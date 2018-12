Alkano miesto kronikos atgyja!

Pasaulis po Šešiasdešimtminučio karo

Sveiki atvykę į Mobilumo erą! Praėjus tūkstančiams metų po Šešiasdešimties minučių karo, per kurį pasaulis susinaikino, išaušo nauja epocha.

Kadaise buvę sėslūs miestai persikėlė ant ratų ir išriedėjo ieškoti grobio. Miestai pradėjo elgtis taip, tarytum būtų grįžę į dinozaurų laikus – jei ne tu, tai tave – kitaip tariant, prisitaikė prie municipalinio darvinizmo dėsnių. Vienas tokių mobiliųjų miestų yra Londonas – didžiojo inžinieriaus Nikolo Kirko dėka tapęs pirmuoju tokiu – riedantis septynių aukštų kalnas su Šv. Povilo katedra ant viršaus. Būtent čia susikerta Tomo Nastvorčio, Hesteros Šo, Tadeuso Valentino ir jo dukters Katerinos likimai.

Vejantis Londoną

Iki tos dienos, kai Londonas buvusiame Šiaurės jūros dugne pasivijo ir prarijo nedidelį druskos kasėjų miestelį, Tomas Nastvortis buvo trečios klasės Istorikų gildijos mokinys. Tačiau tądien keista, veidą po skarele slepianti mergina pasikėsino nužudyti Vyriausiąjį Londono istoriką Tadeusą Valentiną, ir Tomas jai sutrukdė, nežinodamas, kad netrukus pats atsidurs už miesto ribų – tuščiuose ir plynuose Didžiuosiuose Medžioklės plotuose.

Likęs vienas su keistąja mergaite – Hestera Šo – Tomas netrunka sužinoti, dėl ko ji bandė pasikėsinti į tokio švento asmens gyvybę. Tačiau Hesteros pasakojimas išklibina Tomo besąlygišką pasitikėjimą Valentinu ir jo asmeninio didvyrio aureolė kiek įskyla. Kad ir kaip ten būtų – tiek Hestera, tiek Tomas, kiekvienas dėl asmeninių priežasčių, siekia sugrįžti į Londoną ir kartu tai padaryti bus daug lengviau.

Prisikėlėlis ir Vėjų Gėlė

Jei jau miestai važinėja, kur įsigeidę ar kaip diktuoja municipalinio darvinizmo dėsniai, neturėtų nustebinti nei gondoliniai orlaiviai, nei stalkeriai – Tamsiųjų amžių išradimas, kai prie mūšiuose nukautų kareivių centrinės nervų sistemos būdavo prijungiami visokie keisti Senovės mechanizmai. Tiek vieno, tiek kito čia netrūks – Hesterai ant kulnų mina Londono mero Kroumo pasiųstas Šraikas, o netikėtą pagalbos ranką ištiesia "Dženės Haniver" pilotė Ana Fang.

Neretai "Mirtingos mašinos" klaidingai pristatomos kaip Peterio Jacksono filmas. Tačiau šįkart "Žiedų valdovo" (angl. "The Lord of the Rings") ir "Hobito" (angl. "The Hobbit") trilogijų kūrėjas nebuvo tas, kuris viskam vadovauja. P.Jacksonas dar 2009 m. paskelbė pradėjęs plėtoti šį projektą, paremtą P.Reeve‘o knyga. Kad filmas pasiektų dienos šviesą, prireikė dešimties metų ir eilutėje, kur nurodomas režisierius, matome ne P.Jacksono, bet Christiano Riverso pavardę.

Kol kas šis vardas dar mažai ką sako, bet į tokio masto projektą jis nenukrito "iš niekur". C.Riversas buvo ištikimas P.Jacksono pagalbininkas kuriant vaizdo efektus ir visą bendrą garsiųjų P.Jacksono trilogijų apipavidalinimą. Tad, šiaip ar taip, P.Jacksono ranka čia bus jaučiama. Ir ne tik dėl to, kad C.Riversas, galima sakyti, yra P.Jacksono mokinys – pats P.Jacksonas prodiusavo "Mirtingų mašinų" projektą ir rašė jam scenarijų kartu su dar dviem laiko ir apdovanojimų patikrintomis kolegėmis – Fran Walsh ir Philippa Boyens. Tad galima lengviau atsikvėpti – "Mirtingų mašinų" istorija atsidūrė patikimose rankose, o ši trijulė žino, kaip nenuvilti nei žiūrovų, nei skaitytojų.

Praeitis dėl ateities

Kvapą gniaužiančių nuotykių pilna juosta, žiūrovams atverianti visiškai naują ir iki šiol dar nepažintą pasaulį dar kartą primins istorijos mokslo svarbą.

Anot vienos filosofinės teorijos, istorija kartojasi spirale, tačiau žvelgdami į ją iš savo laikmečio perspektyvos galime pasistengti nekartoti ankstesnių žmonijos klaidų. Tik ar ta pati išmintis galioja ir tolimoje Mobilumo eroje?

Ar personažai pasimokys iš istorijos, o gal trumparegiškai, bet atkakliai laikysis savo ambicijų ir planų, net jei dėl to tektų paminti moralinius principus? Garbė Kirkui, sužinosime visai netrukus, nes "Mirtingos mašinos" – jau kino teatruose!

"Mirtingos mašinos"

(angl. "Mortal Engines")

Veiksmo, nuotykių, fantastinis, JAV, 2018

Režisierius: Christianas Riversas

Vaidina: Hugo Weavingas, Hera Hilmar, Robertas Sheehanas, Jihae, Ronanas Raftery ir kt.

Įvertinimas:

Scenarijus: 3/3

Režisūra: 2/3

Kinematografija: 3/3

Garso takelis: 2/3

Techninė pusė: 3/3

Aktoriai: 2/3

Bendras: 2,5

Kino teatruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo gruodžio 7 d. rodomos dar trys premjeros

Pavojingi žaidimai

Tai, kas turėjo atgaivinti poros santykius, virsta pavojingu žaidimu... Keisė ir Brajanas, išsinuomoję vilą Italijoje, tikėjosi, kad romantiškos atostogos padės pataisyti pašlijusius santykius. Deja... Į poros kasdienybę nejučia įsimaišo netoliese gyvenantis simpatiškas italas Federiko, o kur du – trečias nereikalingas. Tik kuris bus tas trečias? Jau ir taip komplikuotus tarpusavio santykius apsunkina Brajano pavydo priepuoliai, o ir pati Keisė ilgainiui pastebi, kad Federikas išdygsta kaip tik tada, kai jai reikia pagalbos. Kuo baigsis šis žaidimas ir kas iš tiesų yra tas Federikas?

"Svetingi namai" – N16

Kai miršti, tai visam?

Buvusi policininkė Megan, baigusi reabilitacijos kursą, nusprendžia įsidarbinti toje pačioje ligoninėje. Tiesa, naujoji darbovietė – kiek netradicinė, tačiau Megan darbas morge negąsdina. Tačiau netrukus išsigąsti bus dėl ko – į morgą atvežami jaunos merginos Hanos Greis, kuriai buvo atliktas egzorcizmas, palaikai. Kūną pristatęs policininkas dar primena seną prietarą apie tai, kad, nepabaigus egzorcizmo, blogis ima ieškoti kitos aukos, tačiau į tai Megan linkusi numoti ranka. Be reikalo. Jau kitą naktį Megan įsitikina, kad ne visi, esantys morge, yra tokie mirę, kaip norėtųsi.

"Hanos Greis egzorcizmas" amžiaus cenzas nenurodytas

Paryžietis Majamyje

Pasiilgote klasikinių kriminalinių komedijų, kuriose porininkais priverstinai tampa policininkai, vienas nuo kito besiskiriantys kaip diena ir naktis? Šįkart į tokią situaciją patenka Sebastijanas Bušaras-Baaba – policininkas iš Paryžiaus Belvilio rajono. Kai jo akyse nužudomas vaikystės draugas, Baaba priima sprendimą atkeršyti jo žudikams ir perimti bičiulio pareigas Prancūzijos konsulate Majamyje. Lengva pasakyti, bet daug sunkiau padaryti, ypač kai Baabos porininku tampa ciniškas ir ūmus vietos policininkas Rikardas Garsija, o ir pats Baaba savo netradiciniais darbo metodais varo visus iš proto.

"Policininkas iš Belvilio" – N13

