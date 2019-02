Bilietų kainos į „Eurovizijos“ dainų konkursą Tel Avive atima žadą

Bilietai į „Eurovizijos“ dainų konkursą Tel Avive, Izraelio duomenimis, bus daug brangesni nei per 2018-aisiais Lisabonoje vykusį konkursą. Už bilietą į finalą teks pakloti nuo 280 iki 490 eurų, antradienį pranešė už transliaciją atsakinga televizijos stotis KAN. Portugalijoje kainos buvo nuo 35 iki 299 eurų.

Daugybė „Eurovizijos“ fanų tviteryje su grotažyme „#Eurovision“ kritikavo aukštas kainas. „Jie išprotėjo ar ką? (...) Aš sakau aiškų „ne“, - rašė vienas. „Beprotybė. Kiek žmonių dėl šių kainų negalės stebėti renginio?“ - klausė kitas.

KAN atstovė kol kas neatsakė į klausimą, kada prasidės bilietų pardavimas. Pasak laikraščio „Jerusalem Post“, startas gali būti duotas dar vasarį.

„Eurovizijos“ atstovė Izraelyje nenorėjo komentuoti priežasčių, kodėl bilietų kainos tokios aukštos. Tačiau KAN pernai ne kartą kritikavo Izraelio vyriausybę, kad ši nesilaiko savo pažadų dėl konkurso finansavimo.

„Jerusalem Post“, be to, rašo, kad dėl didelės scenos iš pradžioje numatytų 10 000 sėdimų vietų liks tik 7 300. Dėl to įrengta VIP zona su dar 1 500 sėdimų vietų. Europos transliuotojų sąjungos (EBU) sąlyga yra ta, kad konkurso vieta talpintų 10 000 žiūrovų.

Pernai metų gegužę Portugalijoje vykusį „Eurovizijos“ konkursą laimėjo Izraelio atstovė Netta Barzilai su daina „Toy“. Dėl to konkursas šiais metais vyks Tel Avive - gegužės 14-18 dienomis.