV

Pavasarį mažylio susilaukti turinti Sasekso kunigaikštienė ketvirtadienį grįžo į Jungtinę Karalystę, pasidžiaugusi vakarėliu su savo draugais iš garsenybių pasaulio, kaip rašo žiniasklaida, „brangiausiuose JAV viešbučio apartamentuose“.

Manhatane esančiame viešbutyje „Mark Hotel“ vykusį pobūvį, per kurį būsimajai mamai svečiai įteikė brangių dovanų, vedė teniso superžvaigždė Serena Williams (Serena Viljams). Šventėje dalyvavusiems žymiems svečiams, tarp kurių buvo ir Amal Clooney (Amal Kluni) – Holivudo aktoriaus George'o Clooney (Džordžo Klunio) žmona ir žmogaus teisių advokatė – koncertavo arfininkė, rašoma spaudoje.

Nors ši pramoga nei M. Markle, nei britų mokesčių mokėtojams nekainavo nė penso, laikraštis „The Times“ penktadienį išspausdino gana kritišką straipsnį su antrašte: „Meghan švaistūniška kūdikio sutiktuvių šventė Niujorke sukėlė pasipiktinimo bangą.“

Jame rašoma, kad šis vizitas davė pradžią „diskusijoms apie išlaidavimą, stilių ir skrydžio per Atlantą privačiu lėktuvu poveikį aplinkai“, o taip pat sulaukė aplinkosaugininkų grupės „Friends of the Earth“ kritikos.

Laikraštis taip pat citavo kelis komentarus, paskelbtus „supermamyčių“ svetainėje „Mumset“. Vieno jų autorius rašė „pasišlykštėjęs, kaip ji degina pinigus“.

„Kai kuriems britams pati kūdikio sutiktuvių šventė – amerikietiškas importas – atrodo netinkama“, – rašo „The Times“.

Dešiniosios pakraipos dienraščio „The Daily Mail“ apžvalgininkė Jan Moir (Džen Muar) retoriškai klausia, ką reiškia kunigaikštienės „prabangi kelionė“ karalienei Elizabeth II (Elzbietai II).

„Ar gali vadintis tarptautine humaniste ir leisti surengti daugiau nei 300 tūkst. svarų kainuojančias sutiktuves savo dar negimusiam, bet jau dabar pasakiškai privilegijuotam kūdikiui?“ – stebėjosi žurnalistė.

Tuo metu „The Daily Telegraph“ – laikomas mėgstamiausiu karalienės kas rytą skaitomu laikraščiui – pranešė, kad amerikietiškas vakarėlis savo „spindesiu“ galbūt net „pranoko“ praėjusių metų M. Markle ir princo Harry vestuves.

„Persekiojama ir juodinama“

37 metų M. Markle po kelių karališkųjų rūmų darbuotojų atleidimo buvo britų žiniasklaidos praminta „sunkiąja kunigaikštiene“.

Po šių įvykių paviešinimo Holivudo žvaigždė G. Clooney pareiškė, kad M. Markle yra „persekiojama ir juodinama“, panašiai kaip Harry motina princesė Diana.

Artimas Meghan ir jos vyro princo Harry (Hario) draugas G. Clooney praėjusį mėnesį interviu australų žurnalui WHO perspėjo dėl „istorijos kartojimosi“, žiniasklaidai vis daugiau dėmesio skiriant pirmagimio besilaukiančiai karališkajai porai.

Šią savaitę M. Markle užsistojo dar viena garsenybė – JAV popmuzikos superžvaigždė Beyonce (Bejonsė).

Pasauliui minint JAV afroamerikiečių istorijos mėnesį dainininkė savo tinklaraštyje išreiškė pagarbą buvusiai amerikiečių aktorei, įvertindama, kad ji įnešė „daug juodaodžių tradicijų į savo karališkas vestuves“.

„Jiedu su princu Harry toliau skatina dialogą tarp rasių – ir arti, ir toli“, – pridūrė ji.

Didžiosios Britanijos vyriausybės prašymu šį savaitgali karališkoji pora turėtų vykti trijų dienų vizito į Maroką. Tai būtų pirmas britų karališkosios šeimos poros vizitas nuo 2011 metų, kai ten viešėjo princas Charlesas (Čarlzas) su sutuoktine Camilla (Kamila).

Karalienė Elizabeth II pirmą ir paskutinį kartą šioje Šiaurės Afrikos valstybėje lankėsi 1980 metais. Dėl virtinės organizacinių klaidų ši kelionė buvo praminta „pragariška kelione“, rašo britų žiniasklaida.