Beyonce ir Jay-Z pasisiūlė apdovanoti veganizmą pasirinkusius jų gerbėjus

Beyonce tokį iššūkį trečiadienį vakare paskelbė 123 mln. savo sekėjų socialiniame tinkle „Instagram“. Ji sakė, kad taip paremia projektą „Greenprint Project“, kuriuo skatinama bent iš dalies pereiti prie veganiškos mitybos, kad sumažėtų poveikis aplinkai.

Gerbėjai gali internetu užsirašyti konkurso dalyviais, o vienas iš jų bus atsitiktinai išrinktas laiminguoju, 30 metų kasmet gausiančiu po porą bilietų į Beyonce ir/ar Jay-Z koncertus. Dovana vertinama 12 tūkst. dolerių (10,4 tūkst. eurų).

Novatoriško albumo „Lemonade“ autorė sakė, kad pirmadieniais nevalgys mėsos, be to valgys daugiausia augalinės kilmės pusryčius. Jos vyras repo magnatas Jay-Z savo ruožtu pažadėjo, kad du kartus per dieną jo maistas bus daugiausia augalinis.

Už projekto stovi Beyonce asmeninis treneris Marco Borgesas (Markas Bordžesas). Muzikos superžvaigždės parašė įžangą gruodį išleistai jo knygai.

Beyonce anksčiau yra kalbėjusi apie savo veganizmą. Tokios mitybos ji laikėsi prieš savo stulbinamą 2018 metų gegužės pasirodymą Koučelos muzikos festivalyje – praėjus metams po to, kai pagimdė dvynius.

Prie jos inicijuoto veganizmo propagavimo prisideda dainininkės Miley Cyrus (Maili Sairus) ir Ariana Grande (Ariana Grandė).

Veganizmas draudžia valgyti bet kokius gyvūninius produktus, įskaitant mėsą, pieno produktus, kiaušinius ir medų, taip pat dėvėti natūralios odos gaminius.

Tyrimai parodė, kad valgant mažiau mėsos ir pieno produktų pagerėtų planetos būklė, nes reiktų mažiau dirbamos žemės ir mažėtų tarša šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.