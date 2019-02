Atsitiktinai nugirsta J. Didžiulio daina pakerėjo pasaulines magijos žvaigždes

Jurgio Didžiulio kūrinys „Welcome to Lithuania“ tapo garsiausios ir profesionaliausios pasaulyje magų trupės „The Illusionists“ neoficialiu himnu. Vienam iš trupės magų – britui Jamesui More‘ui – viešint Lietuvoje atsitiktinai nugirsta daina taip patiko, kad jis ja pakerėjo dar septynis kolegas.

Istorija prasidėjo J. More‘ui keliaujant į Vilniaus oro uostą, kuomet automobilyje jis išgirdo J. Didžiulio dainą „Welcome to Lithuania“. Britą ji iš karto „užkabino“. Atskridęs į Romą, kur prisijungė prie tuo metu pasirodymus Italijos sostinėje rengiančios „The Illusionists“ komandos, šios dainos paklausyti pakvietė ir savo kolegas.

Kaip rašoma pranešime, fantazijos ir kūrybiškumo nestokojantys iliuzionistai ne tik netruko išmokti dainos žodžių, bet ir ją šiek tiek modifikavo – pagrindinę priedainio eilutę pakeitė į „Welcome to the Illusionists“. „Ši daina mums visiems labai tiko ir prilipo. Ji iš karto tapo mūsų himnu. Nepamenu jokio kito kūrinio, kuris visus taip įtrauktų“, – sako britas J. More.

Tačiau istorija tuo nesibaigė. „The Illusionists“ persikėlė į Vieną, kur stebėti magų pasirodymo ir ruoštis šio renginio vedėjo vaidmeniui atskrido humoristas Justinas Jankevičius. Žinomas vyras nemenkai nustebo užkulisiuose išgirdęs niūniuojant ir dainuojant „Welcome to Lithuania“. J. Jankevičius prasitarė pažįstantis dainos atlikėją J. Didžiulį ir pažadėjo vienus su kitais supažindinti.

Šiuo metu „The Illusionists“ komanda jau vieši Vilniuje ir ruošiasi pirmą kartą Lietuvos publikai pristatyti pelningiausią šou Brodvėjaus istorijoje „The Illusionists: Direct from Broadway“. Tačiau pažadus reikia tesėti, tad trupės viešnagė sostinėje prasidėjo nuo pažinties su J. Didžiuliu.

„Susitikęs su Jamesu įsitikinau, kad gyvenimas yra magiškas – kupinas gražių, kurioziškų akimirkų, kurios jį puošia ir liudija, kad ne viskas vyksta atsitiktinai. Aišku, jie kitokia magija užsiiminėja, bet man buvo labai smagu paplepėti ir sužinoti, kad jų amato esmė yra sukelti ekstremalias emocijas ir priversti žiūrovus tikėti tuo, kas neįtikėtina, pamatyti tai, kas neįmanoma“, – po susitikimo sakė J. Didžiulis.

Magijos ir iliuzijos meistrai „The Illusionists“ jau kovo 1-3 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje surengs tris pasirodymus.