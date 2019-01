Besilaukianti G. Žemaitė tapo naujo projekto vedėja: bėgo ir skausmo ašaros

Jei užmerki akis į nepatinkančius, negražius, nepatogius dalykus, nereiškia, kad jų nėra. Esame greiti pasmerkti tuos, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, net nesigilindami į priežastis.

TV3 televizija mano, kad klysti yra žmogiška, bet svarbiausia pripažinti savo klaidas ir pasiryžti jas taisyti, todėl inicijavo Lietuvoje dar nematytą TV projektą „Namas“ – laida, kuri ne tik įkvėps svarbiems gyvenimo pokyčiams, bet ir padės juos įgyvendinti.

Laidos herojės – septynios Lietuvos moterys Sonata, Edita, Grąžina, Renata, Danguolė, Jūratė ir Ilona gyvenime padarė klaidų dėl kurių įklimpo į skolas, įniko į priklausomybes, prarado vaikus... Suklupusios jos ne kartą bandė stotis ant kojų, deja, nesėkmingai. Galbūt pritrūko užsispyrimo, gal palaikymo ar pagalbos... Bet jos nebenori taip gyventi toliau. Praradusios viską, jos nieko daugiau nebeturi, išskyrus viltį – pabandyti dar kartą. Moterims padėti pasiryžo televizija, pasitelkusi būrį specialistų – psichologus, socialinius darbuotojus, gyvenimo būdo ir grožio profesionalus –, padarys viską, kad padėtų šioms moterims pakeisti gyvenimą.

„Naujas realybės projektas „Namas“ – apie moteris, ieškojusias laimės, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių ar aplinkybių padariusias netinkamus sprendimus, dėl kurių atsidūrė socialiniame užribyje. Mūsų tikslas – parodyti joms, kad gali būti kitoks gyvenimas ir padėti joms susikurti jį tokį. Mes negalime už jas pakeisti jų gyvenimo, bet parodyti kryptį ir padėti žengti pirmuosius žingsnius pokyčių link – galim“, – apie naują laidą kalbėjo Arvydas Rimas, TV3 kūrybos direktorius.

Naujame realybės projekte septynios skirtingo amžiaus moterys apsigyvens po vienu stogu, tam, kad atverstų naują, švarų, baltą savo gyvenimo lapą. Jos atvirai dalinsis savo gyvenimo patirtimi tam, kad padėtų viena kitai prisikelti naujam gyvenimui – be svaigalų, be pražūtin vedančių klaidingų sprendimų, be nuoskaudų ir nusivylimų. Septynios skirtingos patirties, tačiau vienodo likimo moterys, padedamos specialistų ryšis sunkiam žingsniui – apnuoginti savo sielą ir pradėti gyvenimą iš naujo. Jos susirinko tam, kad įgyvendintų savo svajonę – pagaliau išmoktų gyventi kitaip.

„Projekto mintis – sukurti komfortišką dvasinę ir psichologinę aplinką nuostabiame name gamtos apsuptyje. Moterims buvo sudarytos sąlygos sutelkti visą dėmesį į save. Mažus vaikus auginančios mamos galėjo atsipūsti, nes namuose likusiais mažyliais rūpinosi profesionalios auklės. Moterims beliko suprasti praeities klaidas, jas taisyti ir daryti teisingus sprendimus kuriant naują ateitį“, – komentavo laidos prodiuseris Justinas Milušauskas.

„Be galo džiaugiuosi galėdama būti projekto „Namas“ dalimi ir pabūti su moterimis, kurios savo gyvenime padarė daug klaidų, tačiau nori atsitiesti ir žengti pirmyn i šviesesnį ir gražesnį rytojų. Man tai neįkainojama patirtis. Šiandien, kai mūsų visuomenė linkusi smerkti, o ne padėti, šitos moterys jaučiasi labai vienišos ir nepajėgios atsitiesti. Projektas joms suteikė galimybę patikėti savimi iš naujo, pagaliau pažvelgti visom savo baimėms ir klaidoms į akis ir pasiryžti daryti išvadas bei keisti savo gyvenimus“, – kalbėjo laidos vedėja G. Žemaitė.

Pasak Gerdos, visai nesvarbu, kokias klaidas jos padarė praeityje, visos jos – mylinčios mamos, su begaliniu ilgesiu ir meile laukiančios dienos, kai pagaliau galės apkabinti savo kažkada prarastus vaikus. Projekto dėka, jos suras jėgų savyje kovoti už tai, ką prarado, už teisę iš naujo vadinti save mama, kovoti už savo svajones, kurias jau buvo palaidojusios.

„Buvimas kasdien su šitomis moterimis, man paliko neišdildomą įspūdį. Ne karta skruostais bėgo ir skausmo, ir džiaugsmo ašaros. Tokiomis akimirkomis supranti, kiek kartais nedaug žmogui reikia, kad išmoktų į savo gyvenimą pažvelgti kitomis akimis, kad išmoktų gyventi iš naujo“, – sakė laidos vedėja.

Naujas realybės šou „Namas“ – kiekvieną pirmadienį 19. 30 val. per TV3 jau nuo sausio 28 d.